Zelda: Ocarina of Time – Keine Schnellreise für das Remake

Das in Kürze erscheinende Zelda-Remake soll deutlich moderner werden, als der Nintendo 64-Klassiker. Doch während sowohl Grafik als auch Steuerung von einer grundlegenden Überarbeitung profitieren, sahen die Entwickler davon ab, Schnellreisepunkte einzubauen.

Wie Eiji Aonuma (Produzent der „Legend of Zelda“-Reihe) im Rahmen eines „Ask the developer“-Interviews verriet, wollte er den Spielern ursprünglich ermöglichen, mittels Warp-Punkten schneller durch die Welt von Hyrule zu reisen.

„Ich dachte, wir müssten das in dieser neuen Version ansprechen. Also bat ich das Team, Warp-Punkte hinzuzufügen, die im ursprünglichen Spiel nicht existierten, um den Spielern Zugang zu Verknüpfungen zu geben“, so Aonuma.

Keine Schnellreise für ein besonderes Spielerlebnis

Die Spielemacher stellten jedoch fest, dass dadurch viele Entdeckungen wortwörtlich auf der Strecke blieben. „Durch diesen Entwicklungsprozess wurden wir erneut daran erinnert, wie wichtig diese Momente für die Struktur von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ sind. Obwohl ich derjenige war, der vorgeschlagen hat, Warp-Punkte hinzuzufügen, haben sie für mich am Ende einfach nicht funktioniert […].“

Zu Fuß durch das Königreich Hyrule

Während die Schnellreise in massiven Open World-Titeln kaum wegzudenken ist, musste man sich früher anderer Spielemechaniken bedienen. So konnte Link im Original mittels Vorwärtsrollen etwas schneller vorankommen. Dank der neuen Sprint-Funktion, wird es im Remake allerdings nicht notwendig sein, euren Helden permanent Purzelbäume schlagen zu lassen. Es sei denn, ihr wollt das ultimative Retro-Feeling.

Falls euch selbst das Sprinten auf Dauer zu mühselig sein sollte, müsst ihr nicht gleich verzweifeln: Im Spielverlauf wartet bereits ein treues Ross auf euch, mit dem ihr fortan die Spielwelt bereisen könnt. Die einzelnen Orte bleiben dabei, wie im Original, separat voneinander getrennt. Jeder Kartenwechsel wird einen natürlichen Übergangspunkt bieten, an dem ihr über euer bisheriges Abenteuer nachdenken und gleichzeitig die Vorfreude auf das Kommende wecken könnt.

Das Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

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