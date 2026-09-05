Steam – Kostenloses Adventure The Leather Maker soll bald aus dem Store verschwinden

Steam-Nutzer sollten aktuell einen Blick auf das erst kürzlich veröffentlichte Adventure The Leather Maker werfen. Das kostenlose PC-Spiel soll bereits wieder aus dem Store entfernt werden und könnte schon bald nicht mehr erhältlich sein.

Wer den Titel rechtzeitig zur eigenen Steam-Bibliothek hinzufügt, darf ihn laut Entwickler Drew Thomas auch nach der Entfernung weiterhin herunterladen und spielen. Einen konkreten Stichtag gibt es allerdings nicht, weshalb Interessierte besser nicht zu lange warten sollten.

Kostenloses Adventure vor der Entfernung sichern

Wie lange bleibt The Leather Maker auf Steam verfügbar? Ein genaues Datum für die geplante Entfernung wurde nicht genannt. Der Solo-Entwickler hat lediglich angekündigt, dass das Adventure so schnell wie möglich aus dem Steam-Angebot genommen werden soll.

Die Löschung eines Spiels erfolgt nicht unmittelbar durch den Entwickler. Zunächst muss eine entsprechende Anfrage bei Valve eingereicht und bearbeitet werden. Dadurch bleibt offen, ob The Leather Maker noch einige Stunden, mehrere Tage oder möglicherweise etwas länger verfügbar sein wird.

Aktuell lässt sich der Titel vollständig kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzufügen. Nach der Entfernung dürfte es für neue Nutzer keine reguläre Möglichkeit mehr geben, das Spiel über Steam zu erhalten. Bereits registrierte Exemplare bleiben dagegen mit dem jeweiligen Account verbunden.

Plattform: PC über Steam

Preis: kostenlos

Veröffentlichung: 16. August 2026

Geplante Entfernung: Termin noch nicht bekannt

Nutzung nach der Entfernung: für bestehende Bibliotheken weiterhin möglich

Historisches Abenteuer im kolonialen Boston

Worum geht es in The Leather Maker? Das erzählerische Adventure versetzt euch in das Boston des Jahres 1773. In der Rolle von Prince Hall erkundet ihr Straßen, Häfen, Tavernen, Märkte und Versammlungshäuser einer Stadt, die von politischen Spannungen und gesellschaftlichen Konflikten geprägt ist.

Prince Hall arbeitet als Lederhandwerker und verfolgt zugleich persönliche sowie gesellschaftliche Ziele. Neben den großen Debatten über Freiheit, Handel und die Autorität des britischen Parlaments stehen seine Familie, Freunde und die eigene Gemeinschaft im Mittelpunkt der Handlung.

Während der Erkundung trefft ihr Händler, Arbeiter, Patrioten und historische Persönlichkeiten. Gespräche, Entscheidungen und die Suche nach verborgenen Informationen treiben die Geschichte voran. Das Spiel verbindet dabei Adventure-Elemente mit Erkundung, Rätseln und einer dynamischen Erzählung.

Niedrige Systemanforderungen mit Sprachhürde

Welche Voraussetzungen benötigt das kostenlose Steam-Spiel? The Leather Maker setzt mindestens Windows 10 in der 64-Bit-Version, 4 GB Arbeitsspeicher und rund 2 GB freien Speicherplatz voraus. Als Grafikkarten nennt die Steam-Seite unter anderem eine Nvidia GeForce GTX 750 Ti, eine AMD Radeon R7 260X oder eine Intel Iris Xe.

Das Einzelspieler-Abenteuer unterstützt Maus und Tastatur sowie Controller. Eine deutsche Übersetzung steht derzeit allerdings nicht zur Verfügung. Oberfläche, Sprachausgabe und Untertitel werden ausschließlich auf Englisch angeboten, was bei einem stark auf Dialoge ausgerichteten Titel beachtet werden sollte.

Da The Leather Maker erst am 16. August 2026 erschienen ist, kommt die angekündigte Entfernung ungewöhnlich früh. Wer neugierig auf das historische Indie-Abenteuer ist, kann es vorsorglich zur eigenen Bibliothek hinzufügen und später entscheiden, ob sich ein Ausflug ins koloniale Boston lohnt.

Werdet ihr euch The Leather Maker noch kostenlos sichern, bevor das Adventure von Steam verschwindet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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