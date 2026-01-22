PlayStation Plus Premium: PS3-Spiele mit Streaming-Problemen – Nutzer frustriert

PlayStation Plus Premium steht derzeit erneut in der Kritik: Seit einigen Tagen berichten zahlreiche Abonnenten über massive Probleme beim Streaming von PS3-Spielen über die Cloud. Diese Funktion ist exklusiv im höchsten Abo-Tier enthalten und zählt zu den Hauptgründen, warum sich viele Nutzer überhaupt für das Premium-Abonnement entscheiden.

Betroffen sind ausschließlich Titel aus dem PS3-Katalog innerhalb der Classics Collection. Während andere Cloud-Streaming-Funktionen offenbar problemlos funktionieren, reagieren die PS3-Spiele beim Startversuch gar nicht – es erscheint kein Fehlercode, die Spiele starten schlichtweg nicht. Sony hat das Problem mittlerweile bestätigt, eine Lösung lässt allerdings weiterhin auf sich warten.

Die drei Abo-Stufen im Vergleich

Was bietet PlayStation Plus Premium im Gegensatz zu den günstigeren Varianten? Seit der Umstrukturierung im Juni 2022 bietet Sony drei unterschiedliche Abo-Stufen für PlayStation Plus:

Essential: Online-Multiplayer, monatliche Gratisspiele, Cloud-Speicher, Rabatte – für 8,99 € im Monat.

Online-Multiplayer, monatliche Gratisspiele, Cloud-Speicher, Rabatte – für 8,99 € im Monat. Extra: Alle Inhalte von Essential plus Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek – 13,99 € pro Monat.

Alle Inhalte von Essential plus Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek – 13,99 € pro Monat. Premium: Alle Inhalte von Extra plus Cloud-Streaming, Spiel-Demos und Zugriff auf Klassiker – 16,99 € pro Monat.

Gerade das Streaming älterer Klassiker, insbesondere PS3-Spiele, ist ein Verkaufsargument für Premium. Genau diese Funktion ist nun nicht nutzbar – und das sorgt für Frust.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Frust in der Community wächst

Wie reagieren Nutzer auf die Streaming-Probleme? In Foren wie Reddit melden sich täglich neue Nutzer, die schildern, dass sich PS3-Spiele aktuell nicht starten lassen. Laut einem PlayStation-Support-Mitarbeiter betrifft das Problem ausschließlich PS3-Titel. Alle anderen Streaming-Funktionen laufen demnach normal. Sony arbeite bereits an einer Lösung, ein Zeitplan wurde jedoch nicht genannt.

Ein Nutzer bringt es auf den Punkt:

Ich habe nur wegen der PS3-Klassiker das Premium-Abo. Und jetzt funktioniert genau das nicht.

Besonders ärgerlich ist, dass bisher keinerlei Entschädigung angekündigt wurde – trotz der Tatsache, dass eine bezahlte Kernfunktion seit Tagen nicht verfügbar ist.

Ein Workaround – aber nicht für jeden

Gibt es eine Lösung für das Problem? Ein Nutzer hat eine provisorische Lösung beschrieben, die in einigen Fällen funktioniert – allerdings nur mit PC-Zugang:

Installiere die PlayStation Plus App auf dem PC. Verbinde einen DualShock 4-Controller per Bluetooth. Starte das gewünschte PS3-Spiel innerhalb der App. Wechsle auf eine USB-Verbindung und speichere ein Savegame. Starte anschließend deine PS5 und öffne das Spiel über den Spielverlauf.

Diese Methode ist allerdings umständlich, funktioniert nicht bei allen Spielen und setzt voraus, dass du Zugriff auf einen PC hast.

Sony schweigt zum Zeitrahmen

Wann wird das Problem behoben? Eine offizielle Stellungnahme mit Zeitrahmen gibt es bislang nicht. Der PlayStation-Support bestätigt zwar die Existenz des Problems, verweist aber lediglich darauf, dass die Technikabteilung daran arbeite. Für betroffene Abonnenten ist das wenig zufriedenstellend, denn sie zahlen jeden Monat für eine Leistung, die derzeit nicht geliefert wird.

Immerhin gibt es neue Inhalte: Erst vor wenigen Tagen hat Sony neun neue Spiele in den Extra- und Premium-Katalog aufgenommen, darunter Like a Dragon: Infinite Wealth, Resident Evil Village und A Quiet Place: The Road Ahead. Diese Titel können in der Zwischenzeit für Abwechslung sorgen – auch wenn sie den Ausfall der PS3-Spiele für viele nicht ersetzen können.

Wie geht es jetzt weiter?

Was bedeutet die Situation für die Zukunft von PS Plus Premium? Die aktuellen Probleme werfen kein gutes Licht auf die Premium-Stufe von PlayStation Plus. Bereits in der Vergangenheit wurde Kritik laut, dass PS3-Spiele nur via Streaming spielbar sind, statt wie PS1- oder PSP-Titel auch herunterladbar. Der aktuelle Ausfall dürfte diese Diskussion erneut anheizen.

Die PlayStation-Community erwartet nun eine transparente Kommunikation von Sony – und bestenfalls eine baldige Lösung. Ob es dabei bleibt oder ob der Vorfall langfristig das Vertrauen in PlayStation Plus Premium beschädigt, bleibt abzuwarten.

Wie siehst du das? Nutzt du die PS3-Streaming-Funktion regelmäßig – oder ist dir der Ausfall gar nicht aufgefallen? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!