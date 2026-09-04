Zwei Nintendo Directs im September 2026 – Zelda Jubiläum und Switch-News

Nintendo sorgt im September 2026 gleich doppelt für Spannung. Das Unternehmen hat zwei Nintendo Direct-Präsentationen angekündigt, die an aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt werden und unterschiedliche Schwerpunkte besitzen.

Den Anfang macht am Dienstag, 8. September 2026, eine besondere Ausgabe zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda. Bereits am Mittwoch, 9. September 2026, folgt eine klassische Nintendo Direct mit weiteren Neuigkeiten aus dem kommenden Spieleangebot.

Zelda feiert sein 40. Jubiläum

Wann beginnt die Zelda Direct in Deutschland? Die The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct startet am 8. September 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Nintendo plant für die Übertragung eine Laufzeit von ungefähr 30 Minuten.

Inhaltlich soll sich die Präsentation vollständig um das 40. Jubiläum der traditionsreichen Adventure-Reihe drehen. Der erste Teil von The Legend of Zelda erschien 1986 und legte den Grundstein für eine der bekanntesten Marken der Videospielgeschichte.

Konkrete Ankündigungen hat Nintendo bislang nicht vorweggenommen. Als mögliche Themen gelten jedoch neue Informationen zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time sowie ein Ausblick auf den geplanten Zelda-Realfilm, der 2027 erscheinen soll. Ob beide Projekte tatsächlich Teil der Präsentation sein werden, bleibt bis zur Ausstrahlung offen.

Eine weitere Direct für Switch und Switch 2

Was erwartet Fans in der zweiten Nintendo Direct? Die reguläre Präsentation beginnt am 9. September 2026 ebenfalls um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Mit einer geplanten Länge von ungefähr 45 Minuten fällt sie deutlich umfangreicher als die Zelda-Sonderausgabe aus.

Nintendo hat noch keine vollständige Themenliste veröffentlicht. Zu erwarten sind Ankündigungen, Trailer und Veröffentlichungstermine zu kommenden Spielen für Nintendo Switch 2 und die ursprüngliche Nintendo Switch. Damit dürfte die Präsentation einen wichtigen Ausblick auf das weitere Spieleangebot der kommenden Monate liefern.

Direkt nach der Nintendo Direct folgt außerdem eine neue Ausgabe von Nintendo Treehouse: Live. Dort wird Nintendo ausgewählte Titel aus der vorherigen Präsentation ausführlicher vorstellen und frisches Gameplay zeigen. Fans erhalten somit an zwei Tagen insgesamt rund 75 Minuten an Direct-Inhalten, gefolgt von zusätzlichen Spielszenen.

Welche Ankündigungen erhofft ihr euch von den beiden Nintendo Direct-Präsentationen im September 2026? Schreibt uns eure Wünsche und Prognosen in die Kommentare.

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