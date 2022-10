Resident Evil 4: Erstes beeindruckendes Gameplay zeigt Remake in vollem Glanz

Resident Evil 4 bekommt ein Remake, das am 24. März 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Wie schon bei den Remakes von Teil zwei und Teil drei soll euch der neue Titel technisch auf das Niveau aktueller Titel gehoben werden.

Die Story und der grundsätzliche Aufbau der Levels bleiben ebenfalls erhalten, an einigen Schrauben dreht Capcom dennoch. Alle Infos haben wir in unserer Übersicht zusammengefasst.

Beim neuesten Resident Evil Showcase, der gestern Abend per Livestream abgehalten wurde, haben die Entwickler*innen jetzt erstmals Gameplay-Material aus dem Remake präsentiert.

Resident Evil 4 Remake Gameplay

„Resident Evil 4“ setzte im Vergleich zu den Vorgängern stärker auf Action, die klassischen Survival-Horror-Elemente tauchen zwar immer wieder auf, stehen aber weniger im Mittelpunkt. Der vierte Teil, in dem es Hauptcharakter Leon S. Kennedy auf der Suche nach einer Frau nach Spanien verschlägt, zählt für viele Fans als einer der besten Ableger der Serie.

Das Remake behält die Stärken des Originals bei, geht aber teilweise auch eigene Wege. So soll der Horror-Anteil deutlich angehoben werden. Dafür werden die Levels ausgebaut und die verbesserte Technik sorgt für eine dichtere Atmosphäre.

Gekämpft wird aber natürlich ebenfalls. Neuerdings kann Leon sogar auf Knopfdruck schleichen und so Gegner*innen heimlich ausschalten oder komplett umgehen.

Der Stream dauerte etwa 45 Minuten, in denen auch über andere Vertreter der Reihe gesprochen wurde. Um das Remake zu „Resident Evil 4“ geht es etwa ab der Minute 31:50.

Zu sehen ist ein kurzer Ausschnitt, in dem vor allem die neue Lichtstimmung und die gruselige Atmosphäre positiv auffällt. Auch Schleicheinlagen und Schießereien sind mit dabei. Diese spielen sich offenbar immer noch so dynamisch und hektisch wie damals im Original:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was denkt ihr über die gezeigten Szenen? Geht das Remake in die richtige Richtung und werdet ihr es euch kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!