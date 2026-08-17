Call of Duty: Modern Warfare 4 – Beta-Termine und Inhalte für Deutschland bestätigt

Noch vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 4 können Spieler den Multiplayer und erstmals sogar einen Ausschnitt der Kampagne ausprobieren. Hier findet ihr alle Termine, Inhalte und Teilnahmebedingungen für Deutschland.

Activision hat das vollständige Programm der Beta zu Call of Duty: Modern Warfare 4 vorgestellt. Der Test erstreckt sich über zwei verlängerte Wochenenden: Zunächst erhalten Vorbesteller Zugang, anschließend öffnet sich die Beta kostenlos für alle Spieler.

Wann startet die MW4-Beta in Deutschland?

Für Spieler in Deutschland gelten folgende Termine:

Early-Access-Beta: Freitag, 21. August, bis Dienstag, 25. August 2026

Freitag, 21. August, bis Dienstag, 25. August 2026 Offene Beta: Freitag, 28. August, bis Dienstag, 1. September 2026

Der Vorabzugang beginnt unmittelbar nach der Übertragung von Call of Duty: NEXT. Das Event startet am 21. August um 18 Uhr deutscher Zeit (MESZ). Eine minutengenaue Uhrzeit für die Freischaltung der Beta hat Activision bislang nicht genannt.

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Auch für das Ende der beiden Testphasen stehen derzeit lediglich die jeweiligen Kalendertage fest. Die häufig bei Call of Duty verwendete Uhrzeit von 19 Uhr sollte deshalb noch nicht als bestätigt betrachtet werden.

Wer darf an der Beta teilnehmen?

Am ersten Wochenende dürfen Vorbesteller auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC spielen. Unterstützt werden auf dem PC Battle.net, Steam und die Xbox-App.

Bei einer digitalen Vorbestellung wird der Zugang automatisch dem jeweiligen Plattformkonto hinzugefügt. Käufer einer physischen Version erhalten den benötigten Beta-Code über den Händler und müssen ihn anschließend mit ihrem Activision-Konto einlösen.

Die zweite Testphase steht kostenlos allen Spielern offen. Eine Vorbestellung ist dafür nicht notwendig. Neben PS5, Xbox Series X|S und PC wird dann auch die Nintendo Switch 2 unterstützt. Vorbestellungen für die Switch-2-Version starten erst am 26. August, weshalb auf der Nintendo-Konsole kein Vorabzugang angeboten wird.

Auf der Switch 2 ist für die Teilnahme Nintendo Switch Online erforderlich. Activision weist außerdem darauf hin, dass auf anderen Konsolen je nach Plattform ebenfalls ein kostenpflichtiges Multiplayer-Abonnement notwendig sein kann.

Diese Inhalte bietet der Vorabzugang

Am ersten Wochenende können Vorbesteller unter anderem die Kampagnenmission Entrenched ausprobieren. Damit enthält eine reguläre Call of Duty-Beta erstmals auch Kampagneninhalte.

Folgende Multiplayer-Karten sind angekündigt:

Rooftops

Silkworm

Transit 213

Cachette

Lotus

Kill Block

Zu den verfügbaren Spielmodi gehören Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Inflation sowie Search and Destroy. Hinzu kommen Partien auf Kill Block, Gefechte für zehn beziehungsweise sechs Spieler sowie ein Mobility Course zum Erlernen des neuen Bewegungssystems.

Offene Beta mit Ground War und Warzone

Am zweiten Wochenende wird der Umfang deutlich erweitert. Neben der Mission Entrenched stehen unter anderem Rooftops, Silkworm, Transit 213, Cachette, Lithium und Kill Block zur Auswahl.

Für größere Schlachten kommen die Ground-War-Schauplätze Combat Outpost, Imjin Farmland und Wolves Stadium hinzu. Außerdem können Spieler den Warzone-Modus Resurgence auf der neuen Karte Zodiac testen.

Neben den bekannten Modi soll das offene Wochenende auch Hijack und Combat Outpost bieten. Insgesamt lassen sich in der Beta bis zu 19 Waffen sowie verschiedene taktische Ausrüstungsgegenstände, Feldaufrüstungen, Extras und Abschussserien freischalten beziehungsweise ausprobieren.

Besitzer der Vault Edition erhalten zusätzlich Zugriff auf deren Operator-Pakete und besondere Waffenbaupläne.

Weitere Enthüllungen bei Call of Duty: NEXT

Activision verspricht zusätzliche Informationen zu Belohnungen und weiteren Überraschungen. Diese dürften spätestens bei Call of Duty: NEXT am 21. August vorgestellt werden. Die Übertragung soll neues Gameplay, Entwicklerinterviews und einen ausführlichen Einblick in den Multiplayer liefern.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.