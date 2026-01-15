Neue WoW-Erweiterung Midnight bringt Housing und Transmog-Innovationen

Blizzard hat die vollständigen Patch Notes zur kommenden Pre-Expansion für World of Warcraft: Midnight veröffentlicht – und das bereits mehrere Tage vor dem offiziellen Start am 20. Januar 2026. Die neue Erweiterung ist der zweite Teil der World Soul Saga und erscheint am 2. März 2026. Sie führt die Geschichte rund um die Bedrohung durch Xal’atath fort, die versucht, das Sonnenbrunnen-Artefakt in Quel’Thalas an sich zu reißen.

Mit dem neuen Update steht eine wahre Flut an Systemänderungen, Klassenanpassungen und Features bevor. Der Patch bringt nicht nur eine komplette Überarbeitung des Transmogrifikationssystems und neue UI-Funktionen, sondern auch ein vollständig überarbeitetes Housing-System, sowie die neue Spezialisierung Devourer für Dämonenjäger.

Transmogrifikation neu gedacht

Wie verändert sich das Aussehen deiner Ausrüstung? Statt einzelne Gegenstände zu transmogrifizieren, können jetzt sogenannte Outfits erstellt werden. Diese statten deine Ausrüstungsplätze mit gewählten Erscheinungsbildern aus. Nach der Einrichtung eines Outfits kannst du es jederzeit kostenfrei wechseln – sogar automatisch je nach Situation, etwa bei Zonenwechseln oder Spezialisierungen.

Spieler starten mit zwei kostenlosen Outfits, weitere können mit Gold erworben werden. Bis zu 50 Outfits lassen sich freischalten, und gelten kontoübergreifend für alle Charaktere.

Neuerungen im Housing-System

Was bringt das Housing-Feature jetzt? Das Housing-System verlässt endlich die Early-Access-Phase. Mit dem Update werden neue monatliche Gemeinschaftsaufgaben eingeführt, sogenannte Endeavors. Diese fördern die Zusammenarbeit innerhalb eines Stadtviertels und schalten spezielle Dekorationen und Währungen frei.

Auch optisch erhalten Häuser neue Möglichkeiten: Allianz-Spieler können nun Nachtelfen-Stile nutzen, während Hordler auf Blutelfen-Designs zurückgreifen. Das Maximallevel für Häuser steigt auf Stufe 9, wodurch sich neue Außenformen, Größen und Optionen eröffnen.

Die neue Dämonenjäger-Spezialisierung

Was kann der Devourer? Mit dem Devourer erhält der Dämonenjäger seine dritte Spezialisierung. Anders als die bisherigen Fel-basierten Builds nutzt der Devourer die Macht der Leere und kämpft als mittlere Distanzklasse mit hoher Mobilität. Eine neue Helden-Talentlinie namens Annihilator steht ebenfalls zur Verfügung.

Besonders spannend: Auch Leerenelfen können nun Dämonenjäger werden – nach dem Abschluss einer kurzen Questreihe.

UI, Accessibility und Addon-Veränderungen

Wie verändert sich das Interface von WoW? Die Benutzeroberfläche erhält viele neue Features, darunter Damage Meters, Boss-Warnungen und ein überarbeitetes Raid-Frame-System. Diese Funktionen ersetzen teilweise beliebte, aber künftig eingeschränkte Addons. Ziel ist es, ein natives Spielerlebnis ohne Drittanbieter-Tools zu ermöglichen.

Das neue Journeys-Interface hilft beim Fortschrittstracking, während Combat Audioalerts wichtige Ereignisse per Sprachausgabe vorlesen. Auch Nameplates, Cooldown-Manager und das Gruppensuch-Tool wurden überarbeitet und bieten mehr Kontrolle und Übersicht.

Klassenänderungen in historischem Ausmaß

Was ändert sich an den Klassen? Alle 13 Klassen und ihre 39 Spezialisierungen wurden komplett überarbeitet. Die Talentbäume wurden entrümpelt, Rotationen vereinfacht und sogenannte Apex-Talente eingeführt, die auf dem Weg zur neuen Maximalstufe 90 freigeschaltet werden.

Zusätzlich ziehen PvP-spezifische Änderungen in alle Klassen ein, inklusive neuer Talente und Balancing-Anpassungen. Die neue Dämonenjäger-Spezialisierung zählt offiziell als 40. Spezialisierung im Spiel.

Stat- und Item-Squish

Wie wirken sich die Squishes aus? Mit dem Update erfolgt der vierte Stat- und der dritte Itemlevel-Squish in der Geschichte von WoW. Die effektive Macht deiner Charaktere bleibt gleich, aber die dargestellten Zahlen werden deutlich reduziert. Ziel ist mehr Übersichtlichkeit in Kämpfen.

Vorbereitungen auf die Midnight-Erweiterung

Was passiert vor dem Launch am 2. März 2026? Am 27. Januar 2026 startet das Pre-Launch-Event Twilight Ascension. Gleichzeitig wird der Winds of Mysterious Fortune-Buff aktiviert, der bis Level 79 zusätzliche Erfahrungspunkte gewährt – ideal für das Leveln von Twinks.

Dungeons, Raids und PvP

Was erwartet dich im Endgame? In Dungeons und Raids wurde der Schwierigkeitsgrad angepasst, um die Auswirkungen des Itemlevel-Squish auszugleichen. Neue Encounter-Timelines wurden eingeführt, um Bossmechaniken besser planbar zu machen.

Im PvP wurden Ränge wie Elite und Gladiator leichter erreichbar gemacht, während Balance-Anpassungen für zahlreiche Klassen vorgenommen wurden. Neue PvP-Talente und Änderungen an bestehenden Belohnungen sorgen für frischen Wind.

Ein neues Kapitel beginnt

Mit dem Pre-Expansion-Patch beginnt die heiße Phase für World of Warcraft: Midnight. Die umfassenden Systemüberarbeitungen, die neue Spezialisierung und die wachsende Bedrohung durch die Leere läuten eine ambitionierte Erweiterung ein, die sowohl Veteranen als auch Rückkehrer einiges zu bieten hat.

