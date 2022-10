Hoffnungsschimmer: Entwickler teast Resident Evil Code Veronica X-Remake

Resident Evil Code Veronica X ist ein heikles Thema im „Resident Evil“-Kosmos. Es ist nicht der erste Kandidat, wenn wir an ein mögliches Remake denken. Und doch geben viele die Hoffnung nicht auf, es eines Tages erleben zu dürfen.

Die Hoffnungen lodern nun wieder auf: denn Capcom hat erneut Andeutungen gemacht, dass es eines Tages so weit kommen könnte.

Gegenüber Noisy Pixel hat Resident Evil 4-Produzent Yoshiaki Hirabayashi erwähnt, dass der Fokus aktuell auf dem RE4-Remake liege.

Es gebe aktuell keine Pläne für ein Remake von „Resident Evil Code Veronica“. Und doch ergänzt er ein paar Worte, die einen echten Hoffnungsschimmer für die Fans darstellen:

„Wenn sich die Möglichkeit bietet, vielleicht.“

Resident Evil Code Veronica X und die schwierige Historie

Verdrehte Welt: Resident Evil 3: Nemesis, was eigentlich ein Spin-off zur Serie werden sollte, wurde kurzerhand in ein vollwertiges Spiel umgemünzt. Obwohl die Spuren klar zu erkennen sind, dass es kein Haupteintrag darstellen kann, fiel die Wahl auf Nemesis. Aber warum eigentlich?

Bei „Resident Evil Code Veronica“ ist es nämlich genau anders herum. Das Spiel hatte viel mehr Inhalt und eine gute, eigene Geschichte, die sogar in zwei Hauptteile gesplittet wurde. Der Produzent Shinji Mikami hätte aus dem Spiel gerne einen Haupteintrag gemacht. Doch die Obrigkeit entschied, dass es als Spin-off-Titel durchgeht.

Das Spiel wurde nämlich im Jahr 2000 für die Sega Dreamcast veröffentlicht. Da Resident Evil 2 aus technischer Sicht nicht von der PlayStation auf die Dreamcast-Konsole portiert werden konnte, ließen sie sich etwas Neues einfallen.

Code Veronica hätte also Resident Evil 3 sein können, wenn diese „Auszeichnung“ nicht an Nemesis gegangen wäre. Aber das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist. Es macht lediglich vom Ansatz her mehr Sinn.

So oder so: Das Spiel verkaufte sich nicht so gut auf der Sega Dreamcast – zumindest im Vergleich zu anderen RE-Games. Für ein Dreamcast-Spiel lief es vergleichsweise gut.

Ich denke, Capcom wusste, dass sie auf der PlayStation eine breitere Audienz erreichen. Und deshalb entschieden sie sich zunächst dafür, Nemesis zum Haupttitel zu befördern. Aus der Marketingsicht ergibt das natürlich Sinn.

Durch den schlechten Verkauf auf der Dreamcast erschien das Update-Spiel „Resident Evil Code Veronica X“ schließlich doch noch für die PlayStation 2. Die überarbeitete Version enthielt dabei ganz neue Cutscenes, die uns tiefer in die Story eintauchen ließen.

Und dieser Relaunch hatte es in sich. Die meisten von euch werden es sicherlich auf der PS2 gespielt haben?

Aber was ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, ist die aktuellste Version des Spiels.

Ihr könnt die HD-Version aus dem Jahr 2011 ganz entspannt im PlayStation Store herunterladen.

Die HD-Version für die PlayStation 3 und Xbox 360 sieht tatsächlich am besten aus, da die Texturen dem Grundgedanken entsprechen und das Anti-Aliasing heute vernünftig funktioniert.

Da Code Veronica das erste Resident Evil ohne vorgerenderte Hintergründe war, sah das Spiel in der Anfangszeit noch recht matschig aus. Das sollte sich aber spätestens mit der HD-Version ändern, weshalb man es heute immer noch gut spielen kann. Es ist digital für PS4 und PS5 erhältlich.

Fans machen es sich selbst: Übrigens basteln begeisterte „Resident Evil“-Fans aktuell an einem eigenen Remake. Das sieht dann in etwa so aus.