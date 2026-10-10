Epic Games Store – Diese Gratis-Spiele gibt es ab 15. Oktober 2026

Der Epic Games Store hat die nächsten Gratisangebote für PC offiziell bestätigt. Ab Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, können sich Nutzer mit Agent A: Rätsel in Verkleidung und Bad Cheese zwei sehr unterschiedliche Spiele ohne zusätzliche Kosten sichern.

Der Wechsel erfolgt voraussichtlich um 17 Uhr deutscher Zeit. Anschließend bleiben beide Titel bis zum 22. Oktober 2026 verfügbar und können innerhalb dieses Zeitraums dauerhaft mit dem eigenen Epic-Konto verknüpft werden.

Spionageabenteuer und psychologischer Horror

Welche Spiele sind ab dem 15. Oktober 2026 kostenlos? Das neue Angebot kombiniert ein Rätselabenteuer im Agentenstil mit einem ungewöhnlichen Horrorspiel. Damit setzt Epic Games erneut auf zwei kleinere Produktionen, die sich spielerisch und atmosphärisch deutlich voneinander unterscheiden.

Agent A: Rätsel in Verkleidung vom 15. Oktober bis zum 22. Oktober 2026

Bad Cheese vom 15. Oktober bis zum 22. Oktober 2026

Agent A: Rätsel in Verkleidung schickt euch in das geheime Versteck der feindlichen Spionin Ruby La Rouge. Dort warten retrofuturistische Apparaturen, versteckte Gegenstände und zahlreiche Logikrätsel. Der von den 1960er-Jahren inspirierte Grafikstil unterstreicht die klassische Agentenatmosphäre.

Bad Cheese schlägt dagegen eine deutlich düsterere Richtung ein. Das psychologische Horrorspiel orientiert sich optisch an Zeichentrickproduktionen aus den 1920er-Jahren und erzählt vom verstörenden Alltag einer jungen Maus in einem zerrütteten Haushalt. Zwischen alltäglichen Aufgaben, unheimlichen Kreaturen und einer angespannten Familienatmosphäre müssen die Nutzer versuchen, den Vater bei Laune zu halten.

Aktuelle Gratisangebote enden am Donnerstag

Welche Spiele können aktuell noch eingelöst werden? Bis zum 15. Oktober 2026 um 17 Uhr stehen weiterhin Out of Sight und TerraScape kostenlos bereit. Wer die beiden Titel noch nicht seiner Bibliothek hinzugefügt hat, sollte dies daher rechtzeitig vor dem wöchentlichen Wechsel erledigen.

Out of Sight richtet sich vor allem an Fans atmosphärischer Horrorerlebnisse. Im Mittelpunkt steht das blinde Mädchen Sophie, das seine Umgebung durch die Augen eines Teddybären wahrnimmt. Diese ungewöhnliche Second-Person-Perspektive wird zur Orientierung in einem bedrohlichen Anwesen genutzt und bildet den Kern der Rätsel sowie der Erkundung.

TerraScape bietet hingegen entspannten Städtebau mit Puzzle-Elementen. Durch das geschickte Platzieren unterschiedlicher Gebäude und Landschaftstypen entstehen neue Siedlungen, während passende Kombinationen zusätzliche Punkte einbringen. Das Spiel eignet sich damit besonders für alle, die lieber planen und optimieren, statt sich durch ein Gruselhaus zu kämpfen.

Der Gruselmonat im Epic Games Store

Warum passt Bad Cheese besonders gut in das Oktoberprogramm? Epic Games hat im Oktober 2026 bereits mehrere Titel mit Horrorbezug verschenkt. Den Anfang machte System Shock 2: 25th Anniversary Remaster am 1. Oktober 2026, das gemeinsam mit Buried Stars angeboten wurde. Seit dem 8. Oktober 2026 führt Out of Sight diese Ausrichtung fort.

Mit Bad Cheese folgt nun bereits das dritte Horrorspiel des Monats. Durch seinen handgezeichneten Schwarz-Weiß-Look hebt sich der Titel deutlich von klassischen Schockern ab und dürfte vor allem Fans experimenteller Indie-Spiele ansprechen. Agent A: Rätsel in Verkleidung sorgt gleichzeitig für eine weniger gruselige Alternative innerhalb des neuen Doppelpakets.

Die kostenlosen Spiele für den 22. Oktober 2026 sind bislang noch nicht bekannt. Üblicherweise enthüllt Epic Games die darauffolgenden Angebote mit dem nächsten wöchentlichen Wechsel.

Welches der beiden neuen Gratisangebote landet am 15. Oktober 2026 in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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