Sony hat die Days of Play 2026 offiziell gestartet. Bis zum 10. Juni dürfen sich PlayStation-Spieler auf neue PS-Plus-Spiele, zusätzliche Inhalte für Extra- und Premium-Mitglieder sowie zahlreiche Rabatte auf Spiele, Hardware und Abonnements freuen. Wir fassen die wichtigsten Angebote zusammen.

Diese PS-Plus-Spiele gibt es im Juni

Ab dem 2. Juni stehen folgende Titel für alle PlayStation-Plus-Mitglieder bereit:

Grounded Fully Yoked Edition

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Warhammer 40,000: Darktide

Außerdem verlängert Sony die Verfügbarkeit von EA Sports FC 26. Das Fußballspiel bleibt noch bis zum 16. Juni Teil der monatlichen Spiele.

Destiny 2 kommt in den Spielekatalog

Auch Extra- und Premium-Mitglieder erhalten Nachschub. Ab dem 9. Juni wird die Destiny 2 Legacy Collection (2025) inklusive der Erweiterung The Final Shape in den Spielekatalog aufgenommen. Weitere Neuzugänge sollen im Laufe des Monats angekündigt werden.

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Kostenlose Extras für PS-Plus-Mitglieder

Während der Aktion verteilt Sony verschiedene Bonusinhalte für Abonnenten. Dazu gehören unter anderem:

EA Sports FC 26 Icons-Spielerpaket

War of Tanks: HEAT-Paket

Marathon Null Tempest Bundle

Darüber hinaus werden kostenlose PlayStation-Indies-Avatare für alle Spieler angeboten.

Rabatte auf Spiele, Hardware und PS Plus

Parallel zu den Days of Play läuft ein großer PSN-Sale mit mehr als 2.000 reduzierten Spielen, Erweiterungen und Bundles. Zu den Highlights gehören unter anderem Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows, Doom: The Dark Ages und Gran Turismo 7.

Zusätzlich sind verschiedene Hardware-Produkte reduziert, darunter:

PlayStation VR2

DualSense Edge

PULSE Elite Headset

PULSE Explore Earbuds

DualSense Wireless Controller

Wer noch kein PS Plus besitzt, kann während der Aktion je nach Region bis zu 33 Prozent auf eine zwölfmonatige Mitgliedschaft sparen. Gleiches gilt für ausgewählte Upgrades auf Premium beziehungsweise Deluxe.

Die Days of Play 2026 laufen vom 27. Mai bis zum 10. Juni. Neben den neuen PS-Plus-Spielen dürften vor allem die zahlreichen Store-Angebote und die Rabatte auf Hardware für viele Spieler interessant sein.