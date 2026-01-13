Kostenlos bis Januar 2026 – Initial Drift Online jetzt gratis auf Steam sichern

Steam hält für kurze Zeit ein echtes Geschenk für Rennspiel-Fans bereit: Bis zum 18. Januar 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit kannst du dir das Racing-MMO Initial Drift Online kostenlos sichern. Danach kostet das Spiel wieder reguläre 4,99 Euro.

Initial Drift Online wurde 2023 veröffentlicht und hat sich seitdem eine kleine, aber treue Community aufgebaut. Mit einem „semi-offenen“ Japan als Schauplatz – inklusive Strecken wie dem Berg Haruna, dem Akagi und der berühmten Serpentinenstraße Irohazaka – richtet sich das Spiel klar an Fans des Driftens und Tuning-Rennsports.

Was erwartet dich in Initial Drift Online?

Wie funktioniert das Gameplay? In Initial Drift Online beginnst du mit einem Basismodell und fährst Rennen, um Geld zu verdienen. Dieses investierst du in neue Autos und umfangreiche Tuning-Optionen – sowohl optisch als auch technisch. Ziel ist es, dich auf den Online-Bestenlisten nach oben zu kämpfen und deine Drift-Skills gegen andere unter Beweis zu stellen.

Die Steuerung basiert auf einem realistischen, aber dynamischen Fahrverhalten, das bewusst überzeichnete Drifts erlaubt. Das Fahrgefühl ist dabei stark an japanische Driftkultur angelehnt, wie man sie etwa aus Anime-Serien wie Initial D oder realen Drift-Wettbewerben kennt.

Verbindung zur japanischen Driftszene

Wie stark ist der Einfluss echter Driftrennen? Die Schauplätze und Spielmechaniken sind offensichtlich inspiriert von Japans legendärer Straßenrennszene der 80er und 90er Jahre. Gerade Strecken wie Irohazaka oder der Akagi sind für Fans von Bergpässen und Driftduellen ein echter Nostalgie-Trigger.

Driften hat in Japan lange Tradition. Die Technik, bei der das Fahrzeug mit gezieltem Übersteuern durch Kurven gleitet, wurde dort in den 1970er Jahren populär. Besonders Fahrer wie Kunimitsu Takahashi und Keiichi Tsuchiya – der sogenannte Drift King – machten das kontrollierte Schleudern zu einem Motorsportphänomen. Genau diese Wurzeln greift Initial Drift Online mit seinem Setting und der Spielmechanik auf.

Wie gut kommt das Spiel bei der Community an?

Welche Bewertungen hat Initial Drift Online? Auf Steam wird das Spiel aktuell mit „Größtenteils positiv“ bewertet. Besonders gelobt werden die Atmosphäre, das Streckendesign und die Fahrzeugphysik. Moniert werden hingegen kleinere Bugs und eine bislang noch überschaubare Spielerbasis.

Gerade deshalb ist die aktuelle Gratis-Aktion eine gute Gelegenheit, frischen Wind in die Online-Lobbys zu bringen. Wenn du also Spaß an kompetitiven Online-Rennen mit Drift-Fokus hast, solltest du dir das Spiel jetzt sichern.

Was erwartet dich in Zukunft?

Gibt es schon Infos zu kommenden Updates? Ja: Der Entwickler arbeitet bereits an einem Nachfolger mit dem Namen Akina, der ebenfalls auf Multiplayer-Driftrennen setzt. Das Spiel soll 2026 erscheinen und mit einem noch stärkeren Fokus auf Arcade-Racing und 90er-Jahre-Optik punkten.

Initial Drift Online soll zudem ein Crossover-Update erhalten, das Inhalte aus Akina integriert. Damit dürfte auch das Interesse an der aktuellen Version noch einmal steigen.

Auch andere Plattformen bieten aktuell Gratis-Games

Was gibt es aktuell im Epic Games Store kostenlos? Falls du deinen Spiele-Stapel noch weiter ausbauen möchtest: Der Epic Games Store hat derzeit ebenfalls mehrere Titel kostenlos im Angebot:

Bloons TD 6 – bis zum 15. Januar 2026 um 17:00 Uhr

– bis zum 15. Januar 2026 um 17:00 Uhr Styx: Master of Shadows – vom 15. bis 22. Januar 2026

– vom 15. bis 22. Januar 2026 Styx: Shards of Darkness – ebenfalls vom 15. bis 22. Januar 2026

Besonders Fans von Stealth-Games sollten bei Styx einen Blick riskieren – beide Titel stammen vom französischen Studio Cyanide und bieten Schleichen, Attentate und Fantasy-Atmosphäre.

Jetzt schnell zuschlagen

Warum solltest du dir Initial Drift Online jetzt holen? Weil du nichts zu verlieren hast. Selbst wenn dir das Spiel am Ende nicht zusagt, kostet es dich keinen Cent. Und wenn du Spaß an Tuning, Online-Duellen und japanischer Driftaction hast, findest du hier ein Nischen-Juwel mit Potenzial.

Denke daran: Die Aktion endet am Donnerstag, den 18. Januar 2026 um 19:00 Uhr. Danach ist das Angebot vorbei.

Wie findest du solche Gratis-Aktionen auf Steam? Hast du Initial Drift Online schon ausprobiert oder planst du, es dir noch zu sichern? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!