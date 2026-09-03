Saros-Zenith-Update angekündigt, Boss Rush, New Game Plus und Optionen

Housemarque baut Saros noch im Jahr 2026 mit einem umfangreichen kostenlosen Update aus. Die Erweiterung trägt den Namen Zenith und wurde am 3. September 2026 im Rahmen der aktuellen State of Play angekündigt.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest. Fest steht jedoch, dass Besitzer des PS5-Actionspiels ohne zusätzliche Kosten neue Herausforderungen, erweiterte Fortschrittsmöglichkeiten und zusätzliche Optionen für die Zugänglichkeit erhalten.

Bosskämpfe am laufenden Band

Was bietet der neue Overlord-Rush-Modus? Im Mittelpunkt des Updates steht eine Boss-Rush-Variante, in der ihr gegen die mächtigen Overlords aus der Hauptkampagne antretet. Die Kontrahenten warten direkt nacheinander, wodurch Ausdauer, präzise Ausweichmanöver und der sichere Umgang mit Arjuns Fähigkeiten besonders wichtig werden.

Eine integrierte Online-Bestenliste erfasst die erzielten Leistungen und ermöglicht den weltweiten Vergleich. Overlord Rush greift damit bewusst die Arcade-Wurzeln von Housemarque auf, die bereits Spiele wie Resogun, Nex Machina und Super Stardust geprägt haben. Statt einer erneuten Reise durch sämtliche Gebiete von Carcosa konzentriert sich der Modus vollständig auf die härtesten Gefechte.

Neue Herausforderungen in Eclipse Layers

Wie funktioniert der New-Game-Plus-Modus? Mit Eclipse Layers beginnt nach Abschluss der Handlung ein deutlich anspruchsvollerer Spieldurchlauf. Ihr kehrt an den Anfang des Abenteuers zurück, dürft Arjun Devraj aber weiterentwickeln und zusätzliche Fortschrittsoptionen nutzen.

Neue Carcosa-Modifikatoren sollen die folgenden Durchgänge verändern und unterschiedliche Kombinationen aus Vorteilen sowie erschwerten Bedingungen ermöglichen. Housemarque beschränkt sich damit nicht darauf, lediglich Lebensenergie und Schaden der Gegner zu erhöhen. Stattdessen sollen die zusätzlichen Regeln dafür sorgen, dass bekannte Abschnitte neue Strategien verlangen.

Eclipse Layers enthält außerdem bislang unentdeckte Geheimnisse und zusätzliche Trophäen. Wer Carcosa gründlich erkunden und Arjuns Entwicklung vollständig ausreizen möchte, erhält somit mehrere neue Gründe für eine Rückkehr.

Mehr Kontrolle über das Spieltempo

Welche neuen Zugänglichkeitsoptionen kommen hinzu? Zenith richtet sich nicht ausschließlich an Fans besonders schwieriger Herausforderungen. Das Update führt unter anderem kontrastreiche Darstellungsoptionen, Bewegungssteuerung beim Zielen mit dem DualSense Wireless-Controller und eine Einstellung zum Verlangsamen der Spielgeschwindigkeit ein.

Gerade die reguläre Geschwindigkeit der Kämpfe kann in Saros schnell für unübersichtliche Situationen sorgen. Die neue Tempooption soll dabei helfen, gegnerische Projektilmuster besser zu erkennen und kontrollierter auf Angriffe zu reagieren. Durch die zusätzlichen visuellen Einstellungen sollen wichtige Elemente des Kampfgeschehens ebenfalls deutlicher hervortreten.

Mit Overlord Rush, Eclipse Layers, weiteren Fortschrittsmöglichkeiten, Geheimnissen, Trophäen und Zugänglichkeitsfunktionen entwickelt sich Zenith zu einer umfangreichen zweiten Phase für das am 30. April 2026 veröffentlichte PS5-Spiel. Sowohl Fans kompetitiver Highscore-Jagden als auch Besitzer mit Interesse an einem schwierigeren Kampagnendurchlauf bekommen neue Inhalte.

Welchen neuen Modus möchtet ihr zuerst ausprobieren und welche weiteren Inhalte wünscht ihr euch für Saros? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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