Bridge Constructor Studio gratis im Epic Games Store für Android und iOS

Im Epic Games Store wartet aktuell ein kostenloses Mobile-Spiel auf Fans von Physikrätseln und kreativen Konstruktionen. Bridge Constructor Studio kann noch bis zum 8. Oktober 2026 um 17 Uhr gratis für Android und iOS beansprucht werden.

Die Aktion läuft ausschließlich über die mobile Variante des Epic Games Store. Für die Einlösung ist eine Epic ID erforderlich. Wer Interesse hat, sollte das Angebot rechtzeitig seiner Bibliothek hinzufügen, da der Rabatt von 100 Prozent nach Ablauf der Frist endet.

Kreativer Brückenbau mit Physiksimulation

Was bietet Bridge Constructor Studio? Das 2025 veröffentlichte Simulationsspiel stammt vom österreichischen Entwickler ClockStone und wird von Headup herausgegeben. Als Brückenarchitekt entwerft ihr Konstruktionen in animierten 3D-Dioramen und startet anschließend die Simulation, um deren Stabilität unter realistischen Belastungen zu überprüfen.

Insgesamt stehen 70 Rätsel in fünf unterschiedlichen Biomen bereit. Dabei kommen verschiedene Baumaterialien wie Holz, Stahl, Kabel, Betonpfeiler und Fahrbahnen zum Einsatz. Sieben Fahrzeugtypen sorgen dafür, dass sich die Anforderungen von Aufgabe zu Aufgabe verändern.

Neben schweren Holztransportern und Geländewagen müssen unter anderem ein Monstertruck, ein Lieferwagen, ein Wohnmobil und ein Stadtbus sicher ans Ziel gelangen. Teilweise sind Rampen, Schleifen oder bewegliche Objekte notwendig, um die jeweilige Herausforderung erfolgreich abzuschließen.

Freies Experimentieren ohne Budgetgrenze

Warum eignet sich das Spiel für Genre-Neulinge? Bridge Constructor Studio verzichtet grundsätzlich auf feste Budgetbeschränkungen und erlaubt dadurch ausgiebiges Experimentieren. Optionale Herausforderungen belohnen jedoch effiziente Konstruktionen, die innerhalb eines vorgegebenen Kostenrahmens bleiben und trotzdem allen Belastungstests standhalten.

Bis zu fünf separate Profile können angelegt werden, sodass mehrere Personen ihren eigenen Kampagnenfortschritt speichern können. Darüber hinaus unterstützt das Einzelspieler-Erlebnis Controller, Erfolge und deutsche Bildschirmtexte. ClockStone ist innerhalb der Reihe auch für Crossover mit Portal und The Walking Dead bekannt, darunter Bridge Constructor: The Walking Dead.

Voraussetzungen auf Android und iOS

Welche Geräte werden für das Gratis-Spiel benötigt? Auf Android setzt Bridge Constructor Studio mindestens Android 10 voraus. Die Installation benötigt rund 405 MB Speicherplatz, während der eigentliche Download etwa 217 MB umfasst.

Auf Apple-Geräten wird mindestens iOS 16.0 benötigt. Dort liegt die Installationsgröße bei ungefähr 450 MB und der Download bei rund 260 MB. Beide Fassungen werden im Epic Games Store in der Anwendungsversion 1.3 angeboten.

Wer gerne tüftelt oder schon mit früheren Teilen der Reihe Spaß hatte, erhält damit eine gute Gelegenheit, den aktuellen Ableger ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren. Werdet ihr Bridge Constructor Studio bis zum 8. Oktober 2026 kostenlos mitnehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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