Silent Hill f – Weg über Berg: Sugisato – Finde einen Weg in Shus Haus – Lösung

In Silent Hill f musst du in der Gebetshalle verschiedene Wege meistern, um durch das Heilige Tor zu gelangen. Nach dem Dunklen Schrein, der Anderswelt von Silent Hill f, geht es zurück in die neblige Stadt Ebisugaoka, wo du nun die Schule verlässt und zu Shus Haus aufbrichst. Aber wie genau findet man das Haus vom Schulkameraden Shu?

Der Weg zu Shus Haus

Wenn du die Schule verlassen hast, folgt eine etwas längere Passage über den Berg: Sugisato . Folge dem Pfad zunächst zum Schrein, wo du abspeichern und Opfer darbieten kannst, um deine Fähigkeiten zu verbessern.

Hier geht es weiter! © Konami/Spielcode.de

Im Südosten findest du eine kleine Hüte: Hinter dieser Hütte liegt ein Getrockneter Tierkadaver, der zurück am Schrein eine Menge Glauben einbringt. Der kleine Umweg lohnt sich also, und weiter geht es dann im Südwesten weiter (siehe Karte).

Nimm unbedingt die Schwere Waffe: Axt mit, die hier am Baum hängt. Sie wird dir später noch dienlich sein. An diesem Schrein kannst du dann einen kleinen Schlenker nach Norden machen, um beim Monster am Boden eine Seltsame Notiz aufzuheben. Außerdem liegen hier Vorräte.

Eine Axt hat noch jede Prinzessin in Nöten gerettet! © Konami/Spielcode.de

Weiter geht es im Südwesten bei den zwei Monstern. Sammle die Vorräte auf der Bank ein und sieh links hinter der Hütte nach, wo ein Antiker Kamm liegt.

Versteckt, aber den Glaubens-Boost lassen wir uns nicht entgehen! © Konami/Spielcode.de

Räume jetzt die Bretter zur Seite, um weiter nach Norden zu gelangen. Bei den zwei Seen kannst du Vorräte am Steg sammeln und im Osten beim Abhang liegt noch ein Werkzeugsatz. Der nordwestliche Gang führt dich weiter im Text.

Bei der Holzhütte liegt Forschungsnotizen zum Hakkokusou und bei der Unterführung rechts liegt noch ein Antiker Kamm. Laufe nach Süden. Bei der Hütte ist der Weg versperrt, also wieder gen Norden (siehe X auf der Karte).

Folge diesem Weg zum Ziel. © Konami/Spielcode.de

Beim Haus im Norden sind zwei Monster und dahinter siehst du endlich an der Anschlagtafel beim Metallgitter, wo genau du bist. Ist das der Ausgang? Wohl kaum. Du brauchst jetzt den Schlüssel für die Metalltür.

Sammle die Seltsamte Notiz ein und mache dich auf zur Schutzhütte. Bevor du zur Berghütte gehst, solltest du aber noch ein Omamori (Pferd) einsammeln, das am kleinen Altar im Osten neben dem Stahlgitter liegt, falls du das noch nicht getan hast.

Ein Omamori lohnt sich immer. © Konami/Spielcode.de

Weg zur Berghütte: Der Metalltorschlüssel

Die Berghütte befindet sich im Südwesten deiner aktuellen Position und es befinden sich viele Monster auf dem Weg dahin. Ein Glück scheinen diese aber alle zu schlafen.

Sammle die Seltsame Notiz inmitten des nebligen Gefildes ein. Auf halbem Wege findest du ein wertvolles Ema, das du unbedingt einsammeln solltest, da es deine Fertigkeiten am Hokora verbessern kann! Und dann vollziehst du einen Sprint zur Berghütte.

Hinter der Hütte liegt ein Schrumpeliges Aburaage (gibt 500x Glaube), das du zuerst mitnehmen kannst, bevor du den Metalltorschlüssel nimmst. Damit kannst du das Metalltor in den Bergen öffnen. Aber Vorsicht, jetzt nähert sich der Verfolger, der etwas schwerer zu besiegen ist.

Die Spitze des Sugisato: Shus Haus

Du kannst die Abkürzung über den See nehmen, indem das Geröll zur Seite schiebst und das musst du auch, denn anders kommst du nicht mehr zurück. Jetzt beginnt eine Verfolgerszene, in der du lediglich das Metalltor erreichen musst. Kennst du den Weg noch? Dann ab dafür!

Am Tor angekommen, hast du wieder Ruhe und die Suche geht weiter. Oder auch nicht? Das Nebelmonster kommt durch die Tür und die Verfolgung geht weiter. Schiebe das Geröll zur Seite und laufe hinter dem Baumstamm nach rechts gen Norden, um im Westen weiter zu kommen. Auf halbem Weg verschwindet das Monster, dank dem Torii.

Ein Stück weit im Süden findest du Sakukos alter Schrein. Hier liegt unter anderem ein Getrockneter Kadaver herum. Und dann solltest du einen Abstecher in den Süden machen, um den alten Götterbaum zu finden. Lies die Notiz Zur „Legende vom Heiligen Schwert“.

Das ist der alte Götterbaum. Aber wo ist das Schwert? © Konami/Spielcode.de

Sammle die Vorräte ein, die hier herumliegen und mach dich auf zum finalen Marsch. Shus Haus wartet auf dich!

Weiter in der Story geht es nun nördlich vom Speicherpunkt aus gesehen, wenn du den Weg zu Shus Haus nimmst. Hier passiert nicht mehr allzu viel, doch du musst noch einen letzten Schlüssel finden.

Am Haus angekommen liegen im hinteren Schuppen viele Vorräte und der Haustürschlüssel zu Shus Haus. Lauf nun zurück zur Vordertür und betritt das (überhaupt gar nicht gruselige) Haus!

Hier liegt der Schuppenschlüssel. © Konami/Spielcode.de

Herzlichen Glückwunsch, du hast auch diesen Part erfolgreich gemeistert. Ich hoffe, die Lösung konnte dir durchaus behilflich sein? Schreib es doch mal in die Kommentare und erzähl uns von deinen Problemen mit dem Spiel. Mehr zu unseren Lösungen von Silent Hill f findest du hier.