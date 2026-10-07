Ocarina of Time Remake – Nintendo zeigt neue Designs von Salia, Darunia, Ruto

Nintendo zeigt weitere offizielle Eindrücke aus dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dieses Mal stehen mit Salia, Darunia und Prinzessin Ruto drei wichtige Verbündete von Link im Mittelpunkt, die für die Neuauflage auf Nintendo Switch 2 umfassend überarbeitet wurden.

Die neuen Charakterdarstellungen orientieren sich deutlich an den bekannten Designs des Nintendo 64-Klassikers, ergänzen diese aber um feinere Materialien, ausdrucksstärkere Gesichter und zahlreiche kleine Details. Das Remake erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Drei vertraute Gesichter in neuem Glanz

Wie sehen Links Verbündete im Remake aus? Darunia bleibt der imposanteste Charakter des Trios und wird weiterhin als kräftiger Anführer der Goronen dargestellt. Seine neue Kleidung besteht unter anderem aus einem weißen Lendenschurz, während zusätzliche Verzierungen an Armen und Beinen das überarbeitete Erscheinungsbild abrunden.

Salia trägt erneut die typische grüne Kleidung der Kokiri. Im Remake wirkt ihr Outfit allerdings wesentlich aufwendiger und scheint aus Leder sowie weiteren Materialien aus dem Kokiri-Wald gefertigt zu sein. Damit passt ihr Design zu Links ebenfalls deutlich detaillierterer Kokiri-Ausrüstung.

Prinzessin Ruto wurde im direkten Vergleich am zurückhaltendsten verändert. Ihre charakteristische Silhouette und die vertrauten Merkmale der Zora bleiben erhalten, profitieren aber von der moderneren Grafik und einer ausdrucksstärkeren Mimik. Nintendo beschreibt Ruto als eigensinnige Prinzessin eines Wasservolkes, während Salia Links beste Freundin und Darunia der hitzköpfige Anführer der Goronen ist.

Mehr Persönlichkeit durch vollständige Vertonung

Welche Rolle spielen die neuen Charaktermodelle? Die optischen Überarbeitungen sollen nicht nur für hübschere Standbilder sorgen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erhält neue Dialoge und vollständig vertonte Zwischensequenzen, wodurch Salia, Darunia und Ruto während der Handlung deutlich lebendiger wirken dürften.

Die drei Figuren sind außerdem eng mit Links Schicksal verbunden. Im weiteren Verlauf des Abenteuers gehören sie zu den Sieben Weisen, die den Helden der Zeit im Kampf gegen Ganondorf unterstützen. Während Salia und Darunia nach dem großen Zeitsprung voraussichtlich ähnlich aussehen werden, begegnet Link einer erwachsenen Version von Ruto.

Das Design der älteren Zora-Prinzessin hat Nintendo bislang noch nicht offiziell präsentiert. Ebenfalls offen bleibt, wer Ganondorf in der deutschen oder englischen Fassung sprechen wird. Fans vermuten nach bisherigem Material, dass Matt Mercer erneut die englische Stimme des Gerudo-Anführers übernehmen könnte, bestätigt ist diese Besetzung jedoch nicht.

Ein Klassiker mit modernen Funktionen

Welche Neuerungen bietet das Ocarina of Time Remake? Nintendo entwickelt die Neuauflage von Grund auf für Nintendo Switch 2. Neben neu gestalteter Grafik gehören ein aufgefrischter Soundtrack, modernisiertes Gameplay, eine Sprint-Fähigkeit, Bewegungssteuerung und zusätzliche Möglichkeiten zum Überqueren von Hindernissen zum Gesamtpaket.

Die Funktion Spuren der Zeit hält den bisherigen Fortschritt fest, zeigt aktuelle Ziele an und erweitert während des Abenteuers einen großen Wandteppich über Links Reise. Über ZELDA NOTES in der Nintendo Switch App lassen sich zudem Erfolge verfolgen, Quizfragen beantworten und eigene Okarinamelodien erstellen sowie teilen.

Auch die Musikmechanik wird an die neue Hardware angepasst. Melodien können wie gewohnt über Tasten gespielt oder in das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2 gesummt werden. In Deutschland erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November 2026 mit deutscher Sprachausgabe und einer Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Wie gefallen euch die neuen Designs von Salia, Darunia und Prinzessin Ruto? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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