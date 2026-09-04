Crimson Desert Patch 2.01.00 – viele Bugfixes, Foto-Modus und Camp-Bonus

Pearl Abyss legt bei Crimson Desert erneut nach. Seit dem 4. September 2026 steht Patch 2.01.00 zum Download bereit und konzentriert sich auf Fehlerbehebungen, Stabilität sowie einige praktische Ergänzungen für die Reise durch Pywel.

Veröffentlicht wurde das Update um 06:20 Uhr deutscher Zeit. Auf Steam für PC und Mac, PlayStation, Xbox sowie im Epic Games Store ist der Patch bereits verfügbar. Die Veröffentlichung im Mac App Store wird noch vorbereitet.

Neue Inhalte und praktische Verbesserungen

Welche Neuerungen bringt Patch 2.01.00 für Crimson Desert? Das Update fällt deutlich kleiner als die umfangreiche Enhanced-Aktualisierung aus, bietet aber dennoch mehr als reine Fehlerkorrekturen. Neu hinzugekommen ist unter anderem die Goldbarren-Investitionsmission als zusätzliche Entsendungsmission.

Eine besonders lukrative Änderung betrifft die Camp-Spenden. Wer Silber spendet, erhält nun die zehnfache Menge an Camp-Mitteln. Außerdem lässt sich die Kamera im Foto-Modus neigen, wodurch sich dynamischere Aufnahmen erstellen lassen.

Auch Quests, Reittiere und das Fähigkeitsmenü wurden überarbeitet. Die vollständigen Anpassungen im Bereich Inhalte umfassen folgende Punkte:

Im Graumähnen-Camp werden Häuser wieder gemeinsam mit den zugehörigen Möbeln geladen.

Beim Beschwören des Schwarzsterns erscheint in bestimmten Situationen nicht länger ein falsches Reittier.

Die Quest Der verfluchte Ritter kann nach dem Abschluss aller untergeordneten Missionen korrekt beendet werden.

Der tatsächlich erforderliche Wert für Camp-Spendenmissionen entspricht nun der angezeigten Vorgabe.

Die Goldbarren-Investitionsmission wurde als neue Entsendungsmission hinzugefügt.

Beim erneuten Start einer berittenen Quest wird neben dem Charakter auch die Lebenskraft des Pferdes wiederhergestellt.

Das Fähigkeitsmenü zeigt mit einem neuen visuellen Effekt an, welche Fähigkeiten durch bestimmtes Fähigkeitswissen freigeschaltet werden.

Die Kamera lässt sich im Foto-Modus nun neigen.

Silberspenden gewähren die zehnfache Menge an Camp-Mitteln.

Kampf, Benutzeroberfläche und Grafik

Welche Probleme im Kampf wurden behoben? Pearl Abyss kümmert sich mit Patch 2.01.00 um mehrere Situationen, in denen Fähigkeiten nicht wie vorgesehen funktionierten. Besonders ärgerlich war ein Fehler beim Einsatz von Body-Slam in seichtem Wasser, durch den Charaktere unter der Wasseroberfläche einfrieren konnten.

Weitere Korrekturen betreffen den Flug, den Geist-Wert, Musketen und das Verhalten von Begleitern. Die Änderungen sollen Kämpfe verlässlicher machen und verhindern, dass Fähigkeiten auf falsche Ziele oder in die falsche Richtung ausgeführt werden.

Im Kampf und bei Aktionen wurden folgende Fehler beseitigt:

Der Flug wird beim Einsatz von Kraftübertragung während des Fliegens nicht mehr abgebrochen.

Überfall richtet sich nach dem Einsatz nicht länger versehentlich gegen ein falsches Ziel oder in eine falsche Richtung.

Body-Slam führt in seichtem Wasser nicht mehr zum Einfrieren unter der Wasseroberfläche.

Geist wird beim Einsatz von Fokus wieder korrekt aufgefüllt, während sich der Charakter an einem Untergrund festhält.

Der Präzisionsschuss kann wieder ordnungsgemäß mit einer Muskete ausgeführt werden.

