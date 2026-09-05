Fallout bekommt offiziellen Flipper von Stern – Preise, Editionen, Start 2026

Bethesda erweitert Fallout um eine ungewöhnliche Neuerscheinung, die sich klar an zahlungskräftige Sammler richtet. Gemeinsam mit Stern Pinball wurde am 3. September 2026 ein offizieller Fallout-Flipper vorgestellt und direkt in drei unterschiedlichen Editionen veröffentlicht.

Der Automat verbindet Elemente der Videospielreihe mit der erfolgreichen Fernsehserie von Amazon. Auf dem Spielfeld begegnen Fans unter anderem Vault Boy, Vault-Tec, Nuka-Cola, Power Armor und dem Pip-Boy, während Inhalte aus Fallout 3, Fallout 4 und Fallout: New Vegas in die audiovisuelle Gestaltung einfließen.

Drei Editionen für unterschiedliche Sammler

Wie teuer ist der neue Fallout-Flipper in Deutschland? Die deutschen Verkaufspreise liegen deutlich über den europäischen Richtpreisen, da Steuern und weitere Kosten bereits berücksichtigt werden. Ein deutscher Fachhändler bietet alle drei Modelle zur Vorbestellung an und nennt eine Lieferzeit von bis zu zwölf Wochen.

Edition Preis in Deutschland Fallout Pinball Pro 8.329 Euro Fallout Pinball Premium 11.779 Euro Fallout Pinball Limited Edition 15.349 Euro

Bereits die Pro Edition bringt das grundlegende Fallout-Erlebnis mit. Premium und Limited Edition erhalten jedoch wesentlich mehr mechanische Funktionen. Dazu gehören ein zusätzliches unteres Spielfeld, ein funktionierendes Vault-Tor, der Fat-Man-Werfer mit Schießstand und besondere Deathclaw-Elemente.

Die Limited Edition ist weltweit auf 770 Exemplare begrenzt. Die Zahl spielt auf den Großen Krieg des Jahres 2077 an, der die bekannte Fallout-Welt in eine radioaktive Einöde verwandelte. Hinzu kommen exklusive Gehäusegrafiken, eine nummerierte Plakette, ein Echtheitszertifikat, ein verbessertes Audiosystem, ein Shaker-Motor und entspiegeltes Spielfeldglas.

Die postapokalyptische Welt als Flipperspiel

Welche Inhalte bietet Fallout Pinball? Das Abenteuer lässt sich aus der Perspektive von Lucy MacLean, Maximus oder dem Ghoul erleben. Zu den Aufgaben gehören das Betreten des Vaults, die Suche nach Wilzigs Kopf und das Aufdecken der Geheimnisse rund um die Kalte Fusion.

Ein interaktiver Pip-Boy 3000 Mk. 5 zeigt während einer Partie Informationen und Anweisungen an. Mit dem Fat-Man-Werfer nehmen Fans Radskorpione, Ghule und Raider ins Visier. Flaschendeckel werden über ein vertikal rotierendes Ziel gesammelt, das einem Nuka-Cola-Deckel nachempfunden ist.

Über Sterns Insider-Connected-System lassen sich außerdem gesammelter Schrott, Erfolge und S.P.E.C.I.A.L.-Werte speichern. Wer sämtliche Eigenschaften bis Stufe 10 entwickelt, kann zusätzliche Modi für die verfügbaren Charaktere freischalten und seinen Fortschritt über mehrere Partien hinweg fortsetzen.

Auslieferung noch im September 2026

Wann werden die neuen Fallout-Flipper ausgeliefert? Die Pro Edition soll noch im September 2026 verschickt werden. Bei der Limited Edition beginnt die Auslieferung voraussichtlich Ende September 2026 und setzt sich bis Anfang Oktober 2026 fort.

Für die meisten Fallout-Fans dürfte ein eigener Automat trotz der umfangreichen Ausstattung außer Reichweite bleiben. Stern-Flipper werden allerdings häufig in Spielhallen, Bars und spezialisierten Arcade-Locations aufgestellt, sodass sich möglicherweise auch ohne Kauf eine Gelegenheit zum Probespielen ergibt.

Wie gefällt euch der aufwendig gestaltete Fallout-Flipper und wäre die Limited Edition trotz ihres hohen Preises etwas für eure Sammlung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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