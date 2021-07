Resident Evil 2: Alle Codes und Kombinationen für Schließfächer, Safes und Tresore

In dem Remake zu Resident Evil 2 werdet ihr im Laufe eurer Reise immer mal wieder auf verschlossene Safes, Tresore und Schließfächer stoßen, die sich nicht ohne Weiteres öffnen lassen. Damit ihr den begehrten Inhalt an euch nehmen könnt, müsst ihr euch im Vorfeld in den zahlreichen Arealen nach den Kombinationen umschauen.

Falls ihr bei der Suche nach den Codes in dem Remake zu Resident Evil 2 verzweifelt, verraten wir euch in unserem Lösung, wo ihr fündig werdet und wie ihr beispielsweise die Schublade von Leons Schreibtisch öffnen könnt.

Alle Codes für Schließfächer, Safes und Tresore in Resident Evil 2

Codes für Schließfächer

Zuerst möchten wir uns den Schließfächern widmen, die euch schon recht früh im Spiel begegnen. Diese Codes lassen sich einfach knacken, man muss nur einmal drauf kommen.

Entsperren von Leons Schreibtisch:

Auf Leons Schreibtisch in dem Westflügel der Polizeistation (1F) findet ihr eine Notiz mit dem Tipp, dass Leons neue Kollegen die Schublade abgeschlossen haben. Ihr müsst die Schublade mit den zwei Schlössern entsprechend durch zwei unterschiedliche Kombinationen öffnen. Dafür müsst ihr die einzelnen Initialen der Vornamen von Leons Polizeikollegen verwenden.

Auf der linken Seite gebt ihr NED ein und auf der rechten Seite MRG, damit öffnet sich das Schloss. Dabei steht „MRG“ auf der rechten Seite für die Vornamen der Kollegen in der Polizeistation Marvin Branagh (M), Rita Philips (R) und George Scott (G). Bei der linken Seite sind es diese Kollegen: Neil Carlsen (N), Elliot Edward (E) und David Ford (D).

Achtet auf die Namen der Kollegen, um den Code zu knacken © Capcom

Habt ihr die Schublade schließlich erfolgreich geöffnet, findet ihr darin zum einen ein größeres Magazin für Leons Pistole und zum anderen einen Schnelllader für die Pistole von Claire.

Doch es gibt noch weitere Kombinationen für Schließfächer, die wir euch unterhalb aufgelistet haben.

Alle weiteren Schließfächer:

Schließfach im 3. Stockwerk: DCM

Schließfach in der Dusche im 2. Stockwerk: CAP

Schließfach des oberen Abwasserkontrollraums: SZF

Kombinationen für Safes

Weiterhin trefft ihr in dem Remake zu „Resident Evil 2“ auf einige Safes, die zunächst ebenfalls fest verschlossen sind und eine korrekte Kombination erfordern. Diese öffnen sich erst dann, wenn alle Knöpfe in der richtigen Reihenfolge gedrückt worden sind und alle Lämpchen grün aufleuchten. Sonderlich schwer ist es allerdings nicht, diese Codes herauszubekommen, da es gar nicht so viele verschiedene Kombinationen gibt.

Die Safe-Kombinationen sind einfach zu knacken. Gebt einfach diese Codes ein! © Capcom

Anbei folgen die Safe-Kombinationen:

Westliches Büro im 1. Stock , Tresor-Kombination: links 9, rechts 15, links 7 – ihr erhaltet eine Hüfttasche.

, Tresor-Kombination: links 9, rechts 15, links 7 – ihr erhaltet eine Hüfttasche. Ostflügel Warteraum , Tresor-Kombination: links 6, rechts 2, links 11 – ihr erhaltet eine Mündungsbremse für Leon, oder ein erweitertes Magazin für Claire.

, Tresor-Kombination: links 6, rechts 2, links 11 – ihr erhaltet eine Mündungsbremse für Leon, oder ein erweitertes Magazin für Claire. Abwasseranlage, Tresor-Kombination: links 2, rechts 12, links 8 – ihr erhaltet eine Schrotflintenschaft (Shotgun Stock) für Leon und eine Hüfttasche für Claire.