Begleiter und Reittiere beteiligen sich in den vorgesehenen Situationen wieder am Kampf gegen Feinde.

Auch die Benutzeroberfläche erhält mehrere Korrekturen:

Die minimale Schriftgröße kann beim ersten Spielstart mit einem einzelnen Klick auf die jeweilige Pfeiltaste verändert werden.

Die untere Benutzeroberfläche verschwindet nicht mehr, wenn beim Anlegen oder Entfernen von Abyss-Ausrüstung gleichzeitig ein Tab gewechselt und eine Auswahl bestätigt wird.

Spanisch lässt sich in den betroffenen Umgebungen wieder als Sprache für die Sprachausgabe auswählen.

Weitere fehlerhafte Darstellungen der Benutzeroberfläche wurden korrigiert.

Bei Grafik und Einstellungen nennt Pearl Abyss diese Verbesserungen:

Auffälliges Bildrauschen bei Regen und in der Umgebung von Pfützen wurde reduziert.

Ein Beleuchtungsfehler auf Mac-Geräten mit M5-Chip, durch den Innenräume zu dunkel erschienen, wurde behoben.

Das Platzieren von Gegenständen im Außenbereich des Wohn-Modus verursacht in der Nähe von Zäunen keine entsprechenden Frame-Drops mehr.

Lokalisierungsfehler wurden in allen unterstützten Sprachen korrigiert und die allgemeine Qualität der Übersetzungen wurde verbessert.

Weitere Korrekturen in Pywel

Wie umfangreich fallen die übrigen Fehlerbehebungen aus? Die restlichen Patch-Notizen decken zahlreiche kleinere Probleme aus unterschiedlichen Bereichen ab. Dazu gehören verzögerte NPC-Interaktionen, falsche Gegenstandskategorien und nicht funktionierende Förderbänder in der Schokoladenfabrik.

Darüber hinaus verschwinden Schwerterscheiden nun ordnungsgemäß, wenn die dazugehörigen Waffen nicht ausgerüstet sind. Auch mehrere Darstellungsfehler rund um Kliff, Damiane, Oongka und Barden Middler wurden korrigiert.

Die weiteren Änderungen von Patch 2.01.00 im vollständigen Überblick:

Verzögerungen bei der Interaktion mit NPCs wurden behoben.

Die auszahlbare Menge an Goldbarren wird wieder korrekt dargestellt, wenn die Anzahl getragener Gegenstände die Inventarkapazität überschreitet.

Die Stoffrobe des Kampfmönchs wird nicht länger fälschlicherweise als Kopfbedeckung kategorisiert.

Die Förderbänder in der Schokoladenfabrik funktionieren wieder.

Eine Kopfbedeckung wird beim Verbessern von Waffen nicht mehr kurzzeitig sichtbar, wenn die Anzeigeoption Nur im Kampf anzeigen aktiviert ist.

Barden Middler verschwindet nach der Schlusssequenz von Calphade nicht mehr, sobald er das Sichtfeld verlässt.

Der Tastenhinweis für Ziel markieren erscheint wieder beim Zielen mit einer Fernkampfwaffe während des Rutschens.

Kliff bleibt beim Spielen als Damiane oder Oongka nicht länger fälschlicherweise auf dem Bildschirm sichtbar.

Beim Untersuchen bestimmter Regionen auf der Karte wird die Kamerasicht nicht mehr durch das Gelände blockiert.

Während eines Erinnerungsfragments kann sich der Charakter nicht mehr mit einer Laterne in der Hand bewegen.

Bei nicht ausgerüsteten Schwertern werden keine Schwerterscheiden mehr angezeigt.

In der Quest Dünner werdende Klinge kann mit der Steintafel interagiert werden, ohne direkt auf ihr stehen zu müssen.

Patch 2.01.00 ist damit vor allem ein umfangreiches Wartungsupdate, das viele kleine Störfaktoren aus Crimson Desert entfernt. Welche Änderung war für euch besonders wichtig und welche Baustellen sollte Pearl Abyss als Nächstes angehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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