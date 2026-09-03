Xbox Cloud Gaming bekommt Zeitlimits ab November 2026 – 15, 10 oder 5 Stunden

Microsoft schränkt die Nutzung von Xbox Cloud Gaming deutlich ein. Ab November 2026 erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass nur noch ein festes monatliches Stundenkontingent, während das Streaming bislang ohne ein solches Zeitlimit möglich ist.

Die Änderung betrifft alle drei Tarife mit Cloud Gaming, allerdings in unterschiedlichem Umfang. Einen konkreten Starttermin innerhalb des Novembers 2026 hat Xbox bei der Ankündigung vom 3. September 2026 noch nicht genannt.

Das neue Stundenmodell ab November 2026

Wie viele Stunden Cloud Gaming sind künftig enthalten? Das größte Kontingent erhalten Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate mit 15 Stunden pro Monat. Beim Xbox Game Pass Premium sinkt die enthaltene Cloud-Spielzeit auf zehn Stunden, während der Xbox Game Pass Essential nur fünf Stunden bietet.

Game-Pass-Tarif Cloud-Spielzeit pro Monat Xbox Game Pass Ultimate 15 Stunden Xbox Game Pass Premium 10 Stunden Xbox Game Pass Essential 5 Stunden

Microsoft geht davon aus, dass die Begrenzung lediglich rund vier Prozent aller Game-Pass-Abonnenten betreffen wird. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass ein Großteil der Kundschaft Cloud Gaming entweder nur gelegentlich nutzt oder deutlich unter den kommenden Monatslimits bleibt.

Für regelmäßige Cloud-Gamer kann das neue Modell trotzdem einschneidend sein. Besonders das Kontingent von fünf Stunden im Essential-Tarif dürfte bereits nach wenigen längeren Sitzungen vollständig aufgebraucht sein.

Zusätzliche Spielzeit gegen Aufpreis

Was passiert nach dem Verbrauch des Kontingents? Sobald die enthaltenen Stunden aufgebraucht sind, soll zusätzliche Cloud-Spielzeit über den Xbox Store gekauft werden können. Angaben zu den verfügbaren Stundenpaketen und den Preisen in Euro liegen bislang nicht vor.

Xbox will weitere Details im November 2026 bekannt geben. Dazu gehören neben den Preisen auch Informationen über unterstützte Spiele, die Verfügbarkeit in einzelnen Märkten und eine Funktion, mit der Nutzer ihre verbleibende Cloud-Spielzeit überprüfen können.

Gleichzeitig öffnet Microsoft das Streaming stärker für Kunden ohne laufendes Game-Pass-Abonnement. Diese sollen ebenfalls Stundenpakete kaufen und darüber geeignete Spiele streamen können, die sie bereits besitzen. Voraussetzung bleiben ein unterstütztes Gerät und die Cloud-Kompatibilität des jeweiligen Titels.

Steigende Kosten sorgen für den Kurswechsel

Warum führt Xbox die Zeitlimits ein? Microsoft begründet das neue Modell mit den wachsenden Betriebskosten des Cloud-Angebots. Je mehr Menschen den Dienst verwenden und je länger die einzelnen Sitzungen dauern, desto höher fallen die Ausgaben für die notwendige Infrastruktur aus.

Die monatlichen Grenzen sollen es ermöglichen, Xbox Cloud Gaming weiterhin anzubieten und zugleich in Zuverlässigkeit und Leistung zu investieren. Microsoft räumt allerdings ein, dass die praktische Folge für besonders aktive Cloud-Nutzer höhere Kosten sein kann.

Die Ankündigung trifft auf eine Community, die bereits mehrere Anpassungen beim Xbox Game Pass erlebt hat. Nach einer deutlichen Preiserhöhung im Oktober 2025 senkte Microsoft die Kosten im April 2026 wieder, wobei die Tarife weiterhin teurer blieben als vor der ursprünglichen Erhöhung. Nun sorgt die Kombination aus laufendem Abonnement und begrenzter Streaming-Zeit erneut für Kritik.

Xbox will das Feedback vor und nach der Einführung beobachten und schließt spätere Anpassungen nicht aus. Entscheidend dürfte sein, wie teuer zusätzliche Stunden werden und ob ungenutzte Cloud-Spielzeit am Monatsende verfällt.

Was haltet ihr von den neuen Zeitlimits für Xbox Cloud Gaming? Reichen euch 15, zehn oder fünf Stunden pro Monat aus, oder verliert der Game Pass damit einen wichtigen Vorteil? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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