Silent Hill f – Weg zur Shimizu Residenz, runter vom Berg! – Lösung

In Silent Hill f musst du nach der Ritualkammer im Dunklen Schrein herunter vom Berg und einen Weg zur Shimizu Residenz finden. Aber selbstverständlich kannst du nicht einfach auf dem Weg zurücklaufen, auf dem du gekommen bist. Das wäre ja auch zu leicht? Aber hab keine Sorge, ich zeige dir in diesem Guide die schnellste Lösung zum Ziel.

Steige den Berg hinunter, so gehts!

Wie komme ich vom Berg herunter? Laufe von Shus Haus aus gen Osten zur grell leuchtenden Lampe. Der zuvor versperrte Weg liegt jetzt frei und ein neuer Pfad dient jetzt als Abkürzung zurück zu Hinakos Bude. Sammle den Baseballschläger am Schrein ein und folge dem Pfad in die kleine Mini-Siedlung. Bei den beiden Häusern findest du sehr viele Vorräte.

Laufe diesen Weg entlang, um vom Berg zu kommen. © Konami/Spielcode.de

Weiter geht es mit einem Schlenker über den Norden zu einem Ungetüm. Am Haus liegt eine Klinische Studie, die du zuvor einsammeln kannst. Pass jetzt auf die Monster auf, die du mit dem neu erworbenen Basi zu Kleinholz verarbeiten kannst. Es hilft alles nichts. Du musst jetzt gottlos auf die Monstermutter gehen! (In der Ecke liegt zur Not noch eine Brechstange.. beste Mittel gegen Schwiegermütter.)

Nach dem Ungetüm hier entlang! © Konami/Spielcode.de

Danach geht es weiter gen Osten durch den jetzt offenen Pfad. Nimm den Werkzeugsatz an der Treppe mit und hinterm Haus im Süden liegen Vorräte. Laufe nun gen Norden. Auf der linken Seite siehst du ein Haus, an dessen Kante ein Omamori (Suzuran) in einer Kiste verborgen liegt, mit dem perfektes Ausweichen leichter vollziehen kannst. Weiter geht es dann am rechten Haus, indem du der Treppe nach unten folgst.

Unbedingt einsammeln das Teil! © Konami/Spielcode.de

Wenn du dem Weg jetzt nach Norden folgst, kommst du zur Statue von Inari-sama, der ältesten Statue der Stadt. Hier findest du den Brief einer strengen Mutter und ein Inarizushi.

Ein kleiner Umweg, aber keine große Sache. © Konami/Spielcode.de

Folge dem Pfad nun nach Osten, um an ein weiteres Haus vorbeizukommen. Der Weg ist blockiert, also rechts am Haus an den Monstern vorbei und krabbeln! Jetzt noch ein Paar Meter und du bist erstmal vom Berg herunter.

Der Weg zur Shimizu-Residenz

Im westlichen Teil von Ebisugaoka-honmachi geht es weiter. Im Süden am Haus findest du ein Stahlrohr. Folge der Straße an den Wegsperren vorbei bis zum Spielplatz. Untersuche den Park und lausche der Erinnerung.

Was haben wir denn hier? © Konami/Spielcode.de

Hinter dem Spielplatz kannst du nun einen Abstecher nach Süden machen, du findest ein paar Vorräte und ein Radio sowie einen Getrockneten Kadaver.

Weiter geht es nördlich hinter dem Spielplatz, wo du bald an einem kleinen Vorgarten mit einem Teich vorbeikommst. Sammle den Brief einer strengen Mutter ein und schnapp dir die Vorräte.

Irgendwie idyllisch, wenn diese fiesen Monster nicht wären. © Konami/Spielcode.de

Und wo wir schon von Monster sprechen… © Konami/Spielcode.de

Zu deiner rechten Seite findest du nun den nächsten Schrein zum Speichern. Weiter im Norden triffst du noch einmal auf ein fieses Muttermonster. Nach dem Kampf, den du leider abermals bestreiten musst, geht es dann nur noch die Treppe rauf und du bist fast bei der Shimizu-Residenz angelangt.

Ein Stück abseits des Kuzunodai 2-chome bist du dann auch am Ziel, wenn du dem Weg weiter gen Norden folgst, kannst du nichts falsch machen. Betritt das Haus und das Rätseln geht weiter!

Der schwierige Part kommt erst noch. © Konami/Spielcode.de

Ich gratuliere, du hast den nächsten Teil des Spiels gemeistert. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Lösung etwas aushelfen? Schreib es gerne in die Kommentare und erzähl uns von deinen Spielerfahrungen. Mehr lesen über Lösungen von Silent Hill f.