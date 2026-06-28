PS5 im Juli 2026 – Diese 5 großen Spiele erscheinen in wenigen Wochen

Der Juli 2026 wird für PS5-Fans überraschend voll: Gleich fünf große Releases stehen innerhalb weniger Wochen an und decken vom Sportspiel über Koop-Survival bis hin zu einem echten Branchenmoment so ziemlich alles ab. Gerade weil die Sommermonate traditionell eher ruhig ausfallen, wirkt das Line-up diesmal wie ein kleines Mini-Event mitten in der Ferienzeit.

Auffällig ist vor allem die Mischung aus Remakes, etablierten Marken und einem Neuzugang, der vor wenigen Jahren noch undenkbar schien. Wer seinen Backlog endlich abbauen wollte, sollte vielleicht schon jetzt Platz im Kalender schaffen.

Die fünf großen PS5-Releases im Juli 2026

Welche Spiele erscheinen im Juli 2026 für die PS5? Die Termine sind eng getaktet, starten direkt in der zweiten Juliwoche und ziehen sich bis zum Monatsende. Hier ist die Übersicht mit allen fünf angekündigten Highlights.

Spiel Release auf PS5 Assassin’s Creed Black Flag Resynced 09. Juli 2026 EA Sports College Football 27 09. Juli 2026 Palworld (Version 1.0) 10. Juli 2026 Avatar Legends: The Fighting Game 23. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved 28. Juli 2026

Den Auftakt machen gleich zwei Releases am 09. Juli 2026, bevor am 10. Juli 2026 direkt das nächste große Update folgt. Später im Monat übernehmen dann Fighting Game und Sci-Fi-Shooter das Rampenlicht.

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Remake-Welle, Sport und ein großer Koop-Update-Schub

Warum ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced so spannend? Der Release am 09. Juli 2026 bringt eine Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag auf die PS5. Gerade weil Black Flag für viele bis heute zu den stärksten Teilen der Reihe zählt, ist das Remake für Nostalgiker genauso interessant wie für alle, die das Piraten-Abenteuer damals verpasst haben.

Im Fokus stehen dabei Verbesserungen und Upgrades, die den Klassiker moderner wirken lassen sollen. Ob das Remake am Ende eher ein liebevolles Update oder ein echtes Technik-Upgrade wird, dürfte sich spätestens rund um den Launch zeigen.

Für wen lohnt sich EA Sports College Football 27? Ebenfalls am 09. Juli 2026 erscheint EA Sports College Football 27 und damit der dritte Teil der wiederbelebten College-Football-Reihe. Nach den gut bewerteten Vorgängern liegt die Messlatte hoch, vor allem bei Gameplay-Feinschliff, Modi und Langzeitmotivation.

Was ändert sich mit Palworld 1.0 auf PS5? Am 10. Juli 2026 folgt Palworld mit der Version 1.0. Das Spiel ist zwar bereits auf PS5 im Early Access verfügbar, doch die 1.0 soll zusammen mit einem großen Update kommen, das das Open-World-Koop-Survival-Erlebnis deutlich erweitern und auffrischen dürfte.

Fighting Game trifft auf den Halo-Moment auf PlayStation

Welche Rolle spielt Avatar Legends: The Fighting Game im Line-up? Am 23. Juli 2026 kommt mit Avatar Legends: The Fighting Game ein neues 2D-Fighting-Game, das Charaktere aus dem Universum von Avatar: Der Herr der Elemente in den Ring holt. Für PS5-Fans, die gerade Lust auf kompetitive Matches oder lokale Duelle haben, könnte das genau der frische Kontrast zu den eher actionlastigen Open-World-Titeln sein.

Interessant wird vor allem, wie groß der Launch-Kader ausfällt und ob das Spiel eher auf Einsteigerfreundlichkeit oder Turnier-Anspruch setzt. Allein das Setting dürfte aber schon viele Genre-Fans neugierig machen.

Warum ist Halo: Campaign Evolved auf PS5 ein besonderer Release? Der 28. Juli 2026 ist der Termin, der am meisten Gesprächsstoff liefert: Halo: Campaign Evolved erscheint für PS5 und markiert damit einen historischen Schritt, weil Halos Kernreihe damit erstmals auf einer PlayStation-Konsole spielbar wird. Inhaltlich handelt es sich um ein Remake der Kampagne des ersten Halo, zusätzlich mit drei neuen Missionen.

Dazu kommt: Das Spiel unterstützt Cross-Platform-Play und bietet Online-Koop sowie lokalen Koop. Wer Halo bisher nur vom Hörensagen kannte, bekommt so einen sehr direkten Einstiegspunkt, während langjährige Fans vor allem auf die Qualität der Überarbeitung und die neuen Kampagneninhalte schauen dürften.

Welche der fünf Juli-Releases ist für euch der Pflichtkauf und freut ihr euch besonders auf den Halo-Release auf PS5? Schreibt es gerne in die Kommentare.