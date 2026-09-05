Hogwarts Mystery bringt neue Story zu Lily Evans und James Potter im September 2026

Harry-Potter-Fans erhalten im September 2026 eine neue Geschichte über Lily Evans und James Potter. Das Mobile-RPG Harry Potter: Hogwarts Mystery rückt dabei Harrys Eltern in den Mittelpunkt und beleuchtet eine Beziehung, die in den Büchern und Filmen meist nur durch Erinnerungen und Erzählungen aufgegriffen wird.

Das neue Abenteuer trägt den Namen The Girl Who Loved und erscheint im Rahmen der Castle Chronicles. Einen konkreten Veröffentlichungstag haben die Verantwortlichen bislang nicht genannt, der Start soll jedoch noch im September 2026 erfolgen.

Eine Reise in die Vergangenheit von Hogwarts

Worum geht es in The Girl Who Loved? Ausgangspunkt der Handlung ist ein vergessenes Erinnerungsstück, das mit James Potter und Lily Evans verbunden ist. Dieser Fund führt die Charaktere in die Vergangenheit von Hogwarts und soll neue Einblicke in die tragische Liebesgeschichte der beiden ermöglichen.

Gerade Lily und James bieten genügend Raum für zusätzliche Geschichten. Beide sind bereits tot, als Harrys Reise beginnt. Fans erfahren im Laufe der Reihe zwar mehr über ihre Schulzeit, ihre Freunde und ihren Widerstand gegen Lord Voldemort, viele Abschnitte ihres gemeinsamen Lebens bleiben jedoch nur grob umrissen.

Harry Potter: Hogwarts Mystery kann diese Lücken nutzen, ohne Harry selbst erneut ins Zentrum stellen zu müssen. Wie umfangreich die Castle-Chronicles-Geschichte ausfällt und welche bekannten Figuren aus der Vergangenheit auftreten, bleibt vorerst offen.

Weitere Inhalte im September 2026

Welche neuen Inhalte erscheinen außerdem? The Girl Who Loved ist nur ein Teil des September-Programms von Harry Potter: Hogwarts Mystery. Mit Magick Most Evile ist außerdem ein Spezialabenteuer angekündigt, das in die Verbotene Abteilung der Bibliothek von Hogwarts führt.

Das Spezialabenteuer Infelix Felicis dreht sich wiederum um den ersten jährlichen Erntetanz. Zusätzlich wird die Hauptgeschichte mit Kapitel 7 von Band 3 fortgesetzt. Fans, die der laufenden Handlung folgen, erhalten damit ebenfalls neuen Story-Nachschub.

Am 7. September 2026 beginnt zudem ein viertägiges Event. Dabei gilt es, an jedem Tag die Hauslehrer von Hogwarts aufzuspüren, um besondere Belohnungen zu erhalten. Zwei Tage später wartet eine weitere bekannte Kreatur auf ihre Aufnahme in das Reservat.

Der dreiköpfige Hund zieht ins Reservat ein

Wann wird der Zerberus verfügbar sein? Ab dem 9. September 2026 wird der Zerberus dem Reservat für magische Geschöpfe hinzugefügt. Der dreiköpfige Hund besitzt eine enge Verbindung zum ersten Harry-Potter-Abenteuer, in dem ein solches Wesen den Zugang zum Stein der Weisen bewacht.

Harry Potter: Hogwarts Mystery erhält seit seiner Veröffentlichung am 25. April 2018 regelmäßig neue Kapitel, Spezialabenteuer und Kreaturen. Das Rollenspiel ist für Mobilgeräte erhältlich und erweitert die Zaubererwelt inzwischen weit über die ursprüngliche Schulgeschichte hinaus.

Auch abseits des Mobile-Games bleibt die Marke im Gaming-Bereich aktiv. Hogwarts Legacy 2 befindet sich in Entwicklung, während Harry Potter: Hogwarts Mystery zunächst mit der Geschichte von Lily und James für emotionalen Nachschub sorgt.

Freut ihr euch auf The Girl Who Loved und möchtet ihr mehr über Lily und James Potter erfahren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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