In Silent Hill f musst du nach der Ritualkammer im Dunklen Schrein herunter vom Berg und den Weg zurück zur Shimizu Residenz nehmen. An der Residenz angekommen geht es sofort weiter mit dem Gruseln und Rätseln. Aber wie komme ich durch das Haus und welche Rätsel gibt es?

In dieser Anleitung erfährst du alles Wichtige über die Shimizu Residenz und wie du alle Rätsel löst, samt kürzesten Lösungsweg durch Hinakos gesamte Bude!

Willkommen in der Shimizu Residenz: Hinakos Zimmer

Die Shimizu Residenz ist größer, als es Hinako in Erinnerung hat. Doch wir starten ganz von vorn, wo du in der Nähe des Eingangs einen kleinen Mini-Schrein zum Speichern findest (den kannst du auch später immer mal nutzen).

Ein paar Meter weiter siehst du eine Tür mit mehreren Wappen. Daneben liest du die Beschreibung des Rätsels. Bei diesem Rätsel geht es erst einmal darum, gleich 3x Wappen zu finden und diese dann korrekt einzusetzen. Ich erkläre dir jetzt, wie du an die Wappen herankommst.

Das ist das große Rätsel des Gebiets. © Konami/Spielcode.de

Finde drei Wappen für das Wappen-Rätsel

Wo finde ich das erste Wappen? Um an das erste Wappen zu gelangen, starten wir beim Eingang. Hier geht ein Gang nach links ab, wo du sogleich eine Tür mit einem Inarizushi findest. Außerdem liegt vor der Tür ein Antiker Kamm. Beides kannst du direkt beim Schrein opfern, damit du wieder mehr Platz im Inventar hast.

Im zweiten Raum im Süden findest du eine alte Küche mit einem Topf, der an Propangas angeschlossen ist, doch es fehlt leider jede Spur von dem Schlauch. Merke dir diesen Raum für später.

Wo ist der Gasschlauchhin ? © Konami/Spielcode.de

Im Raum darüber findest du eine Notiz von Hinako. Das Wohnzimmer bietet einige Vorräte und im Raum darüber siehst du ganz viele Bilder an der Wand. Doch irgendetwas stimmt hier allerdings nicht?

Wie löse ich das Bilder-Rätsel in der Residenz? Das Bilder-Rätsel kannst du nur lösen, wenn du das fehlende Gemälde (!) gefunden hast. Wo das liegt und wie genau du dieses Rätsel löst, erfährst du weiter unten in der Lösung.

Irgendetwas ist hier komisch. © Konami/Spielcode.de

Im südlichen Raum im Westen findest du übrigens noch Vorräte und eine Axt, falls dir die Waffen ausgehen.

Weiter geht es aber erstmal im östlichen Teil des Hauses, wo du eine tiefrote Entität ums Eck verspürst. Ist das Shu? Sammle den Kalender neben der Roten Tür ein und wirf einen Blick auf das gute Stück. Durch die rote Tür kommst du noch nicht, also erst einmal zurück zur Mitte.

Fundort von Kalender.. sehr wichtig! © Konami/Spielcode.de

Mit diesem Kalender kommst du nämlich in den nächsten Bereich. © Konami/Spielcode.de

Der nördliche Raum, der von der Mitte abgeht (neben dem Wappen-Rätsel) bietet noch einen Getrockneten Kadaver und dann geht es ans Eingemachte!

Schnapp dir im nördlichen Zimmer, im Elternschlafzimmer, den Beleg über die vollständige Zahlung. Laufe nun zu Hinakos Zimmer (das ist das Zimmer mit dem Wappen) und positioniere links daneben den gefundenen Kalender. Die Tür daneben öffnet sich und du kannst eintreten! Es folgt die Shimizu-Residenz Teil II.

