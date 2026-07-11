Assassins Creed Black Flag Resynced – neuer Gratis Code bringt Segel und Keys

Wer gerade frisch in Assassin’s Creed Black Flag Resynced über die Karibik schippert, kann sich jetzt ohne Umwege zwei neue Gratis-Boni sichern. Ubisoft hat passend zum aktuellen Rückenwind rund um den Release einen neuen Code veröffentlicht, der euch sowohl kosmetische Inhalte als auch Ingame-Währung fürs Austausch-Menü freischaltet.

Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: Der Black-Flag-Remake-Ableger ist erst am 9. Juli 2026 erschienen und hat bereits spürbar Momentum aufgebaut. Unter anderem wurde ein neuer gleichzeitiger Spielerrekord für die Reihe auf Steam erreicht, was darauf hindeutet, dass die Neuauflage bei der Community gerade richtig zündet.

Das steckt im neuen Resynced-Code

Welche Gratis-Inhalte bekommt ihr mit dem neuen Code? Mit dem aktuellen Code schaltet ihr gleich zwei Goodies frei, die sowohl optisch als auch spielerisch nützlich sind.

Der Code lautet: ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF

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Crimson-Storm-Segel zur Anpassung der Jackdaw

1500 Animus-Schlüssel für den Einsatz im Exchange

Gerade die Animus-Schlüssel sind ein netter Bonus, selbst wenn ihr mit den Crimson-Storm-Segeln optisch nicht viel anfangen könnt. Ubisoft spricht außerdem von einem nur zeitlich begrenzten Einlösezeitraum, ein konkretes Enddatum wurde bisher aber nicht genannt.

Code einlösen und weitere bekannte Gratis-Codes

Wie löst man den Code in Assassin’s Creed Black Flag Resynced ein? Der Einlöseprozess ist schnell erledigt und dauert nur wenige Sekunden, wenn ihr bereits eingeloggt seid.

Zur Code-Einlöseseite von Black Flag Resynced wechseln. Den Code eingeben. Falls nötig, einloggen. Der Code wird eurem Konto zugeordnet und die Items werden im Spiel freigeschaltet.

Falls ihr generell auf der Jagd nach Extras seid: Das ist nicht der erste Freebie-Drop für Resynced. Kurz nach Release gab es bereits einen Code, der einen Affen als Schiffskameraden freigeschaltet hat. Aktuell sind damit folgende Codes bekannt:

ASC-BFR-PMK-000: Schiffskamerad Affe

ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF: Crimson-Storm-Segel plus 1500 Animus-Schlüssel

Ubisoft setzt offenbar stärker auf Bonusdrops nach Release

Warum sind diese Codes für die Zukunft von Resynced interessant? Dass Ubisoft die 2-Millionen-Verkaufsmarke direkt mit einem Bonuscode flankiert, wirkt wie ein klarer Hinweis darauf, dass solche kleinen Drops künftig öfter kommen könnten. Für die Community ist das eine simple, aber effektive Methode, regelmäßig Anreize zum Reinschauen zu bekommen.

Parallel dazu bleibt spannend, wie es mit der Reihe insgesamt weitergeht. Gerüchte über weitere Assassin’s-Creed-Remakes halten sich schon länger, während mit Assassin’s Creed Hexe auch das nächste große Hauptspiel im Raum steht, zu dem es offiziell bislang nur wenige Details gibt.

Habt ihr den Code schon eingelöst, und nutzt ihr eher die neuen Segel oder freuen euch vor allem die Animus-Schlüssel? Schreibt es gern in die Kommentare.