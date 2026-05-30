Steam verschenkt zwei Spiele zum Behalten – Fristen bis 1. und 2. Juni 2026

Steam legt zum Monatsende noch einmal nach: Im Rahmen der Free-to-Keep-Promotion könnt ihr euch aktuell zwei PC-Spiele komplett kostenlos sichern und dauerhaft in eurer Bibliothek behalten. Wichtig ist nur, dass ihr sie innerhalb des jeweiligen Zeitfensters einmal auf Steam beansprucht.

Mit dabei sind ein atmosphärisches Pixel-Adventure für Solo-Fans und ein chaotischer Koop-Klettertitel, der klar auf Teamwork setzt. Wer also ohnehin nach neuem Futter für den nächsten Spieleabend sucht, sollte jetzt einen Blick riskieren.

Die Gratis-Spiele zum Ende von Mai 2026

Welche zwei Spiele sind jetzt kostenlos auf Steam? Für kurze Zeit stehen euch Moonrise Fall und IQ Under Construction gratis zur Verfügung. Wenn ihr sie rechtzeitig claimt, bleiben sie dauerhaft in eurem Account, auch nachdem die Aktion beendet ist.

Damit ihr die Fristen nicht verpasst, hier die wichtigsten Eckdaten kompakt in einer Übersicht:

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Spiel Genre Kostenlos verfügbar bis IQ Under Construction Multiplayer-Platformer mit Koop-Fokus 01.06.2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit) Moonrise Fall Atmosphärisches Exploration- und Puzzle-Adventure 02.06.2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

Die Uhrzeiten ergeben sich aus dem in der Aktion genannten Stichtag 12:00 Uhr CT. In Deutschland entspricht das 19:00 Uhr.

IQ Under Construction setzt auf Koop und Präzision

Für wen lohnt sich IQ Under Construction besonders? Wenn ihr Spiele mögt, bei denen man sich gemeinsam nach oben kämpft und jeder Fehler wehtut, dann könnte IQ Under Construction genau euer Ding sein. Der Multiplayer-Platformer erinnert vom Grundprinzip an Kletter-Herausforderungen im Stil von Only Up! und Chained Together.

Ihr klettert mit bis zu vier Leuten einen riesigen vertikalen Hindernisparcours hoch, inklusive beweglicher Plattformen, Fallen, verschwindender Blöcke und immer anspruchsvollerem Parkour. Solo ist das zwar möglich, aber der Titel spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn ihr euch wirklich absprechen müsst und kleine Patzer direkt Konsequenzen haben.

Die bisherigen Steam-Reviews sind noch dünn, ein aussagekräftiges Rating gibt es deshalb nicht. Einzelne Rückmeldungen fallen eher kritisch aus, aber zum Nulltarif kann sich das Spiel trotzdem für ein paar herrlich chaotische Sessions lohnen, gerade wenn ihr gern gemeinsam scheitert und euch wieder hochmotiviert.

Moonrise Fall liefert Mystery, Atmosphäre und Pixelkunst

Was erwartet euch in Moonrise Fall? Moonrise Fall ist ein atmosphärisches Pixel-Art-Spiel, das Exploration und Rätsel in den Vordergrund stellt. Ihr spielt einen Jungen, der in einem Wald gefangen ist und sich mit Kamera, Tagebuch und Laterne auf die Suche nach Antworten macht.

Im Fokus stehen Mystery und Stimmung: Ihr untersucht kryptische Phänomene, löst Umgebungsrätsel, stolpert über versteckte Sprachen und tastet euch Stück für Stück durch die Welt. Wer gern langsam entdeckt, beobachtet und Hinweise zusammensetzt, dürfte hier deutlich mehr finden als in einem typischen Action-Abenteuer.

Auf Steam hat Moonrise Fall bislang 25 Reviews gesammelt und liegt dabei bei 88 Prozent positiv. Das ist zwar noch keine riesige Datenbasis, aber ein solides Zeichen, dass das Spiel bei denen, die es ausprobiert haben, gut ankommt.

Weitere Free-to-Keep-Aktionen und ein Free Weekend

Welche weiteren Gratis-Angebote laufen gerade auf Steam? Neben den zwei neuen Free-to-Keep-Spielen ist aktuell auch Drift86 Teil der Aktion. Der schlicht gehaltene Racer dreht sich komplett ums Driften und bleibt noch bis zum 03.06.2026 kostenlos verfügbar, wenn ihr ihn rechtzeitig claimt.

Zusätzlich läuft auf Steam ein Free Weekend für das 6-Spieler-Koop-RPG Path of Exile 2. Das ist zwar nicht dauerhaft kostenlos zum Behalten, aber ideal, wenn ihr das Spiel mit Freunden unverbindlich antesten wollt, ohne direkt Geld auszugeben.

Schreibt mir in die Kommentare, welches der kostenlosen Steam-Spiele ihr euch schnappt und ob ihr eher Team Koop-Chaos oder Team Mystery-Adventure seid.