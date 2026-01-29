Resident Evil Code: Veronica Remake kommt wohl früher als gedacht!

Die Gerüchteküche rund um ein Remake von Resident Evil Code: Veronica brodelt wieder. Insider-Informationen zufolge befindet sich das Spiel in fortgeschrittener Entwicklung und soll in der ersten Jahreshälfte 2027 erscheinen. Damit könnte das Remake des ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlichten Klassikers deutlich früher erscheinen, als viele Fans erwartet hatten.

Die Resident-Evil-Reihe feierte zuletzt mit hochwertigen Remakes großer Klassiker wie Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) und Resident Evil 4 (2023) große Erfolge. Nun scheint sich Capcom dem lange übergangenen Code: Veronica zu widmen – sehr zur Freude vieler Fans, die das Spiel seit Jahren als logischen nächsten Schritt sehen.

Was macht Code: Veronica so besonders?

Warum gilt Code: Veronica als unterschätzter Klassiker? Im Gegensatz zu anderen Titeln der Reihe erschien Code: Veronica ursprünglich nicht auf der PlayStation, sondern feierte sein Debüt auf der SEGA Dreamcast. Die Handlung setzt drei Monate nach den Ereignissen von Resident Evil 2 an und führt die Spieler auf eine abgelegene Gefängnisinsel und später in eine Forschungseinrichtung in der Antarktis.

Hauptfiguren sind Claire Redfield und ihr Bruder Chris. Die Story ist geprägt von einem düsteren, europäisch-gotischen Horror-Stil, der sich von den US-amerikanischen Settings der vorherigen Teile abhebt. Auch spielerisch war Code: Veronica ein Meilenstein: Es war der erste Titel der Reihe, der vollständig auf echte 3D-Umgebungen und dynamische Kameraführung setzte.

Warum ist ein Remake sinnvoll?

Welche Vorteile würde ein Remake für heutige Spieler bringen? Trotz seines Kultstatus wirkt das Original heute technisch veraltet. Die Tank-Steuerung und die Grafik aus dem Jahr 2000 können für neue Spieler abschreckend wirken. Ein modernes Remake könnte das Spiel nicht nur visuell aufwerten, sondern auch das Gameplay zugänglicher gestalten – ähnlich wie es bei den Remakes von Resident Evil 2 und 4 der Fall war.

Ein solches Remake wäre auch historisch sinnvoll: Mit einem möglichen Release im Jahr 2027 würde zwischen Original und Neuauflage ein Abstand von 27 Jahren liegen – der bisher größte Abstand innerhalb der Resident-Evil-Remakes.

Entwicklung und Gerüchteküche

Wie glaubwürdig sind die aktuellen Hinweise? Die Informationen stammen vom bekannten Branchen-Insider NateTheHate, der kürzlich auf Reddit bestätigte, dass das Projekt in Arbeit sei. Seinen Angaben zufolge soll der Release in der ersten Hälfte 2027 erfolgen. Da Capcom in der Vergangenheit bereits mehrfach mit hochwertigen Neuauflagen überzeugt hat, ist die Erwartungshaltung entsprechend groß.

Offiziell bestätigt wurde das Remake bislang nicht. Dennoch erscheint der Zeitpunkt günstig: Mit Resident Evil Requiem steht für den 27. Februar 2026 bereits der nächste Haupttitel der Reihe in den Startlöchern, was die Aufmerksamkeit rund um das Franchise weiter befeuern dürfte.

Vergleich mit bisherigen Remakes

Wie reiht sich Code: Veronica in den Remake-Zyklus ein? Die bisherigen Remakes folgten keinem strengen chronologischen Ablauf. Nach Resident Evil 3 (2020) hofften viele Fans auf Code: Veronica, doch Capcom entschied sich stattdessen für Resident Evil 4 (2023). Sollte sich der aktuelle Leak bewahrheiten, würde Code: Veronica nun doch seinen verdienten Platz in der Remake-Reihe erhalten.

Originalspiel Original-Release Remake-Release Abstand (Jahre) Resident Evil 1996 2001 5 Resident Evil 2 1998 2019 21 Resident Evil 3 1999 2020 21 Resident Evil 4 2005 2023 18 Code: Veronica 2000 2027 (geplant) 27

Was erwartet Spieler im Remake?

Könnte das Remake neue Inhalte bieten? Basierend auf der Geschichte des Spiels kannst du mit einer Rückkehr nach Rockfort Island und in die Antarktis rechnen. Die Handlung dürfte sich weiterhin auf das Geschwisterpaar Claire und Chris Redfield konzentrieren. Ob Capcom neue Abschnitte oder Charaktere ergänzt, bleibt abzuwarten – spannend wäre es allemal.

Bereits die erweiterte Version Code: Veronica X enthielt zusätzliche Zwischensequenzen mit mehr Story-Tiefe. Eine Neuauflage könnte dies noch weiter ausbauen, etwa durch neue Gameplay-Elemente, modernisierte Mechaniken oder zusätzliche Perspektiven.

Wie geht es mit Resident Evil weiter?

Was passiert vor dem möglichen 2027-Remake? Im Februar 2026 erscheint mit Resident Evil Requiem das nächste große Spiel der Hauptreihe. Es wird für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Ob Capcom bis dahin weitere Remakes oder Spin-offs ankündigt, ist unklar – möglich wäre es aber durchaus.

Auch Gerüchte um ein Remake von Resident Evil 5 halten sich hartnäckig. Doch nach dem Hype um Code: Veronica könnte Capcom den Fokus zunächst auf Claire und Chris Redfield legen, bevor es mit Sheva und Chris in Afrika weitergeht.

Was denkst du über das mögliche Remake von Resident Evil Code: Veronica? Freust du dich auf eine Rückkehr nach Rockfort Island oder hättest du lieber ein anderes Spiel der Reihe neu aufgelegt? Schreib es uns in die Kommentare!