Marathon-Actor Elias Toufexis kritisiert Online-Hetze und Sündenbock-Denken

Mit dem bevorstehenden Ende der Live-Service-Unterstützung für Destiny 2 kochen in der Bungie-Community die Emotionen hoch. Der Frust vieler Fans entlädt sich dabei nicht nur in Diskussionen über Content und Zukunftspläne, sondern zunehmend auch in persönlicher Online-Hetze gegen Marathon, Bungies neuen Extraction-Shooter, und gegen Menschen, die daran mitarbeiten.

Jetzt hat sich Elias Toufexis, der in Marathon den Assassin verkörpert, öffentlich zur Situation geäußert. Seine Botschaft ist klar: Kritik am Spiel ist legitim, persönliche Angriffe und Sündenbock-Denken rund um das Destiny-2-Aus gehören aber nicht dazu.

Ein Streitpunkt, der Marathon mittrifft

Worum geht es beim Destiny-2-Update-Stopp im Juni 2026? Bungie hat angekündigt, dass Destiny 2 im Juni 2026 sein finales Update erhält und danach keine weiteren Live-Service-Updates mehr folgen. Für ein Spiel, das immer noch eine aktive Online-Community hat, ist das für viele ein harter Einschnitt.

Zusätzlich sorgt der Zeitpunkt für Sprengstoff, weil Marathon bereits am 5. März 2026 erschienen ist und Bungie nach Jahren mit Destiny 2 nun sichtbar Ressourcen und Aufmerksamkeit auf das neue Projekt lenkt. In der Wahrnehmung mancher Fans steht Marathon damit stellvertretend für das Ende einer Ära.

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Warum landet der Ärger bei Marathon? Der zentrale Vorwurf lautet, dass Destiny 2 auf Eis gelegt werde, damit Marathon wachsen kann. Diese Verknüpfung sorgt dafür, dass Marathon nicht nur nach Gameplay, Balance oder Content beurteilt wird, sondern als Symbol für eine unliebsame Entscheidung herhalten muss.

Elias Toufexis setzt Grenzen bei der Debatte

Was sagt Toufexis zur Kritik an Marathon? Der Schauspieler zeigt Verständnis dafür, dass sich Menschen über das Ende der Destiny-2-Updates ärgern. Gleichzeitig betont er, dass Marathon als Spiel durchaus kritisiert werden darf, aber bitte aus den richtigen Gründen.

Ich verstehe, dass Bungie mit Destiny 2 ein Spiel gemacht hat, das viele geliebt haben. Und dann hieß es sinngemäß: Wir legen das auf Eis und arbeiten an Marathon. Das hat Leute wütend gemacht. Okay, dann spielt Marathon nicht. Das ist in Ordnung, sprecht mit eurem Geldbeutel.

Was meint Speak with your wallet konkret? Gemeint ist die simpelste und wirkungsvollste Form von Konsumentenfeedback: Wer mit einer Entscheidung unzufrieden ist, kauft das neue Produkt nicht, investiert keine Zeit, kein Geld und keine zusätzlichen In-Game-Käufe. Toufexis stellt das als legitimen Weg dar, Unmut auszudrücken, ohne in persönliche Angriffe abzurutschen.

Seine Aussage zieht damit eine Linie zwischen inhaltlicher Kritik und toxischem Verhalten. Gerade bei Live-Service-Spielen, bei denen Communities oft über Jahre eng mit Entwicklerteams verbunden sind, wird diese Grenze online aber immer wieder überschritten.

Was das für Bungie und die Community bedeutet

Wie steht Marathon aktuell im Bungie-Kosmos? Marathon ist Bungies neuer Multiplayer-Fokus und als Extraction-Shooter angelegt. Der Titel ist seit März 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC verfügbar und setzt auf Online-Partien sowie Cross-Platform-Play und Cross-Save.

Warum ist die Stimmung gerade so aufgeheizt? Weil hier zwei Themen zusammenprallen: die Enttäuschung über das absehbare Ende von Destiny 2 als fortlaufend aktualisiertes Live-Service-Spiel und die Erwartung, dass Marathon diese Lücke füllen soll, obwohl es ein anderer Genre-Ansatz ist. Wer Destiny 2 wegen Raids, Story-Rhythmen und Langzeit-Fortschritt geliebt hat, muss Marathon nicht automatisch als Ersatz akzeptieren.

Unterm Strich erinnert Toufexis an etwas, das in hitzigen Social-Media-Wellen schnell verloren geht: Man kann Entscheidungen eines Studios ablehnen, ohne Menschen persönlich anzugehen. Und wer wirklich ein Zeichen setzen will, hat dafür ein sehr klares Mittel.

Wie seht ihr das: Ist Speak with your wallet die richtige Antwort auf das Destiny-2-Aus, oder braucht es mehr, damit Bungie die Kritik ernst nimmt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.