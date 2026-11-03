Die Rückkehr nach Hogwarts rückt näher: Die neue Harry-Potter-Serie von HBO startet am 25. Dezember 2026 und bringt die Geschichte des berühmten Zauberschülers mit einer vollständig neuen Besetzung zurück auf den Bildschirm. Nachdem bereits Harry, Hermine, Ron und zahlreiche Hogwarts-Lehrer vorgestellt wurden, hat HBO nun weitere Darsteller bestätigt. Die jüngste Ankündigung betrifft unter anderem den Sprechenden Hut, den Fast Kopflosen Nick und mehrere bekannte Schlossbewohner.

Die erste Staffel trägt den Titel Harry Potter und der Stein der Weisen und umfasst acht Episoden. Damit steht fest, dass HBO der Geschichte des ersten Romans deutlich mehr Laufzeit einräumt als die gleichnamige Kinofassung von 2001. Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen für Staffel 2, deren Besetzung ebenfalls wächst.

Wann startet die neue Harry-Potter-Serie und wo kann man sie sehen?

Der Starttermin steht fest: Am Freitag, dem 25. Dezember 2026, feiert Harry Potter auf HBO Max Premiere. Das Datum hat Warner Bros. Discovery in seiner Besetzungsankündigung vom 30. Oktober noch einmal bestätigt.

Auch deutsche Zuschauer können die Serie über HBO Max verfolgen. Der Streamingdienst ist damit die zentrale Anlaufstelle für die Neuverfilmung der sieben Harry-Potter-Romane.

Die erste Staffel umfasst acht Folgen. Ein vollständiger deutscher Episodenkalender mit allen Veröffentlichungsterminen liegt bislang nicht vor.

Wer spielt Harry Potter, Hermine und Ron in der neuen Serie?

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout. Foto: Aidan Monaghan / © HBO

Die drei Hauptrollen sind vollständig neu besetzt. Dominic McLaughlin übernimmt Harry Potter, Arabella Stanton spielt Hermine Granger und Alastair Stout verkörpert Ron Weasley.

Damit treten die jungen Darsteller die Nachfolge von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint an, die das Trio zwischen 2001 und 2011 in insgesamt acht Kinofilmen spielten.

Auch die erwachsenen Figuren erhalten neue Gesichter. Besonders prominent sind John Lithgow als Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore, Janet McTeer als Professorin Minerva McGonagall und Paapa Essiedu als Severus Snape. Die Besetzung bestätigt die offizielle Harry-Potter-Website.

Die wichtigsten bestätigten Darsteller im Überblick

Figur Schauspieler Harry Potter Dominic McLaughlin Hermine Granger Arabella Stanton Ron Weasley Alastair Stout Albus Dumbledore John Lithgow Minerva McGonagall Janet McTeer Severus Snape Paapa Essiedu Rubeus Hagrid Nick Frost Draco Malfoy Lox Pratt Neville Longbottom Rory Wilmot Filius Flitwick Warwick Davis Molly Weasley Katherine Parkinson Lucius Malfoy Johnny Flynn Vernon Dursley Daniel Rigby Petunia Dursley Bel Powley Argus Filch Paul Whitehouse Quirinus Quirrell Luke Thallon

Warwick Davis ist dabei eine bemerkenswerte Ausnahme unter den Neubesetzungen: Er verkörperte Professor Flitwick bereits in den ursprünglichen Harry-Potter-Filmen und kehrt für die Serie in dieselbe Rolle zurück.

Welche fünf neuen Darsteller hat HBO zuletzt angekündigt?

Die jüngste Besetzungsrunde vom 30. Oktober widmet sich Figuren, die Hogwarts auch abseits der Klassenzimmer lebendig machen.

Neu bestätigt wurden:

David Threlfall als Stimme des Sprechenden Huts

Leo Bill als Fast Kopfloser Nick

Andrew Brooke als Blutiger Baron

Laura Smyth als Fette Dame

Daniel Fearn als Fetter Mönch

Besonders der Sprechende Hut übernimmt gleich zu Beginn von Harrys Hogwarts-Zeit eine zentrale Aufgabe. Er entscheidet bei der Einschulungszeremonie, welchem der vier Häuser die neuen Schüler zugeteilt werden.

