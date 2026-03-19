LEGO Sagrada Família 2026 geleakt – Architecture-Set soll 12.060 Teile haben

LEGO-Fans, Sammler und Display-Bauer könnten ab Sommer 2026 ein neues Extremziel für die Vitrine bekommen: Ein bislang unangekündigtes Set zur Sagrada Família in Barcelona soll am 1. Juli 2026 erscheinen und laut aktuellen Leaks direkt zum größten LEGO-Set aller Zeiten werden.

Im Raum stehen konkrete Eckdaten zu Setnummer, Teileanzahl und Preis, die das Modell nicht nur zur neuen Rekordmarke machen würden, sondern auch ein deutliches Signal setzen: Selbst Reihen, die bisher eher kompakt und dekorativ gedacht waren, könnten künftig in echte Ultra-Premium-Dimensionen wachsen.

Rekordjagd im Sommer 2026

Wie groß soll das neue LEGO-Set zur Sagrada Família werden? Das Set 21065 Sagrada Família soll laut den kursierenden Informationen auf 12.060 Teile kommen und damit den bisherigen Spitzenreiter 31203 World Map mit 11.695 Teilen überholen. Der Abstand wäre mit 365 zusätzlichen Teilen zwar nicht gigantisch, aber eindeutig genug, um den Rekord offiziell zu kippen, sofern sich die Angaben bestätigen.

Als Release-Datum wird der 1. Juli 2026 genannt, passend zur frühen Sommerwelle. Auch ein Preis wird bereits gehandelt, der in den USA bei 599,99 US-Dollar liegen soll. Was das am Ende im deutschen Handel bedeutet, ist noch offen, realistisch wäre aber eine Einordnung im Bereich anderer LEGO-Prestige-Sets, die hierzulande häufig im oberen dreistelligen Segment landen.

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Spannend ist dabei vor allem der Kontext: Der Leak stammt aus der Brick-Tap-Community und wird Chief Wiggum zugeschrieben, einem Namen, der in der Szene seit Jahren als Trefferquelle für Vorabdetails gilt. Kurz zuvor hatte dieselbe Quelle bereits Informationen zu einem Pokémon-Set mit Minifiguren geteilt.

Ein Architecture-Set, das die Regeln bricht

Welche LEGO-Reihe soll die Sagrada Família bekommen? Trotz der Rekordgröße soll 21065 Sagrada Família der LEGO-Architecture-Reihe zugeordnet sein. Das ist bemerkenswert, weil Architecture traditionell eher für kompakte Landmarken und Skyline-Modelle steht, die auf elegante Präsentation statt Teilemassen setzen.

Eine Sagrada Família in dieser Größenordnung würde zwar perfekt zur thematischen Ausrichtung passen, nämlich ikonische Bauwerke möglichst detailreich nachzubilden, aber sie würde die Reihe zugleich neu definieren. Sollte das Set so erscheinen, wäre es weniger ein typisches Architecture-Modell und eher ein Showcase-Brocken, wie man ihn sonst aus den ganz großen Sammlerreihen kennt.

Auch das Timing wirkt nicht zufällig gewählt: Die echte Sagrada Família ist seit 1882 im Bau, und für 2026 wird seit Längerem eine entscheidende Fertigstellungsetappe der Hauptstruktur erwartet. Berichte deuten zudem darauf hin, dass der zentrale Jesus-Christus-Turm seine äußere Endhöhe erreicht hat, während Innenausbau und Details noch folgen. Ein großes LEGO-Set könnte damit als eine Art Bau-Meilenstein zum realen Projekt gelesen werden.

Die größten LEGO-Sets im Überblick

Welche Sets dominieren aktuell die XXL-Rangliste? Stand März 2026 gehören diese Modelle zu den größten LEGO-Sets nach Teilezahl. Sollte 21065 Sagrada Família wie berichtet erscheinen, würde es sich an die Spitze setzen.

Platz Set Teile Set-Nummer Theme Release UVP Alter 1 World Map 11.695 31203 Art 01.06.2021 249,99 US-Dollar 18+ 2 Eiffel Tower 10.001 10307 Icons 25.11.2022 629,99 US-Dollar 18+ 3 Titanic 9.090 10294 Icons 08.11.2021 679,99 US-Dollar 18+ 4 Colosseum 9.036 10276 Icons 27.11.2020 549,99 US-Dollar 18+ 5 Death Star 9.023 75419 Star Wars 01.10.2025 999,99 US-Dollar 18+ 6 Millennium Falcon 7.541 75192 Star Wars 01.10.2017 849,99 US-Dollar 16+ 7 Venusaur, Glurak und Turtok 6.838 72153 Pokémon 27.02.2026 649,99 US-Dollar 18+ 8 AT-AT 6.785 75313 Star Wars 26.11.2021 849,99 US-Dollar 18+ 9 The Razor Crest 6.187 75331 Star Wars 03.10.2022 599,99 US-Dollar 18+ 10 LOTR: Rivendell 6.167 10316 Icons 05.03.2023 499,99 US-Dollar 18+

Was als Nächstes im XXL-Segment ansteht

Welche weiteren Mega-Sets sollen 2026 erscheinen? Die Sagrada Família soll nicht das einzige Schwergewicht des Jahres bleiben. Ebenfalls als großes, noch nicht offiziell angekündigtes Set gilt 11377 Minas Tirith, das laut früheren Berichten am 1. Juni 2026 erscheinen und sich unter die Top 10 der größten LEGO-Sets schieben soll.

Wenn beide Termine so eintreffen, wäre das ein bemerkenswerter Doppelschlag binnen eines Monats. Für Sammler heißt das vor allem: Platz, Budget und Zeit zum Bauen werden 2026 mehr denn je zur eigentlichen Endgame-Ressource.

Würdet ihr euch eine Sagrada Família mit über 12.000 Teilen holen, oder sind euch solche Rekord-Sets inzwischen zu groß und zu teuer? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.