Die Kalender öffnen die Türen zu den nächsten Bereichen. © Konami/Spielcode.de

Willkommen in der Shimizu Residenz II

Nun wird es etwas düsterer. Vorbei am Bad findest du einen Schrein zum Speichern. Folge den Räumen nach links unten, sammle den Getrockneten Kadaver bei dem Monster auf und hier findest du auch noch eine Waffe, die gute Sichel.

Im Zimmer im Südosten findest du dann ein wertvolles Ema, mit dem du deine passiven Fertigkeiten verstärken kannst. Unbedingt einsammeln!

Und dann klapperst du die Nebenräume ab. Im Wohnzimmer folgt eine kleine Erinnerung aus Hinakos Vergangenheit. Sammle hier einmal das Item Vergilbter Kalender ein, den du später wieder zum Vorankommen benötigst. Er liegt einfach so auf dem Tisch herum.

Im letzten Raum im Südwesten liegt noch Hinakos Tagebuch und dann gehts erstmal zurück zum Schrein.

Nun kannst du hier direkt ums Eck Hinakos Zimmer einen Besuch abstatten, um Brief von einem Mann aufzusammeln. Im östlichen Bereich des Hauses findest du jetzt ein Schrumpeliges Aburaage beim Verfolger. Und dann liegt hier noch der Bilderrahmen im östlichen Raum, den du für das Bilder-Rätsel benötigst.

Fundort des fehlenden Gemäldes. © Konami/Spielcode.de

Da ist das besagte Gemälde, ein Bild von Hinako. © Konami/Spielcode.de

Weiter geht es im Norden der Shimizu-Residenz II, wo du eine Monstermutter vorfindest. Schalte sie aus und sammle die Vorräte im Elternschlafzimmer ein. Im westlichen Teil des Nordens findest du dann das Waagen-Rätsel.

Hier findest du das Waagen-Rätsel für Wappen 2. © Konami/Spielcode.de

Das Waagen-Rätsel in der Residenz

Wie löse ich das Waagen-Rätsel in der Residenz? Die Lösung für das Rätsel findest du hinten an der Wand geschrieben. Es ist die Rede von einer Hinako, die gerne alleine spielt und von Puppen, die zum Teilen da sind. Platziere die Holzpuppen bitte wie folgt.

Alle normalen Puppen kommen auf die linke Seite!

Nur die kaputte Puppe kommt auf die rechte Seite!

Des Rätsels Lösung: Rätselgrad auf Schwer © Konami/Spielcode.de

So erhältst du einen Holzblock mit einer Waage-Platte. Das ist das erste Wappen, das es zu finden gilt.

Setze den Kalender danach im nördlichen Eck in der Shimizu-Residenz II ein und schalte den Weg in die nächste Etappe frei. Der Kalender muss abermals neben Hinakos Zimmer aufgehängt werden.

Ein Kalender in Ehren! © Konami/Spielcode.de

Willkommen in der Shimizu Residenz III

Sammle in der Shimizu-Residenz III die Besorgungsbitte am Eingang ein und laufe zum Badezimmer, um ein Küchenmesser einzutüten. Aber Vorsicht vor der kleinen Überraschung im Bad!

Im Osten des Bereichs kannst du nicht viel machen. Du solltest aber mal in Hinakos Raum vorbeisehen. In der linken Schublade liegt Duftender Brief und rechts hinten in der Ecke kannst du den Schrank untersuchen. Zieh das Tagebuch in der unteren Mitte heraus, um einen Wachsblock zu erhalten.

Ein versteckter Schrank. © Konami/Spielcode.de

Huch, was haben wir denn hier? © Konami/Spielcode.de

Im Elternschlafzimmer findest du nicht viel, doch an der westlichen Ecke vor der Abbiegung liegt ein weiteres Ema, das deine passiven Fähigkeiten stärkt. Es liegt bei der Gießkanne!