Die Fette Dame bewacht den Zugang zum Gemeinschaftsraum von Gryffindor, während die Geister zu den charakteristischen Bewohnern von Hogwarts gehören. Mit ihrer Besetzung wächst das Ensemble der ersten Staffel um mehrere bekannte Nebenfiguren.

Was ist bereits über Harry Potter Staffel 2 bekannt?

HBO arbeitet schon an der Fortsetzung, obwohl die erste Staffel noch gar nicht veröffentlicht wurde. Staffel 2 soll sich mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens beschäftigen.

Für die zweite Staffel wurden unter anderem folgende Schauspieler angekündigt:

Schauspieler Rolle Kit Harington Gilderoy Lockhart Lenny Rush Dobby Billy Barratt Tom Riddle Rafe Spall Arthur Weasley Molly Hewitt-Richards Maulende Myrte Jasper Ambrose Colin Creevey Bonnie Hill Ginny Weasley

Besonders auffällig ist Kit Harington. Der durch Game of Thrones international bekannt gewordene Schauspieler übernimmt den selbstverliebten Zauberer Gilderoy Lockhart, der im zweiten Schuljahr von Harry Potter als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste nach Hogwarts kommt.

Die frühe Besetzung dieser Rollen zeigt, dass HBO die Geschichte bereits über den Auftakt hinaus vorbereitet. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Staffel 2 gibt es noch nicht.

Wie nah bleibt die HBO-Serie an den Harry-Potter-Büchern?

Anders als die Kinofilme soll die HBO-Produktion die Romane von J. K. Rowling in einem langfristig angelegten Serienformat neu erzählen.

Der Plan sieht vor, die einzelnen Bücher jeweils über eigene Staffeln zu adaptieren. Die erste Staffel konzentriert sich entsprechend auf Harrys Entdeckung der Zaubererwelt, seine Aufnahme in Hogwarts und die Ereignisse rund um den Stein der Weisen.

Durch acht Episoden erhält die Produktion mehr Raum für den Schulalltag, Nebenfiguren und Ereignisse, die in der Kinofassung aus Zeitgründen verkürzt oder ausgelassen wurden. Welche zusätzlichen Buchszenen tatsächlich umgesetzt werden, wird sich mit der Veröffentlichung zeigen.

Die kreative Verantwortung liegt bei Francesca Gardiner, die als Autorin, Showrunnerin und Executive Producerin beteiligt ist. Mark Mylod inszeniert mehrere Episoden und gehört ebenfalls zum Produzententeam. Beide haben bereits an der HBO-Serie Succession gearbeitet.

Auch J. K. Rowling und der langjährige Harry-Potter-Filmproduzent David Heyman sind als Executive Producer eingebunden.

Gibt es bereits einen Trailer zur neuen Harry-Potter-Serie?

Ja. HBO hat im März 2026 einen offiziellen Teaser und einen Trailer zur ersten Staffel veröffentlicht.

Darin stehen die Ankunft in der Zaubererwelt, die Atmosphäre der Schule und die jungen Hauptfiguren im Mittelpunkt. Weitere Informationen stellt HBO über die offizielle Harry-Potter-Website bereit.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Wie geht es mit Harry Potter nach dem Serienstart weiter?

Mit der Premiere an Weihnachten beginnt für Warner Bros. Discovery ein langfristiges Serienprojekt. Die Geschichte soll nicht bei Harrys erstem Schuljahr enden, sondern auch die späteren Bücher mit einer neuen Besetzung und deutlich mehr Erzählzeit aufgreifen.

Die Vorbereitungen für Staffel 2 laufen bereits, während für die erste Staffel noch weitere Werbemaßnahmen und Veröffentlichungsdetails zu erwarten sind.

Bis zum Start am 25. Dezember 2026 bleiben vor allem die vollständige Episodenplanung und weitere Einblicke in die neue Umsetzung von Hogwarts interessant. Alle neuen Meldungen sammeln wir im PlayCentral-Hub zur HBO-Serie; der allgemeine Harry-Potter-Hub verbindet Bücher, Filme und Spiele.

Öffnet in einem neuen Tab