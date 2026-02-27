Nintendo Switch Online – Unterschätztes Pokémon-GameCube-Spiel kommt bald

Nintendo baut sein GameCube-Angebot bei Nintendo Switch Online weiter aus und bringt schon nächsten Monat ein Pokémon-Spiel nach, das viele damals übersehen haben. Damit bekommt ihr nicht nur nostalgischen Nachschub für den Erweiterungspass, sondern auch eine spannende Alternative zu den klassischen Haupteditionen, die sich deutlich anders anfühlt als das, was man sonst von der Reihe kennt.

Gerade im GameCube-Katalog sind es oft die ungewöhnlicheren Titel, die heute besonders interessant wirken, weil sie sich stärker auf Story, Inszenierung oder spezielle Kampfregeln konzentrieren. Genau in diese Kerbe schlägt auch der kommende Neuzugang.

Ein neuer Pokémon-Klassiker für Nintendo Switch Online

Welches Pokémon-Spiel kommt als Nächstes zu Nintendo Switch Online? Nintendo Switch Online erhält nächsten Monat ein Pokémon-Spiel aus der GameCube-Ära, das in der breiten Masse nie denselben Kultstatus wie die großen Handheld-Abenteuer erreicht hat, bei Fans aber seit Jahren als Geheimtipp gehandelt wird.

Der Release erfolgt im Rahmen von Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket, also innerhalb des Bereichs, in dem Nintendo die GameCube-Bibliothek nach und nach erweitert. Wer nur das Standard-Abo nutzt, bekommt diesen Neuzugang entsprechend nicht automatisch.

Spannend ist dabei vor allem der Timing-Aspekt: Wenn Nintendo ein Pokémon-Spiel in diesen Katalog schiebt, ist das meistens ein Signal, dass man den GameCube-Teil der Retro-Bibliothek stärker kuratieren will, statt nur die offensichtlichen Evergreens nachzuliefern.

Darum gilt der Titel als unterschätzt

Warum sprechen viele von einem unterschätzten GameCube-Pokémon? Das Spiel hebt sich klar von den klassischen Editionen ab, weil es stärker auf einen festen Story-Rahmen, eine deutlichere Inszenierung und ein anderes Spieltempo setzt, als man es von den damaligen Handheld-Teilen gewohnt war.

Für viele war es dadurch nie das typische Pokémon für zwischendurch, sondern eher ein Konsolen-Abenteuer mit eigenem Charakter. Genau das hat den Titel aber über die Jahre altern lassen wie ein guter Geheimtipp: Wer heute zurückblickt, entdeckt oft Qualitäten, die im Hype um die Hauptreihe damals untergegangen sind.

Und weil Nintendo Switch Online den Fokus auf unkompliziertes Wiederentdecken legt, passt so ein Titel perfekt in die Bibliothek: herunterladen, starten, in die GameCube-Zeit abtauchen. Ohne zusätzliche Hardware, ohne Gebrauchtmarktpreise, ohne großes Setup.

Was das für Switch-Fans in Deutschland bedeutet

Für wen lohnt sich das Update von Nintendo Switch Online besonders? Wenn ihr GameCube-Spiele ohnehin regelmäßig nutzt oder euch speziell für Pokémon-Ableger interessiert, ist das ein weiterer starker Baustein für das Erweiterungspaket. Gerade Pokémon-Spiele sind auf Originalhardware oft teuer oder schwer in gutem Zustand zu bekommen, weshalb die digitale Verfügbarkeit auf Switch für viele die bequemste Option ist.

Auch für alle, die Pokémon vor allem über die Haupteditionen kennen, kann sich ein Blick lohnen: Diese Konsolen-Ableger zeigen häufig, wie flexibel das Grundkonzept sein kann, wenn die Entwickler nicht streng an der klassischen Routenstruktur festhalten müssen.

Wie steht ihr zu den Pokémon-Spielen auf dem GameCube, und welchen Titel würdet ihr als Nächstes gern bei Nintendo Switch Online sehen? Schreibt es in die Kommentare.