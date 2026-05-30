Steam Machines – neue Welcome-Tour im Backend deutet auf Release hin

Valve sorgt erneut für Bewegung rund um die lange erwarteten Steam Machines. Im Steam-Backend ist am 29. Mai 2026 eine native Steam-Machine-Welcome-Tour aufgetaucht, also ein interaktiver Einrichtungsrundgang direkt in Valves digitalem Ökosystem. Für viele ist genau so ein Schritt das deutlichste Zeichen seit Langem, dass der Start der Mini-PC-Reihe endlich näher rückt.

Die neue Tour soll Neubesitzern kurz und praxisnah erklären, was die Hardware kann und wie man die ersten Schritte am Gerät erledigt. Im Store-Kontext wirkt das wie ein typisches Vorbereitungs-Feature kurz vor dem Verkaufsstart, nicht wie ein reines Experiment.

Ein auffälliges Muster bei Valve

Warum wird die neue Welcome-Tour jetzt als Release-Hinweis gewertet? Weil Valve in der Vergangenheit ein sehr ähnliches Vorgehen bereits bei anderer Hardware gezeigt hat. Der Hardware-Analyst Bradley Lynch berichtet, dass Valve eine vergleichbare Welcome-Tour damals am 2. April im Backend hinterlegt hatte, bevor später Preis- und Verfügbarkeitsinfos zur Steam Controller Hardware folgten.

Dort lagen zwischen dem Auftauchen der Tour und der offiziellen Ankündigung konkret 25 Tage. Kurz darauf ging das Gerät in den Verkauf. Sollte Valve dieses Timing erneut nutzen, könnte ein Release-Datum der Steam Machine bereits Ende Juni 2026 fallen, mit einem Marktstart im frühen Juli 2026.

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Offiziell bestätigt ist dieses Zeitfenster nicht. Aber die Kombination aus Backend-Änderung, konkret umgesetzter Onboarding-Tour und dem historischen Vergleich liefert zumindest eine klare Richtung für das, was in den nächsten Wochen passieren könnte.

Was die Steam-Machine-Tour über die Hardware verrät

Welche Details sind aus der neuen Steam-Machine-Welcome-Tour bereits bekannt? Inhaltlich bleibt vieles noch vage, doch ein Punkt ist ziemlich eindeutig: In der Tour wird ein microSD-Slot erwähnt. Nutzer sollen dort lernen, wie man unterstützte Karten einsetzt, auswirft und formatiert.

Das ist mehr als nur eine Randnotiz, denn es deutet auf einen Fokus auf unkomplizierte Speichererweiterung hin, ähnlich wie man es von Handhelds und kompakten Wohnzimmer-Systemen kennt. Gerade für eine Steam Machine, die als Mini-PC vor dem Fernseher gedacht ist, wäre das ein praktisches Feature für große Spielebibliotheken.

Außerdem soll Valve offenbar zwei Varianten der Tour umgesetzt haben: eine für Erstnutzer und eine für Personen, die den Rundgang bereits absolviert haben. Das spricht dafür, dass man das Tutorial später erneut manuell starten kann, etwa nach Änderungen am Setup oder wenn man das Gerät an jemand anderen weitergibt.

Was das für eure Steam-Bibliothek bedeuten könnte

Welche Rolle spielt eine Steam Machine im Wohnzimmer-Setup? Die Richtung ist klar: Steam auf dem großen Bildschirm, mit einer Bedienung, die auch ohne klassische PC-Routine funktioniert. In der rund um die Steam Machine gezeigten Präsentation ist ein TV-Setup mit einer Spieleauswahl zu sehen, darunter Balatro, Cyberpunk 2077 und Hollow Knight Silksong.

Gerade für alle, die Steam bisher vor allem am Schreibtisch nutzen, wäre ein kompakter Mini-PC im Konsolen-Stil eine spannende Option, um den eigenen Katalog ins Wohnzimmer zu holen, ohne gleich einen vollwertigen Tower an den Fernseher zu stellen.

Wenn Valve tatsächlich im frühen Sommer 2026 startet, dürfte auch schnell klar werden, wie sich das Gerät preislich positioniert, welche Varianten geplant sind und welche Rolle Zubehör und Controller-Anbindung spielen.

Würdet ihr euch eine Steam Machine fürs Wohnzimmer holen, oder bleibt Steam für euch ein reines PC-Setup? Schreibt es gern in die Kommentare.