Silent Hill f – Alle 5x Opfergaben am 1. Altarschrein richtig platzieren, so gehts!

In Silent Hill f kommst du nach der ersten großen Verfolgungsjagd alsbald an einem großen Tempel vorbei. Um in der Hauptgeschichte voranzukommen, musst du mit Hinako Shimizu einige der Opfergaben korrekt zuordnen. Aber wie muss ich all diese Opfer platzieren? Und was gibt es sonst noch zu beachten? All das erfährst du in dieser kompakten Lösung.

Anmerkung: Diese Lösungshilfe umfasst den normalen Rätsel-Schwierigkeitsgrad des Spiels.

Silent Hillf f: Das erste Rätsel im Tempel

Um den hiesigen Tempel verlassen zu können, musst du das Schrein-Rätsel mit Opfergaben lösen. Im Endeffekt ist das gar nicht mal so kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Und dennoch muss man ganz genau hinsehen!

Ganz zu Beginn des Rätsels siehst du an der unteren Bildschirmhälfte 5x Opfergaben in einer Reihe, die richtig platziert werden wollen. Und darüber erspäht dein Auge sofort fünf Holzsäulen mit einem Tuch. Du musst auf jede dieser Säulen eine korrekte Opfergabe ablegen. Nur so kann das Rätsel gelöst werden.

Das ist der Altar mit den Opfergaben. © Konami/Spielcode.de

Die Objekte und Muster lösen, so gehts!

Die Holzblöcke verfügen bei diesem Rätsel über verschiedene Muster, die allesamt einem Motiv in der Pflanzenwelt entspringen. Und auch wenn das nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, die Opfergaben verfügen über jene Muster. Diese Muster sind schon recht schwer zu erkennen und auch nicht ohne Weiteres zuzuordnen. Doch ein näherer Blick auf die jeweilige Opfergabe hält doch immer den richtigen Hinweis bereit.

Der Fächer: Dieses Item verfügt über ein Muster an der Seite, es erinnert an einen Bambus mit Fahnen. Der Krug: Dieses Item ziert ein Blumenmuster an der Unterseite der Flasche. Die Ratte: Das Objekt, das eine verschiedene Ratte zeigt, ist in einem Blatt eingewickelt. Das Kleid: Der Vogel, der in ein Kleid gewickelt wurde, ziert ein paar Kirschblüten auf der Rückseite des Kleides. Der Fisch: Der eingewickelte Fisch hält an der Unterseite ein kleines, rot-oranges Tuch bereit, auf den ein Muster eingraviert ist. Es erinnert an eine Baumkrone.

Hier auf dem nachfolgenden Schaubild findest du die schnellste Lösung! Ordne die Gegenstände in dieser Reihenfolge an (Nummerierung von oben beachten), um den Altarabschnitt zu meistern.

Der Fächer wird auf dem unteren, linken Holzbalken abgelegt.

wird auf dem abgelegt. Der Krug gehört auf das blumige Muster in der unteren Mitte des Altars .

gehört auf das blumige Muster in der . Die Ratte muss auf dem unteren, rechten Holzbalken platziert werden.

muss auf dem platziert werden. Das Kleid gehört auf das Podest in der oberen, rechten Ecke .

gehört auf das Podest in der . Der Fisch gehört auf den Holzbalken in der oberen, linken Ecke.

Sobald du alle fünf Opfergaben korrekt platziert hast, ist das Rätsel gelöst und du gelangst in das nächste Areal von Silent Hill f. Hast du lange für die Lösung gebraucht oder ist sie dir sofort eingefallen? Schreib es gerne in die Kommentare und diskutiere mit uns!

Ich hoffe, dieser Guide konnte dir etwas behilflich sein, damit du schneller in der Hauptgeschichte des Spiels vorankommst. Erfahre mehr über das Game unter Silent Hill f.