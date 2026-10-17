Epic Games Store – Sker Ritual und Home ab 22. Oktober 2026 gratis

Der Epic Games Store setzt seine kostenlose Oktober-Offensive passend zur Halloween-Saison fort. Ab dem 22. Oktober 2026 können sich Nutzer mit Sker Ritual und Home zwei weitere Horror-Spiele für den PC sichern.

Die Aktion startet in Deutschland am 22. Oktober 2026 um 17 Uhr. Beide Titel bleiben bis zum 29. Oktober 2026 verfügbar, wobei das Angebot wegen der Zeitumstellung hierzulande bereits um 16 Uhr endet. Aktuell können noch Bad Cheese und Agent A: A Puzzle in Disguise bis zum 22. Oktober 2026 um 17 Uhr kostenlos beansprucht werden.

Kooperativer Horror in Sker Ritual

Was bietet Sker Ritual? Der am 18. April 2024 veröffentlichte Survival-Shooter von Wales Interactive setzt auf rundenbasierte Gefechte gegen übernatürliche Gegner. Wahlweise allein oder im Online-Koop mit bis zu vier Personen stellen sich Teams den Quiet Ones und weiteren Kreaturen.

Während der einzelnen Wellen müssen Aufgaben erledigt, Steampunk-Waffen verbessert und sogenannte Miracles gesammelt werden. Diese Kräfte sind mit keltischen Gottheiten verbunden und können unter anderem Schusswaffen, Nahkampfangriffe, Granaten oder Heilfähigkeiten verstärken.

Bei Sker Ritual handelt es sich nicht um einen direkten Nachfolger von Maid of Sker. Das Spin-off greift jedoch das düstere Ende des 2020 erschienenen Horror-Spiels auf und führt dessen Geschichte in einem deutlich actionreicheren Format fort. Maid of Sker selbst gehörte bereits im Juli 2024 zum kostenlosen Angebot des Epic Games Store.

Pixel-Horror mit eigenen Entscheidungen

Wie unterscheidet sich Home von Sker Ritual? Home stammt ursprünglich vom 1. Juni 2012 und verzichtet auf schnelle Feuergefechte. Das Pixel-Adventure von BancyCo beginnt in einem unbekannten, dunklen Raum und konfrontiert die Hauptfigur schrittweise mit einem Mordrätsel.

Erkundung und Entscheidungen beeinflussen, wie die Ereignisse interpretiert werden. Mehrere Wege und Enden sorgen dafür, dass es keine vollständig festgelegte Auflösung gibt. Stattdessen entscheidet die eigene Perspektive mit darüber, was in der Geschichte tatsächlich geschehen sein könnte. Mit Alone With You war bereits im September 2026 ein weiteres Spiel von BancyCo kostenlos erhältlich.

Der Oktober 2026 steht beim Epic Games Store damit klar im Zeichen des Horrors. Den Anfang machte System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, gefolgt von Out of Sight am 8. Oktober 2026 und Bad Cheese am 15. Oktober 2026. Zuvor wurden gemeinsam mit Out of Sight auch der Städtebau-Titel TerraScape sowie aktuell Agent A: A Puzzle in Disguise angeboten. Sker Ritual und Home sind erstmals Teil einer kostenlosen Epic-Aktion.

Welches der beiden Gratis-Spiele landet am 22. Oktober 2026 in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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