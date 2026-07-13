Black Flag Resynced – Mörser-Trick gegen legendäre Schiffe erklärt

Die legendären Schiffe gehören auch in Assassin’s Creed Black Flag Resynced wieder zu den härtesten Prüfungen auf See. Wer schon im Original an den optionalen Bosskämpfen verzweifelt ist, bekommt im Remake nun einen simplen, aber effektiven Kniff an die Hand: ein Resynced-Trick, der vor allem den Einsatz von Mörsern deutlich zuverlässiger macht und damit die Duelle spürbar entschärfen kann.

Wichtig ist dabei: Der Trick nimmt dir die Herausforderung nicht komplett ab. Ohne gut ausgebauten Schiffsrumpf, starke Kanonen und ein solides Gefühl für Manöver am Steuer der Jackdaw werden auch perfekte Trefferbilder nicht reichen. Aber wenn du die Mechanik einmal verinnerlicht hast, fällt es deutlich leichter, konstant Schaden zu drücken.

Der Mörser-Trick aus der Arcade-Ära

Wie funktioniert der Resynced-Trick gegen die legendären Schiffe? Statt den Mörser-Schuss auf die aktuelle Position des Ziels zu setzen, zielst du bewusst dorthin, wo das legendäre Schiff gleich sein wird. Klingt banal, ist aber genau die alte Timing-Logik, die viele noch aus klassischen Arcade-Spielen kennen: Muster erkennen, Bewegung antizipieren, Treffer setzen.

Gerade weil die legendären Schiffe in Black Flag Resynced extrem schnell reagieren und oft überraschend die Richtung wechseln, verpuffen Mörser-Salven häufig, wenn man zu direkt auf den Rumpf zielt. Der Trick besteht darin, kurz zu warten, bis das Ziel seine Linie andeutet, dann einen kleinen Abstand zur aktuellen Position zu lassen und die Einschlagzone in den erwarteten Kurs zu legen.

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Dafür brauchst du etwas Übung, weil Flugzeit und Distanz eine große Rolle spielen. Sobald das Timing sitzt, werden Mörser aber zu einer der zuverlässigsten Methoden, um aus sicherer Entfernung Druck aufzubauen, bevor die Gegner dich mit Breitseiten oder Spezialmanövern zwingen, ins Risiko zu gehen.

Welche Voraussetzungen den Unterschied machen

Was solltest du vor den Bosskämpfen unbedingt erledigen? Auch mit dem Trick bleibt Vorbereitung der Schlüssel. Die Kämpfe sind darauf ausgelegt, dass du mit einer ausgebauten Jackdaw antrittst und die Naval-Officer-Inhalte nicht ignorierst.

Jackdaw so weit wie möglich aufrüsten, damit du Treffer besser überstehst und dein Schadensfenster größer wird.

Naval-Officer-Quests abschließen, um zusätzliche Tools und Verbesserungen fürs Seegefecht freizuschalten.

Mörser vollständig verbessern, denn ohne starke Mörser leidet genau die Methode, die der Trick zuverlässiger machen soll.

Am Steuer sicher werden, weil Positionierung und Kurskontrolle darüber entscheiden, ob du überhaupt Zeit für saubere Vorhalte-Schüsse bekommst.

Unterm Strich bleibt das Seegefecht in Black Flag Resynced eines der Highlights des Remakes: wuchtig, taktisch und immer noch gnadenlos, wenn du dich verschätzt. Der Unterschied ist nur, dass du mit dem richtigen Timing deutlich öfter die Kontrolle über den Kampf zurückholst.

Gegen welche legendären Schiffe der Trick besonders wirkt

Bei welchen Bossen bringt Vorhalten mit Mörsern den größten Vorteil? Der Effekt hängt stark vom jeweiligen Gegner ab, weil Tempo, Rüstung und Bewegungsmuster variieren. Besonders spürbar ist der Trick bei den mobilen oder mehrteiligen Begegnungen.

Als einer der härtesten Brocken gilt El Impoluto, auch weil das Schiff extrem beweglich ist. Genau hier zahlt sich das Vorhalten aus: Wer konsequent auf den erwarteten Kurs feuert, trifft deutlich häufiger und kann die sonst zähen Phasen schneller abkürzen.

Auch gegen La Dama Negra ist die Taktik wertvoll, weil du konstant an der Panzerung arbeiten kannst, ohne dich permanent in die gefährlichsten Winkel zwingen zu lassen. Und bei den Zwillingsschiffen HMS Fearless und Royal Sovereign wird es besonders interessant: Kreuzen sich ihre Wege, kann ein gut platzierter Mörser-Einschlag sogar beide erwischen, wenn du den Schnittpunkt korrekt antizipierst.

Alternativ setzen manche lieber auf die neuen, sprühartigen Mörser aus der Questlinie von Deadman Smith. Diese sollen leichter zu treffen sein, erfordern aber mehr Aufmerksamkeit und machen pro Schuss weniger Schaden. Wer den Resynced-Trick mit den Standard-Mörsern beherrscht, kann dadurch oft den größeren Chunk aus der Lebensleiste reißen.

Hast du die legendären Schiffe in Assassin’s Creed Black Flag Resynced schon gelegt, und schwörst du auf Standard-Mörser oder auf Deadman Smiths Variante? Schreib es gern in die Kommentare.