Epic Games Store – Astral Ascent und Luftrausers ab 10. September gratis

Der Epic Games Store setzt seine wöchentlichen Gratisaktionen im September 2026 mit einem Doppelpack fort. Ab dem 10. September 2026 können Nutzer die beiden Indie-Spiele Astral Ascent und Luftrausers kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen und anschließend dauerhaft behalten.

Die Aktion läuft bis zum 17. September 2026 und fällt zugleich mit dem Debüt beider Titel im Epic Games Store zusammen. Damit handelt es sich technisch um zwei Day-One-Veröffentlichungen auf der Plattform, obwohl Astral Ascent und Luftrausers bereits seit mehreren Jahren auf anderen Systemen erhältlich sind.

Zwei Indie-Spiele zum dauerhaften Behalten

Wann startet die neue Gratisaktion im Epic Games Store? Astral Ascent und Luftrausers ersetzen am 10. September 2026 das derzeit angebotene Adventure Alone With You. Wer sich das aktuelle Gratis-Spiel noch sichern möchte, hat dafür bis zum wöchentlichen Wechsel am 10. September 2026 Zeit.

Die beiden Neuzugänge sind das 65. und 66. Spiel, das Nutzer im Verlauf des Jahres 2026 kostenlos über den Epic Games Store erhalten können. Gleichzeitig ist es die erste Aktion mit zwei Gratis-Spielen seit August 2026.

Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft wird nicht benötigt. Es reicht aus, beide Titel während des Aktionszeitraums über ein Epic-Konto zu beanspruchen. Anschließend bleiben sie auch nach dem 17. September 2026 dauerhaft mit der persönlichen Spielebibliothek verbunden.

Astral Ascent verbindet Roguelite und Koop

Was erwartet euch in Astral Ascent? Das von Hibernian Workshop entwickelte Spiel ist ein schneller 2D-Action-Plattformer mit Roguelite-Struktur. Schauplatz ist der Garten, ein astrales Gefängnis, das von zwölf mächtigen Bossen bewacht wird, die als Zodiacs bekannt sind.

Zur Auswahl stehen vier Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielweisen. Während der Fluchtversuche lassen sich zahlreiche Zauber kombinieren, wodurch bei jedem Durchlauf neue Builds und taktische Möglichkeiten entstehen. Astral Ascent kann allein oder gemeinsam im lokalen Zwei-Spieler-Koop gespielt werden.

Die vollständige Version erschien am 14. November 2023 und konnte sich seitdem einen guten Ruf innerhalb der Roguelite-Community erarbeiten. Der Start im Epic Games Store erfolgt am 10. September 2026 und fällt direkt mit der kostenlosen Verteilung zusammen.

Luftrausers liefert klassische Arcade-Action

Welche Spielidee steckt hinter Luftrausers? Der Arcade-Shooter des niederländischen Studios Vlambeer schickt euch mit anpassbaren Kampfflugzeugen in hektische Luftschlachten. Dabei tretet ihr gegen feindliche Maschinen, Schlachtschiffe, U-Boote und rivalisierende Fliegerasse an, während ihr möglichst hohe Punktzahlen jagt.

Waffen, Flugzeugkörper und Antriebssysteme können frei kombiniert werden. Insgesamt stehen mehr als 125 mögliche Konfigurationen zur Verfügung. Zusätzlich warten über 100 Missionen, durch deren Abschluss neue Bauteile und unterschiedliche Farbschemata freigeschaltet werden.

Luftrausers erschien ursprünglich am 18. März 2014 und wird von Devolver Digital veröffentlicht. Die Gratisaktion im Epic Games Store ist damit eine gute Gelegenheit, den kompromisslosen Indie-Klassiker ohne zusätzliche Kosten nachzuholen. Welches der beiden Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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