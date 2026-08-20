Epic Games Store – Diese Gratis-Spiele gibt es vom 27. August bis 3. September 2026

Der Epic Games Store hat seine letzten kostenlosen Spiele für August 2026 bekannt gegeben. Ab dem 27. August 2026 können sich PC-Gamer Breathedge und Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition ohne zusätzliche Kosten für ihre Bibliothek sichern.

Die Aktion beginnt in Deutschland am 27. August 2026 um 17:00 Uhr und endet am 3. September 2026 ebenfalls um 17:00 Uhr. Wer beide Titel innerhalb dieses Zeitfensters beansprucht, darf sie anschließend dauerhaft behalten.

Zwei unterschiedliche Gratis-Spiele

Welche Spiele werden Ende August 2026 kostenlos angeboten? Mit Breathedge kehrt ein humorvolles Survival-Abenteuer zurück, das euch nach einer gewaltigen Katastrophe im Weltraum stranden lässt. Aus der Ego-Perspektive sammelt ihr in der Schwerelosigkeit Rohstoffe, stellt Werkzeuge her und erschließt mit Fahrzeugen immer weiter entfernte Wrackteile.

Zum Überleben benötigt ihr Sauerstoff, bessere Ausrüstung und eine sichere Basis. Neben der offenen Erkundung setzt Breathedge auf schwarzen Humor, eine zusammenhängende Geschichte und ungewöhnliche Begleiter, zu denen auch ein unsterbliches Huhn gehört. Das von RedRuins Softworks entwickelte Spiel kostet im deutschen Epic Games Store regulär 24,99 Euro und unterstützt deutsche Bildschirmtexte.

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Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition verfolgt einen deutlich entspannteren Ansatz. Die Simulation von PikPok kombiniert Pferderennen, Zucht und Stallmanagement. Neben einer Einzelspielerkarriere stehen Online-Rennen sowie frei erkundbare Gebiete zur Verfügung, während ihr euren Hof ausbaut und eine eigene Pferdezucht aufbaut.

Die Desktop Edition erschien ursprünglich am 24. Juni 2020 für PC. Im Epic Games Store feiert sie am 27. August 2026 ihr Debüt und wird somit direkt zum Start kostenlos angeboten. Die Reihe ist inzwischen ebenfalls auf Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PlayStation 5 vertreten.

Der Gratisfahrplan im August 2026

Wie sah das bisherige August-Programm im Epic Games Store aus? Epic hatte den Monat mit Sol Cesto und OTXO begonnen, die vom 30. Juli bis zum 6. August 2026 kostenlos erhältlich waren. Danach folgten Beacon Pines und We Were Here Together, bevor Caravan SandWitch am 13. August 2026 die nächste Aktionswoche einläutete.

Sol Cesto und OTXO: 30. Juli bis 6. August 2026

Beacon Pines und We Were Here Together: 6. August bis 13. August 2026

Caravan SandWitch: 13. August bis 20. August 2026

Cardpocalypse und Epic Mage Bundle für Albion Online: 20. August bis 27. August 2026

Breathedge und Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition: 27. August bis 3. September 2026

Aktuell können Interessierte noch Cardpocalypse sowie das Epic Mage Bundle für Albion Online beanspruchen. Cardpocalypse ist ein Rollenspiel mit Sammelkartenmechaniken und folgt damit nur wenige Wochen nach Foretales, das bereits vom 23. Juli bis zum 30. Juli 2026 kostenlos angeboten wurde.

Comeback für das Weltraumabenteuer

Warum dürfte Breathedge vielen Nutzern bereits bekannt vorkommen? Das Survival-Spiel war schon vom 27. April bis zum 4. Mai 2023 Teil einer Gratisaktion im Epic Games Store. Zusätzlich konnten Steam-Nutzer den Titel vom 7. August bis zum 9. August 2026 kostenlos dauerhaft ihrer Sammlung hinzufügen.

Für langjährige Nutzer des Stores ist Breathedge deshalb möglicherweise kein Neuzugang. Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition dürfte dagegen für mehr frischen Wind sorgen, da die PC-Version erstmals im Epic Games Store erscheint. Genretechnisch deckt das Duo zudem zwei vollkommen unterschiedliche Geschmäcker ab.

Welches der beiden kostenlosen Spiele werdet ihr euch herunterladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.