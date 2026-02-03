PS Plus Februar 2026 – Diese vier Spiele sind jetzt kostenlos verfügbar

Die neuen kostenlosen Spiele für alle Abonnenten von PS Plus Essential im Februar 2026 stehen ab sofort zum Download bereit. Insgesamt vier Titel erwarten dich diesen Monat, wobei sowohl PS4– als auch PS5-Nutzer auf ihre Kosten kommen – wenn auch mit einer kleinen Einschränkung.

Während Sony in der Vergangenheit bereits angekündigt hatte, einige PS4-Versionen aus dem Programm zu nehmen, sind im Februar weiterhin drei der vier Spiele auch auf der älteren Konsole spielbar. Nur das Highlight des Monats bleibt PS5-exklusiv.

Diese vier PS Plus Spiele sind jetzt verfügbar

Welche Spiele sind im Februar 2026 bei PS Plus enthalten? Die Auswahl der Gratis-Titel ist abwechslungsreich und deckt unterschiedliche Genres ab. Hier ein Überblick:

Undisputed (nur PS5)

(nur PS5) Subnautica: Below Zero (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Ultros (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Ace Combat 7: Skies Unknown (nur PS4)

Damit richtet sich Sony erneut an eine breite Zielgruppe. Ob Unterwasser-Survival, Box-Action oder Flugkampf – für nahezu jeden Geschmack ist etwas dabei.

Spielzeiten und Umfang im Überblick

Wie viel Spielzeit bieten die Februar-Titel? Wer alle vier Titel ausprobieren möchte, sollte einiges an Zeit einplanen. Zusammengerechnet ergibt sich laut HowLongToBeat eine Spielzeit von etwa 73,5 Stunden.

Spiel Geschätzte Spielzeit Undisputed 15,5 Stunden Subnautica: Below Zero 26 Stunden Ultros 17 Stunden Ace Combat 7: Skies Unknown 15 Stunden

Besonders Subnautica: Below Zero hebt sich durch die lange Spielzeit hervor. Das atmosphärische Survival-Spiel entführt dich auf einen eisigen Alien-Ozeanplaneten, auf dem du das Geheimnis um den Tod deiner Schwester lüften musst.

Bewertungen im Metacritic-Vergleich

Wie schneiden die Februar-Games bei Kritikern ab? Drei der vier Titel liegen mit ihren Wertungen dicht beieinander. Alle bewegen sich im soliden bis guten Bereich, einzig der Headliner hinkt etwas hinterher:

Spiel Metacritic-Score Subnautica: Below Zero 82 Ultros 81 Ace Combat 7: Skies Unknown 80 Undisputed 70

Während Subnautica: Below Zero mit seinem Gameplay und Setting überzeugen kann, erhält Ultros Lob für seinen eigenwilligen Metroidvania-Stil in einem surrealen Universum. Ace Combat 7 punktet mit klassischer Flugkampf-Action, die Fans der Reihe gut kennen dürften.

Undisputed im Fokus

Was bietet das Boxspiel Undisputed? Der Titel versteht sich selbst als die realistischste Boxsimulation auf dem Markt – mit lizenzierten Kämpfern, authentischer Steuerung und einem ambitionierten Karrieremodus. Allerdings zeigen sich viele Spieler kritisch, insbesondere wegen technischer Probleme und einem eher oberflächlichen Fortschrittssystem.

Mit einem Metascore von 70 liegt Undisputed klar hinter den anderen Spielen des Monats. Dennoch hat sich das Spiel seit seinem Launch Ende 2024 verbessert – Mechaniken und Grafik erhielten mehrere Updates. Wer Interesse am Boxsport hat, kann das Spiel jetzt risikofrei ausprobieren.

Jetzt downloaden – aber schnell

Wie lange sind die Spiele verfügbar? Die vier Titel sind ab sofort im PlayStation Store in Deutschland kostenlos downloadbar – aber nur für PS Plus Essential-Abonnenten. Die Spiele stehen dir wie gewohnt für einen Monat zur Verfügung. Du solltest dir also bis spätestens Anfang März 2026 die Titel sichern, auch wenn du sie erst später spielen möchtest.

Alle Spiele findest du direkt im Store auf der Startseite unter dem Reiter PS Plus oder über die jeweilige Suchfunktion auf PS4 und PS5.

Für wen lohnt sich der Februar-Download?

Welche Zielgruppe profitiert besonders? Wenn du Fan von Survival-Spielen, Metroidvania-Games oder Luftkämpfen bist, wirst du diesen Monat auf jeden Fall fündig. Selbst wenn dich nur ein Titel interessiert, lohnt sich der Download bereits – denn wie immer gilt: Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, bleibt das Spiel dauerhaft in deinem PS Plus-Konto, solange dein Abo aktiv ist.

Wie findest du die Auswahl im Februar 2026? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!