Lucky Goal gratis im Epic Games Store – bis 29. März 2026 verfügbar

Im Epic Games Store ist schon wieder ein Gratis-Spiel aufgetaucht, das ihr nur für kurze Zeit dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen könnt. Bis zum 29. März 2026 ist Lucky Goal kostenlos verfügbar. Wer also Lust auf ein schnelles Arcade-Match hat, sollte nicht zu lange warten, denn nach Ablauf der Aktion gilt wieder der reguläre Preis.

Bei Lucky Goal handelt es sich um ein minimalistisches Fußballspiel mit bewusst chaotischem Einschlag, das vor allem auf kurze Runden und Party-Feeling setzt. Regulär kostet der Titel 4,99 Euro, während der Aktion spart ihr euch den kompletten Betrag.

Lucky Goal gratis bis zum 29. März 2026

Wie lange ist Lucky Goal kostenlos? Das Spiel lässt sich nur bis zum 29. März 2026 um 12:00 Uhr (CET) gratis claimen. Danach verschwindet der 100-Prozent-Rabatt wieder, und Lucky Goal wird im Epic Games Store erneut zum normalen Preis angeboten.

Die Aktion ist Teil einer Entwicklung, die sich seit Anfang Februar 2026 abzeichnet: Im Epic Games Store tauchen häufiger unangekündigte Freebies auf. Hintergrund sind gelockerte Vorgaben für Veröffentlichungen und Promotions, wodurch solche Aktionen deutlich spontaner möglich sind.

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Unterm Strich bedeutet das für euch: Es lohnt sich aktuell besonders, regelmäßig in den Store zu schauen, weil neben den klassischen wöchentlichen Gratis-Spielen immer wieder zusätzliche Kurzzeit-Deals erscheinen.

Das steckt im minimalistischen Soccer-Arcade-Spiel

Was für ein Spiel ist Lucky Goal? Lucky Goal orientiert sich zwar grob an Fußball, wirft aber jede Menge verrückter Elemente in den Mix. Gespielt wird in unterschiedlichen Arenen, die sich teils auch an anderen Sportarten wie Bowling, Basketball oder Volleyball anlehnen. Das Ziel bleibt dabei simpel: mehr Tore als die Gegenseite erzielen.

Es gibt zwar auch Inhalte für Einzelspieler, diese dienen aber vor allem dazu, die Mechaniken kennenzulernen. Der Schwerpunkt liegt klar auf Mehrspieler-Partien, wodurch Lucky Goal vor allem Leute ansprechen dürfte, die generell Spaß an schnellen, kompetitiven Runden im Stil von Rocket League haben.

Beim Multiplayer stehen zwei Modi im Mittelpunkt:

Classic : Zwei Teams mit jeweils drei Personen treten über eine festgelegte Spielzeit gegeneinander an.

: Zwei Teams mit jeweils drei Personen treten über eine festgelegte Spielzeit gegeneinander an. Mordor: Vier Teams mit jeweils drei Personen spielen mit einem Leben-System. Jedes Gegentor kostet ein Leben, und das letzte Team, das noch übrig ist, gewinnt. Das ist im Kern eine Battle-Royale-Variante.

Alle Gratis-Spiele im Epic Games Store im aktuellen Zeitraum

Welche weiteren kostenlosen Spiele sind gerade verfügbar? Neben Lucky Goal laufen im Epic Games Store derzeit noch weitere Gratis-Aktionen. Diese vier Titel sind im genannten Zeitraum kostenlos erhältlich:

Lucky Goal (kostenlos bis 29. März 2026)

(kostenlos bis 29. März 2026) Symmetry (kostenlos bis 1. April 2026)

(kostenlos bis 1. April 2026) Hyper Echelon (kostenlos bis 2. April 2026)

(kostenlos bis 2. April 2026) Havendock (kostenlos bis 2. April 2026)

Symmetry setzt auf Management und Survival in einer retro-futuristischen Sci-Fi-Welt: Nach einem Absturz müsst ihr Überlebende koordinieren, Ressourcen sammeln, das Schiff reparieren und am Ende vom feindlichen Eisplaneten entkommen. Mit moralischen Entscheidungen und einer eher zurückhaltend erzählten Story ist das ein kompakter Titel, bei dem ein Durchlauf ungefähr drei Stunden dauern kann, bevor zusätzlich ein straffer Survival-Modus freigeschaltet wird.

Außerdem steht der nächste große wöchentliche Freebie-Titel bereits fest: Ab dem 2. April 2026 soll Clone Drone in the Danger Zone kostenlos werden. Der Roboter-Arena-Fighter ist bekannt für seine Kämpfe mit gezielter Gliedmaßen-Zerstörung und kostet regulär 19,99 Euro.

Habt ihr Lucky Goal schon eingesammelt und welche der aktuellen Gratis-Spiele landet bei euch wirklich auf der Festplatte? Schreibt es gerne in die Kommentare.