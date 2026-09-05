Elden Ring Trio Helmets Set von PureArts – Preis, Maße, Verfügbarkeit

Elden Ring erhält im Herbst 2026 eine neue offizielle Sammlerveröffentlichung. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein weiteres Spiel oder eine Erweiterung, sondern um ein detailreiches Helmset von PureArts mit drei bekannten Designs aus dem düsteren Fantasyuniversum von FromSoftware.

Das Elden Ring Trio Helmets Mini Replicas Set kostet im europäischen PureArts-Shop 129 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ein deutscher Händler bietet die Vorbestellung aktuell für 128,53 Euro an. Während der US-Händler Sideshow die Auslieferung zwischen Oktober und Dezember 2026 erwartet, führt PureArts das Set in Europa bereits als lagernd und versandbereit.

Drei ikonische Helme im Sammlerformat

Welche Elden Ring-Helme gehören zum neuen Set? PureArts vereint drei Designs aus unterschiedlichen Veröffentlichungen der Reihe. Neben Malenia aus Elden Ring sind Messmer aus Shadow of the Erdtree und Wylder aus Elden Ring Nightreign vertreten.

Helm von Malenia, Miquellas Klinge

Helm von Messmer, dem Pfähler

Helm von Wylder aus Elden Ring Nightreign

Alle drei Repliken wurden im Maßstab 1:3 gefertigt. Der Helm von Malenia ist 17 Zentimeter hoch und misst ungefähr 15 mal 12 Zentimeter. Wylders Helm erreicht ebenfalls eine Höhe von 17 Zentimetern, fällt mit etwa 11 mal 13 Zentimetern jedoch etwas schmaler aus.

Messmers Kopfbedeckung ist mit 18 Zentimetern das größte Modell des Trios und misst ungefähr 13 mal 12 Zentimeter. Jede Replik wiegt rund 150 Gramm. Das komplette Set kommt damit auf ein Gesamtgewicht von ungefähr 450 Gramm.

Detailreiche Gestaltung für die Vitrine

Wie hochwertig sind die neuen Elden Ring-Repliken? Die Modelle bestehen aus PVC und ABS und sollen die markanten Oberflächen ihrer digitalen Vorbilder möglichst genau wiedergeben. Dazu gehören feine Gravuren, plastisch herausgearbeitete Verzierungen sowie metallisch wirkende Lackierungen.

Malenias geflügelter Helm besitzt eine elegante Form, während Messmers Modell mit seinem bedrohlichen und von Flammen inspirierten Design deutlich aggressiver ausfällt. Wylders Helm setzt dagegen auf einen robusten, sichtbar verwitterten Look, der zu dem kampferprobten Nachtwandler aus Elden Ring Nightreign passt.

Zum Lieferumfang gehören drei schlichte schwarze Aufsteller. PureArts verzichtet bewusst auf aufwendig gestaltete Sockel, damit die Helme gemeinsam ein einheitliches Gesamtbild ergeben. Zu beachten ist, dass die bislang gezeigten Produktbilder Prototypen darstellen und die ausgelieferten Modelle optisch leicht abweichen können.

Preis und Verfügbarkeit in Deutschland

Wo lässt sich das Elden Ring-Helmset bestellen? PureArts bietet das offiziell von Bandai Namco Entertainment und FromSoftware lizenzierte Set für 129 Euro an und nennt eine weltweite Verfügbarkeit. Versandkosten werden abhängig vom Lieferort zusätzlich berechnet.

Für deutsche Sammler ist außerdem eine Vorbestellung zum Preis von 128,53 Euro gelistet. Der konkrete Lieferzeitpunkt kann je nach Händler variieren, wobei Sideshow weiterhin ein Zeitfenster von Oktober bis Dezember 2026 nennt.

Wie gefällt euch das Trio aus Malenia, Messmer und Wylder? Würdet ihr 129 Euro für die drei Miniaturhelme ausgeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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