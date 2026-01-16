GTA Online Mansion Raid – Schnapp dir doppelte GTA$ und RP im neuen Modus!

Rockstar Games bringt mit dem neuen Modus Mansion Raid frischen Wind in GTA Online. Seit dem 15. Januar 2026 kannst du dich in einem mehrstufigen Szenario entweder als Angreifer durch ein schwer gesichertes Anwesen kämpfen oder als Verteidiger deine Villa gegen Eindringlinge schützen. Die Mission ist ausschließlich als Gegner-Modus (Adversary Mode) angelegt und erfordert mindestens 4 und maximal 8 Teilnehmer.

In dieser Event-Woche vom 15. bis 21. Januar 2026 winken dir für abgespielte Runden im Mansion Raid doppelte GTA$ und RP. Außerdem bekommst du für deinen ersten Sieg in diesem Spielmodus einen einmaligen Bonus von GTA$200.000. Dieser Betrag wird deinem Maze-Bank-Konto innerhalb von 72 Stunden gutgeschrieben.

Die Rollenverteilung: Angriff vs. Verteidigung

Wie läuft Mansion Raid ab? Als Angreifer beginnst du den Einsatz außerhalb des Anwesens. Ziel ist es, das Sicherheitsnetz der Villa auszuschalten. Dazu musst du Sprengladungen an bestimmten Punkten anbringen. Dabei kannst du entweder mit voller Feuerkraft vorgehen oder taktisch voranschreiten, um dich von Deckung zu Deckung an die Bombenstellen heranzuarbeiten.

Die Verteidiger wiederum tragen die sogenannte Eberhard Security Uniform und versuchen, diese Sprengladungen zu deaktivieren. Gelingt es den Angreifern, die Sprengsätze zu zünden und die Sicherheit auszuschalten, verlängert sich das Zeitfenster um zusätzliche 30 Sekunden.

Spannung bis in den Tresor

Was geschieht nach der Explosion? Nach dem Abschalten der Abwehrmechanismen öffnet sich der Weg in den Tresor im untersten Stockwerk der Villa. Hier entscheidet dein Wissen über den Aufbau des Gebäudes über Erfolg oder Misserfolg. Wer den Grundriss kennt, hat einen deutlichen Vorteil.

In engen Korridoren musst du dich auf rasantes Gefechtsszenario einstellen. Deckung, schnelles Reagieren und präzise Bewegungen sind entscheidend. Hast du das Gold eingesackt, geht es schnurstracks zum Fluchtpunkt – und zwar bevor das Sicherheitssystem wieder aktiviert wird.

So startest du Mansion Raid

Wie kannst du die Mission spielen? Du erreichst Mansion Raid über das Pausemenü in GTA Online. Öffne dazu das Online-Menü, navigiere zu den Gegner-Modi (Adversary Mode) und wähle Mansion Raid am oberen Ende der Liste aus. Von dort aus kannst du die Mission direkt starten.

Verwirrung um die Sicherheitskleidung

Wie bekommt man das Eberhard Outfit? Aktuell herrscht Unsicherheit darüber, ob die im Spielmodus verwendete Eberhard Security Uniform auch in der freien Spielwelt nutzbar ist. Ein User berichtete auf Twitter, dass der Rockstar Support ihm mitgeteilt habe, man könne das Outfit durch einen Missionssieg freischalten. Innerhalb von 72 Stunden solle es dann im Kleiderschrank verfügbar sein.

Allerdings widersprechen dataminierte Informationen dieser Aussage. Es wurden keinerlei Hinweise im Spielcode gefunden, die diese Belohnung bestätigen. Möglicherweise liegt hier ein Fehler seitens des Supports vor. Rockstar hat dies bislang weder bestätigt noch dementiert.

Event-Woche im Überblick

Zeitraum Bonus Details 15.–21. Januar 2026 Doppeltes GTA$ & RP Für Mansion Raid Matches Einmalig GTA$200.000 Für den ersten Sieg im Modus

Lohnt sich der neue Modus?

Wie ist Mansion Raid spielerisch einzuordnen? Die Mission bietet actionreiches Koop-Gameplay mit mehreren Etappen und klaren Zielvorgaben. Durch die wechselnden Rollen zwischen Angreifern und Verteidigern entsteht ein balanciertes PvP-Erlebnis. Auch die Tatsache, dass jede Seite eigene Spielmechaniken und Herangehensweisen hat, sorgt für Abwechslung.

Wenn du Wert auf taktische Gefechte, abwechslungsreiche Setups und Teamkoordination legst, ist das neue Format eine willkommene Erweiterung. Ärgerlich bleibt jedoch die Unsicherheit rund ums Eberhard-Kleidungsset, da ein klarer Unlock-Mechanismus bislang fehlt.

Was sagst du zur neuen Mansion Raid Mission in GTA Online? Hast du schon ein Match gespielt? Teile deine Erfahrungen und Meinungen gerne in den Kommentaren!