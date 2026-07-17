Diablo 4 Season 14 Hotfix erhöht Drop-Rate für Mythische Uniques

Blizzard hat in Diablo 4 nachgelegt und einen Hotfix ausgerollt, der ein zentrales Ärgernis der Saison 14 Season of Death Awakening entschärfen soll: die extrem niedrige Drop-Rate der neuen Mythischen Uniques. Seit dem Start der Season am 30. Juni 2026 hatte sich in der Community zunehmend Frust aufgebaut, weil die begehrtesten Belohnungen offenbar deutlich seltener fielen als erwartet.

Im Fokus steht dabei vor allem der neue Endgame-Loop rund um Risse in Sanktuario, Schlüssel-Fortschritt und den Bosslauf im Pandemonium. Viele hatten das Gefühl, dass sich der Aufwand im Verhältnis zur tatsächlichen Beute nicht lohnt, insbesondere wenn nach mehreren Runs schlicht gar nichts Relevantes droppte.

Änderungen am Boss-Loot und an der Ausrüstungsgrenze

Was ändert der Hotfix an den Mythischen Uniques? Laut Blizzard wird die Drop-Rate für Mythische Uniques aus dem Kampf gegen den Verderbten Schnitter erhöht. Konkrete Prozentwerte nennt das Team zwar nicht, die Anpassung zielt aber klar darauf ab, dass die Belohnungen im Pandemonium Threshold endlich verlässlicher ins Spiel kommen.

Zusätzlich wird eine weitere Hürde entfernt, die viele Builds und Loot-Pläne eingeschränkt hat: Das Ausrüstungs-Limit für Mythische Uniques soll gestrichen werden. Damit wird es künftig möglich, mehrere dieser Top-Items gleichzeitig anzulegen, was vor allem für experimentierfreudige Setups und Late-Game-Optimierung interessant ist.

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Der Design Director für den Live-Service, Dan Tanguay, ging in einer Community-Nachricht auf das Feedback ein und räumte ein, dass saisonale Experimente nicht immer wie geplant zünden.

Saisons sollen neue Ideen ausprobieren und das Spiel in neue Richtungen schieben, aber nicht alles landet so, wie wir es erwarten.

Warum die Drop-Rate zum Streitpunkt wurde

Warum waren Fans so unzufrieden mit dem System? Season 14 baut auf einem klaren Zielpfad auf: Über Ruptures gelangen Fans in die Deathtoll Chamber, sammeln Superior Lair Keys und farmen beim Lair Boss auf Loot. Als größter Anreiz wurde der Verderbte Schnitter im Pandemonium Threshold positioniert, der neben Mythischen Uniques auch Pandemonium-Fragmente für Upgrades liefern kann.

In der Praxis berichteten jedoch viele, dass selbst nach zahlreichen Bosskills kaum bis gar keine Mythischen Uniques auftauchten. Gerade weil diese Items ohnehin als seltene Power-Spikes gedacht sind, wirkte die gefühlte Drop-Rate für viele nicht wie eine bewusste Balance-Entscheidung, sondern wie ein System, das am Ziel vorbeischießt.

Zusätzlichen Zündstoff gab es bereits Anfang Juli: Damals sorgte eine deutliche Reduzierung der Drop-Raten für Diskussionen, vor allem weil diese Änderung nicht in den Patchnotes vom 4. Juli 2026 auftauchte. In Kombination mit der neuen Saisonmechanik war das ein Nährboden für Misstrauen, bis der aktuelle Hotfix nun zumindest auf das Hauptproblem reagiert.

Weitere Buffs sind bereits für die nächste Woche angekündigt

Welche weiteren Verbesserungen sind schon in Aussicht? Blizzard hat neben dem Hotfix auch einen Ausblick auf ein Update in der kommenden Woche gegeben. Dabei sollen gleich mehrere Stellschrauben am Saison-Farming nach oben gedreht werden.

Superior Lair Keys werden dem wiederholbaren Glints of Hope-Cache hinzugefügt.

Die Drop-Rate von Mythic Tributes wird in der Undercity-Aktivität erhöht.

Unterm Strich dürfte der Hotfix vor allem eines bewirken: Der Verderbte Schnitter wird wieder zu dem Boss, den viele zum Season-Start erwartet hatten, nämlich ein spürbar lohnendes Ziel für Runs, Progress und Build-Träume.

Wie sind eure Erfahrungen seit dem Hotfix: Droppt bei euch endlich ein Mythisches Unique, oder fühlt es sich weiterhin zu zäh an? Schreibt es gern in die Kommentare.