Mad King Redemption kommt in den Xbox Game Pass – Start am 23. September 2026

Der Xbox Game Pass erhält im September 2026 weiteren Nachschub für Fans klassischer Prügelspiele. Microsoft nimmt Mad King Redemption am 23. September 2026 in die Tarife Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass Premium auf. Im Mittelpunkt stehen schnelle Kämpfe, Roguelite-Fortschritt und ein lokaler Koop-Modus für zwei Personen.

Bei dem Neuzugang handelt es sich allerdings nicht um eine komplette Neuveröffentlichung. Mad King Redemption startete bereits am 14. Mai 2026 im Early Access für PC und erschien am 23. August 2026 für Xbox Series X und Xbox Series S. Über Xbox Play Anywhere lässt sich der Titel auf Konsole und PC mit gemeinsamem Spielstand nutzen.

Retro-Kämpfe mit Roguelite-Fortschritt

Was bietet Mad King Redemption? Das Indie-Spiel verbindet die Seitenansicht klassischer Brawler mit einer pixeligen 2,5D-Optik und modernen dreidimensionalen Mechaniken. Als große Inspirationsquelle dienten Fantasy-Klassiker wie Golden Axe.

Zur Auswahl stehen vier Helden mit eigenen Kampfstilen, Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten. Neben Nahkämpfern gehören auch Figuren zum Aufgebot, die Gegner aus größerer Entfernung mit Magie unter Druck setzen können. Anpassbare Werte und unterschiedliche Fähigkeiten sollen zusätzliche Abwechslung schaffen.

Die einzelnen Durchläufe werden durch zufällige Elemente verändert. Nach und nach lassen sich neue Fertigkeiten, passive Verbesserungen und verbotene Kräfte freischalten. Damit soll jede Runde neue Möglichkeiten für Builds eröffnen, während die Gruppe versucht, ein von dunkler Magie überranntes Königreich zu retten.

Lokaler Koop-Modus für zwei Personen

Wie funktioniert der Koop-Modus? Mad King Redemption unterstützt gemeinsames Spielen an einem Gerät für zwei Personen. Auf Xbox Series X und Xbox Series S stehen dafür lokaler Koop, lokaler Mehrspieler und ein geteilter Bildschirm zur Verfügung. Alternativ kann das Abenteuer vollständig allein bestritten werden.

Die Handlung dreht sich um einen König, der seine verstorbene Königin mithilfe verbotener Magie zurückholen wollte. Der Versuch scheiterte jedoch und kostete ihn seinen Verstand. Nun müssen die Helden Horden korrumpierter Kreaturen bezwingen, mächtige Bosse besiegen und den wahnsinnig gewordenen Herrscher aufhalten.

Entwickelt wurde das Spiel von dem kleinen Indie-Studio Secret Mission Games. Das Team beschreibt sein Konzept als Verbindung aus klassischen Steuerungsmethoden, Retro-Gefühl und zeitgemäßen 3D-Mechaniken.

Das bisherige Game-Pass-Programm im September 2026

Welche Spiele ergänzen das September-Programm? Neben Mad King Redemption stehen zahlreiche weitere Veröffentlichungen und Katalogzugänge auf dem Plan. Die bislang genannten Termine verteilen sich über den gesamten Monat.

Spiel Termin Tarife Shelldiver 1. September 2026 Ultimate, Premium, PC Game Pass Moonlighter 2: The Endless Vault 2. September 2026 Ultimate, PC Game Pass SpeedRunners 2: King of Speed 3. September 2026 Ultimate, PC Game Pass Dice a Million 4. September 2026 Ultimate, Premium, PC Game Pass Call of Duty: Black Ops Cold War 8. September 2026 Ultimate, Premium, PC Game Pass The Royal Writ 10. September 2026 Ultimate, Premium, PC Game Pass Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 10. September 2026 Ultimate, Premium, PC Game Pass RuneScape: Dragonwilds 15. September 2026 Ultimate, Premium, PC Game Pass Dune: Awakening 22. September 2026 Ultimate, PC Game Pass Well Dweller 22. September 2026 Ultimate, PC Game Pass Mad King Redemption 23. September 2026 Ultimate, Premium Minecraft Dungeons 2 29. September 2026 Ultimate, PC Game Pass

Zusätzlich verlässt TCG Card Shop Simulator am 15. September 2026 die Vorschauphase und erreicht Version 1.0. Das zweite Programm für September 2026 könnte außerdem noch weitere Überraschungen enthalten.

Weitere Spiele für Oktober 2026

Welche Game-Pass-Titel folgen danach? Für Oktober 2026 zeichnen sich ebenfalls mehrere Neuzugänge ab. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte Gears of War: E-Day erhalten, das am 6. Oktober 2026 erscheinen soll.

Gears of War: E-Day am 6. Oktober 2026

Echo Weaver am 8. Oktober 2026

Forever Ago am 8. Oktober 2026

Deep Dish Dungeon am 13. Oktober 2026

Valor Mortis am 13. Oktober 2026

Beyond These Stars am 15. Oktober 2026

Castlevania: Belmont’s Curse möglicherweise am 15. Oktober 2026

The Seance of Blake Manor am 27. Oktober 2026

Terrible Lizards am 29. Oktober 2026

Bei Castlevania: Belmont’s Curse handelt es sich bislang lediglich um eine unbestätigte Angabe. Mad King Redemption hat seinen Platz im September-Programm dagegen sicher und könnte besonders für Abonnenten interessant sein, die gemeinsam auf der Couch durch Gegnerhorden prügeln möchten.

Werdet ihr Mad King Redemption am 23. September 2026 ausprobieren oder wartet ihr auf einen anderen Game-Pass-Neuzugang? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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