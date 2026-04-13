Starfield auf PS5 stürzt oft ab – Bethesda kündigt Hotfix für diese Woche an

Nach dem PS5-Start von Starfield ist bei vielen Fans die Freude schnell in Frust umgeschlagen: Das Sci-Fi-Rollenspiel kämpft auf Sonys Konsole mit häufigen, teils unvorhersehbaren Abstürzen. Bethesda hat sich nun offiziell zu Wort gemeldet und einen Hotfix angekündigt, der die größten Crash-Probleme bereits in dieser Woche beheben soll.

Gerade weil Starfield ursprünglich 2023 auf PC und Xbox erschienen ist und erst 2026 den Sprung auf die PlayStation 5 geschafft hat, fällt die aktuelle technische Verfassung der Portierung besonders auf. Wer aktuell betroffen ist, muss sich laut Entwicklerstudio aber nicht mehr lange durch Hänger und Neustarts kämpfen.

Die aktuelle Lage auf PS5

Welche Probleme treten auf PS5 derzeit auf? Seit dem Release auf der PlayStation 5 berichten viele über wiederkehrende Abstürze, die nicht an eine einzelne Situation gebunden sind. Betroffen sind typische Spielmomente wie Erkundungstouren, das Bewegen durch Städte oder auch das Reisen durchs All.

In vielen Fällen friert Starfield dabei komplett ein, sodass nur ein Neustart hilft. Das ist nicht nur nervig, sondern kann auch zu verlorenem Fortschritt führen oder Missionen scheitern lassen, wenn kurz zuvor kein zuverlässiger Speicherpunkt gesetzt wurde.

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Neben den harten Crashes werden außerdem Instabilitäten genannt, die sich als Performance-Einbrüche oder uneinheitliches Verhalten zwischen Grafikoptionen äußern. Kurz gesagt: Die Erfahrung wirkt bei einigen PS5-Nutzern aktuell spürbar weniger stabil, als man es nach dem langen Vorlauf seit 2023 erwarten würde.

Bethesda kündigt Hotfix für diese Woche an

Wann kommt der Hotfix für die PS5-Version von Starfield? Bethesda hat den Zeitraum eingegrenzt und verspricht einen Hotfix noch in dieser Woche. Konkrete Uhrzeiten oder ein exakter Tag wurden in der bisherigen Kommunikation nicht genannt, die Botschaft ist aber klar: Die größten Absturzursachen sollen kurzfristig adressiert werden.

Spannend ist dabei vor allem, dass das Studio angibt, die Crashes inzwischen auf eine kleine Anzahl von Ursachen eingegrenzt zu haben. Welche technischen Auslöser das im Detail sind, bleibt offen. Wichtig für PS5-Fans ist vor allem, dass Bethesda diese Punkte nach eigener Aussage gezielt behebt.

Wie bei Open-World-Spielen üblich, kann ein Hotfix zwar die schlimmsten Probleme abräumen, aber nicht zwangsläufig jede Unstimmigkeit auf Anhieb aus der Welt schaffen. Dennoch ist der schnelle Patch-Zeitrahmen ein wichtiges Signal an alle, die aktuell auf eine stabilere Version warten.

Mehr Inhalte durch Free Lanes und Terran Armada

Was steckt in den neuen Inhalten rund um den PS5-Release? Parallel zur PS5-Veröffentlichung sind auch das Free-Lanes-Update, das als größtes Update seit über einem Jahr beschrieben wird, sowie die Erweiterung Terran Armada erschienen. Das sorgt dafür, dass nach einem stabilisierenden Hotfix nicht nur das Grundspiel wartet, sondern auch viel frischer Content.

Zu den Highlights des Updates gehören unter anderem ein verbessertes Ausrüstungssystem, das Fahrzeug Moon Jumper, der neue Ort Chateau Des Etoiles, das Haustier Milliwhale, die neu eingeführten Action-Figuren als Sammelobjekte nach dem Vorbild von Fallout-Bobbleheads sowie die Funktion Cruise Control.

Unterm Strich hängt für viele PS5-Fans jetzt alles daran, dass der angekündigte Hotfix die Stabilität spürbar anhebt. Dann kann Starfield auf Sonys Konsole auch inhaltlich zeigen, warum das Spiel nach der ehemaligen Xbox-Exklusivphase nun noch einmal so stark im Fokus steht.

Wie sind eure Erfahrungen mit Starfield auf der PlayStation 5: Läuft es bei euch stabil, oder seid ihr von Crashes und Freezes betroffen? Schreibt es gern in die Kommentare.