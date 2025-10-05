Silent Hill f – Schubladen-Rätsel: Omamori (Kiefer) finden, so gehts! – Lösung

In Silent Hill f gibt es sogenannte Omamori, die du ausrüsten kannst. Sie verleihen der Hauptfigur passive Bonuseigenschaften. Einige dieser Omamori sind dabei besonders stark, da sie sehr spezielle Effekte hervorrufen. Und bei dem Omamori (Kiefer) ist das der Fall. Mit diesem Item kannst du deine maximale Gesundheit erhöhen, was in diesem Spiel schon ziemlich wichtig sein kann. Deshalb solltest du das versteckte Item auf jeden Fall mitnehmen!

Aber wo finde ich das Omamori (Kiefer) und was muss ich tun, um es in Händen halten zu können? Das erfährst du in dieser Lösung!

Schubladen-Rätsel: Omamori (Kiefer)

Um das Omamori (Kiefer) finden zu können, musst du zuerst das Schubladen-Rätsel im Anwesen des Arztes lösen. Du kommst an diese Örtlichkeit vorbei, wenn du die Mission: Gehe zu Rinkos Haus erhältst und wieder zurück in Ebisugaoka nach dem Schreinweg bist.

Laufe gen Osten zum Haus des Arztes. © Konami/Spielcode.de

Hier findest du hinter dem Haus rechts eine Leiter. © Konami/Spielcode.de

Wenn du das Haus des Arztes erreicht hast, kannst du auf der Hinterseite eine Leiter ausmachen, die du nach oben nehmen musst.

Das Anwesen des Arztes meistern!

Wo liegt der Schubladenschlüssel? Im Inneren des Gebäudes kannst du im Obergeschoss erst einmal nichts machen. Laufe die Treppe nach unten und suche den Raum mit der braunen Kiste.

Diese Schublade der Kiste versteckt einen Schlüssel. © Konami/Spielcode.de

Du musst diese Schublade nun manuell unter die Lupe nehmen, denn sie hat mehrere Fächer. Bewege den Cursor nach links und untersuche die mittlere, linke Schublade mit der L1-Taste und öffne sie mit X. Im Inneren kommt der Schubladenschlüssel zum Vorschein.

Wo muss ich den Schubladenschlüssel einsetzen? Zurück im Obergeschoss findest du einen Wandschrank in der Nähe der Leiter, wo du durchs Fenster eingestiegen bist. Öffne diese Schublade, indem du den Schubladenschlüssel verwendest und lies die Notiz im Wandschrank.

Nach dem Öffnen der Schublade kannst du passieren. © Konami/Spielcode.de

Nur so öffnet sich der Nebenraum, den du ab sofort betreten kannst. Hier findest du jetzt abermals zwei Kommoden. Die linke der beiden Möbelstücke hält das Omamori (Kiefer) versteckt. Lies die Notiz auf dem Schreibtisch und du bist durch!

Das ist der Fundort des Omamori (Kiefer). © Konami/Spielcode.de

Damit hast du nun auch das Schubladen-Rätsel im Anwesen des Arztes vollständig abgeschlossen. Aber Vorsicht, vor dem blutrünstigen Scheusal, das auf dem Flur auf dich wartet!

Ich hoffe, dieser Guide konnte dir etwas behilflich sein. Welches Omamori findest du eigentlich am sinnvollsten? Schreibe es gerne in die Kommentare und diskutiere mit uns! Erfahre hier noch mehr über unsere Lösungen von Silent Hill f.