Folge dem westlichen Pfad nun nach unten an den Monstern vorbei. In dem südlichen Raum findest du ein Furoshiki, das deine Inventarkapazität um +1 erhöht. Und in diesem Raum findest du nun auch endlich den Gasschlauch für den Herd im allerersten Abschnitt (dazu kommen wir gleich).

Hier findest du auch den Gasschlauch. © Konami/Spielcode.de

Die Tür mit dem Vogelmuster lässt sich noch nicht öffnen. Deshalb folgen wir dem Pfad mit den vielen Figürchen bis zum Ende. Sammle im letzten Raum die Seite aus Mamas Tagebuch ein.

Laufe nun zurück nach Norden, neben dem Elternschlafzimmer (rechts daneben) ist noch eine Tür, die in mehrere Räume nach oben führt. In der Schublade im letzten Raum liegen viele Vorräte und ein Getrockneter Kadaver.

Zurück in der Shimizu-Residenz I

Wenn du in der Shimizu-Residenz III alles Wichtige erledigt hast, kannst du nun zurück in die Shimizu-Residenz I laufen und den Gasschlauch einsetzen. Und wenn du das tust, dann legt Hinako automatisch die gefundene Wachsfigur in den Topf.

Wenn das Wachs geschmolzen ist, kommt sogleich ein Befiederter Schlüssel hervor.

Und du weißt womöglich noch, wo du den einsetzen musst? Richtig, in der Shimizu-Residenz III, ganz am Ende bei der Tür mit dem Vogelmuster.

Hier findest du die Tür. © Konami/Spielcode.de

Ein Vöglein hat gezwitschert! © Konami/Spielcode.de

In dem Wohnzimmer hinter dieser Tür findest du dann das nächste Wappen, die Schwarzer-Vogel-und-Schwert-Platte (geht gut von der Zunge).

Renne nun zurück in den ersten Bereich des Hauses und sieh dir nochmal den Raum mit dem Bilder-Rätsel an, denn das Gemälde hast du ja schon gefunden!

Das Bilder-Rätsel in der Residenz

Wie löse ich das Bilder-Rätsel in der Residenz? Um das Bilder-Rätsel zu lösen, musst du dich am Unheimlichen Foto orientieren. Das ist die Basis für das Rätsel. Alle Bilder müssen so ausgerichtet sein, wie es auf dem Gruppenfoto geschrieben steht. Allerdings fehlt ein Foto, das du in dem anderen Raum bekommen hast und jetzt aufhängen kannst.

Hinako hängt auf dem Kopf. © Konami/Spielcode.de

Die Lösung des Bilder-Rätsels lautet wie folgt: Hänge alle Bilder „normal“ hin, außer das Bild von Hinako. Das drehst du einmal auf den Kopf und dann bekommst du das dritte Wappen, die Weißer-Vogel-und-Fuchs-Platte spendiert.

Das Wappen-Rätsel in der Residenz lösen!

Wie löse ich das letzte Wappen-Rätsel in der Residenz? Hier siehst du, wie genau du die Wappen an Hinakos Raum platzieren musst.

Wolf: Der Wolf kommt nach Rechts

Der Wolf kommt nach Rechts Schwert: Das Schwert kommt nach Links

Das Schwert kommt nach Links Himmel: Der Himmel gehört nach Oben

Der Himmel gehört nach Oben Waage: Die Waage gehört umgedreht nach Unten in die Mitte!

Wappen-Rätsel: Lösung auf Schwer. © Konami/Spielcode.de

In Hinakos Raum findest du nun das Kiefernbaum-Wappen, mit dem du diesen Spielabschnitte im Osten bei der roten Tür-Entität verlassen kannst.

Gratulation, du hast diesen langatmigen Abschnitt des Spiels geschafft. Konnte dir diese Lösung etwas helfen? Schreib es bitte in die Kommentare und erzähl uns von deinen Spielerfahrungen. Mehr erfahren über unsere Anleitungen zu Silent Hill f.