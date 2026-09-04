Battlefield 6 – Leak deutet Dead-Space-Skins für Halloween-Event an

In Battlefield 6 könnte es schon bald deutlich unheimlicher werden. Ein neuer Fund des bekannten Dataminers Temporyal deutet auf ein kommendes Crossover mit Dead Space hin, das offenbar im Umfeld eines Halloween-Events erscheinen soll.

In den Spieldateien wurden demnach insgesamt 36 bislang unveröffentlichte Soldaten-Skins entdeckt. Neben überwiegend militärisch gehaltenen Uniformen fallen vor allem zwei Outfits auf, deren Helme unverkennbar an die Ausrüstung von Dead-Space-Hauptfigur Isaac Clarke erinnern.

Dead Space trifft auf das moderne Schlachtfeld

Welche Inhalte zeigt der Battlefield-6-Leak? Die beiden mutmaßlichen Dead-Space-Skins übernehmen markante Elemente der futuristischen RIG-Rüstungen. Besonders auffällig sind die leuchtenden Schlitze an den Helmen, während der restliche Körper deutlich stärker an den realistischen Militärstil von Battlefield 6 angepasst wurde.

Dadurch wirken die Outfits nicht wie vollständig übernommene Science-Fiction-Rüstungen. Battlefield Studios scheint stattdessen auf eine Mischung aus modernen Kampfanzügen und klar erkennbaren Dead-Space-Merkmalen zu setzen. In der gleichen Sammlung befinden sich zudem Hinweise auf kosmetische Inhalte zu Medal of Honor, einer weiteren bekannten Marke von Electronic Arts.

Der Datamine verbindet das Dead-Space-Crossover mit einem Halloween-Event auf einer Area-51-Karte. Die Truppen sollen dort offenbar ein apokalyptisches Szenario verhindern. Ob es sich dabei um einen eigenen Modus, besondere Aufgaben oder lediglich um eine thematische Präsentation der Karte handelt, geht aus den bisher entdeckten Dateien nicht eindeutig hervor.

Ungeklärter Termin für das Halloween-Event

Wann könnten die neuen Skins in Battlefield 6 erscheinen? Laut Leak sind die Inhalte für Saison 5 vorgesehen. Die offizielle Roadmap von Electronic Arts nennt bislang allerdings lediglich Winter 2026 als Zeitfenster für den Start der Saison, während das angebliche Event thematisch zu Halloween 2026 passen würde.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Skins oder das Event steht daher noch aus. Auch eine Ankündigung des Crossovers durch Electronic Arts oder Battlefield Studios gibt es bislang nicht. Inhalte aus Spieldateien können sich vor der Veröffentlichung verändern, später erscheinen oder vollständig verworfen werden.

Grundsätzlich wäre die Zusammenarbeit der beiden Marken keine Premiere. Battlefield 2042 erhielt bereits im Juli 2024 ein zeitlich begrenztes Dead-Space-Event namens Ausbruch. Darin kämpften Vierertrupps in einem PvE-Erlebnis gegen zunehmend stärkere Gegnerwellen und konnten passende kosmetische Belohnungen freischalten.

Realistischer Stil vor einer neuen Bewährungsprobe

Warum dürfte das mögliche Crossover Diskussionen auslösen? Battlefield Studios hatte den realistischen Charakter der kosmetischen Inhalte wiederholt hervorgehoben. Ein Dead-Space-Outfit bewegt sich trotz der vergleichsweise zurückhaltenden Umsetzung sichtbar von klassischen Militäruniformen weg.

Auf der anderen Seite passen ein Horror-Thema und die bedrohliche Optik der RIG-Rüstungen durchaus zu einem Halloween-Event. Entscheidend dürfte sein, ob die Skins nur während eines besonderen Modus auftauchen oder anschließend dauerhaft in regulären Multiplayer-Partien verwendet werden können.

Wie findet ihr ein Dead-Space-Crossover in Battlefield 6? Schreibt uns eure Meinung zu den geleakten Skins und zum möglichen Halloween-Event in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab