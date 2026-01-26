Resident Evil Requiem feiert Start 2026 – Was Fans an Merchandise stört

Resident Evil Requiem will am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows und Nintendo Switch 2 erscheinen und führt die ikonische Horrorreihe mit einem neuen Setting und frischen Gameplay-Ideen weiter. Trotz spannender Neuerungen wie der Einführung der FBI-Analystin Grace Ashcroft und dem Perspektivwechsel zwischen First- und Third-Person-Ansicht bleibt ein altes Problem bestehen: das fragwürdige Merchandise rund um das Spiel.

Warum sorgt das Merchandise von Resident Evil Requiem für Kritik?

Was bemängeln Fans an der neuen Merchandise-Linie? Obwohl Capcom mit Requiem eines der ambitioniertesten Resident-Evil-Spiele angekündigt hat, fällt das begleitende Merchandise negativ auf. Besonders die offiziellen Kleidungsstücke und Sammlerobjekte werden wegen schlechter Designs, seltsamer Filtereffekte und fehlender Kreativität kritisiert. T-Shirts etwa wirken, als sei lediglich ein PNG-Bild ohne Designkonzept aufgedruckt worden.

Einige Sammelfiguren zu Leon Kennedy und Grace Ashcroft wurden im Rahmen der Showcase-Trailer vorgestellt, doch auch hier ist die Resonanz durchwachsen. Während Limited Editions wie die Porsche-Collaboration visuell beeindrucken, schreckt der hohe Preis viele Fans ab. Zwei Uhren aus der Hamilton-Kollaboration kosten mehrere tausend Euro – unklar bleibt, wer genau hier die Zielgruppe sein soll.

Was macht Capcom bei anderen Serien besser?

Warum ist das Requiem-Merchandise ein Rückschritt im Vergleich zu anderen Capcom-Marken? Capcom hat mit Serien wie Monster Hunter, Street Fighter oder Devil May Cry bewiesen, dass hochwertiges und stilvolles Merchandise auch erschwinglich sein kann. Die erfolgreiche Partnerschaft mit N2 zur Veröffentlichung der Hunter Jacket für Monster Hunter Wild ist ein Beispiel dafür, wie man Premiumprodukte gestaltet, ohne die eigene Fanbasis zu entfremden.

Diese anderen Serien bieten im Capcom-Store regelmäßig thematisch passende, gut gestaltete Artikel mit einem klaren Designkonzept. Im Vergleich dazu wirkt das Requiem-Angebot inkonsistent und überteuert – besonders wenn man bedenkt, dass es sich um das Jubiläumsspiel zum 30-jährigen Bestehen der Reihe handelt.

Wie beeinflusst das Merchandise die Wahrnehmung von Resident Evil Requiem?

Verliert Requiem durch das Merchandising an Glaubwürdigkeit? Obwohl Requiem mit der Rückkehr nach Raccoon City, dem Wechselspiel zwischen Grace und Leon sowie dem Stalker-Gameplay à la Mr. X und Lady Dimitrescu vieles richtig macht, trübt das unpassende Merchandise den Gesamteindruck. Der Eindruck entsteht, dass Capcom mehr Wert auf teure Kooperationen als auf fanfreundliche Produkte legt.

Gerade weil Grace Ashcroft als neue, nicht kampferprobte Figur eingeführt wird und mit Victor Gideon ein bedrohlicher neuer Antagonist das Franchise ergänzt, hätte das Merchandise diese inhaltliche Tiefe aufgreifen können. Stattdessen dominieren belanglose Prints und überteuerte Accessoires die Produktpalette.

Welche Alternativen haben Fans aktuell?

Wo gibt es besseres Resident Evil-Merchandise? Wer sich stilvoll zur Resident Evil-Community bekennen will, greift derzeit besser auf Fanprodukte oder Angebote von Drittanbietern wie Fangamer zurück. Diese liefern oft kreativeres, hochwertigeres und günstigeres Merchandise als die offiziellen Kanäle.

Viele Fans hoffen, dass Capcom vor dem Launch von Requiem am 27. Februar 2026 noch nachbessert und dem Spiel ein würdiges Merchandise-Line-up zur Seite stellt. Bis dahin bleibt das offizielle Angebot allerdings ein Kuriosum – und das wohl seltsamste Problem eines ansonsten vielversprechenden Spiels.

Wie stehst du zum offiziellen Resident Evil Requiem-Merchandise? Hast du vielleicht selbst schon Fan-Kreationen entdeckt, die dir besser gefallen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!