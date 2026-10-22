Epic Games Store – GetHigh.EXE kurzzeitig kostenlos, bis 2. November 2026

Im Epic Games Store wartet aktuell ein zusätzliches Gratisangebot auf PC-Fans. Mit GetHigh.EXE lässt sich ein ungewöhnlicher Parkour-Plattformer für kurze Zeit kostenlos sichern und dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzufügen.

Die Aktion läuft unabhängig von den regulären wöchentlichen Gratis-Spielen des Stores. Interessierte müssen sich allerdings rechtzeitig entscheiden, denn der Rabatt von 100 Prozent endet am 2. November 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Das zusätzliche Gratis-Spiel im Epic Games Store

Wie lässt sich GetHigh.EXE kostenlos sichern? Ihr müsst lediglich die Produktseite des Spiels im Epic Games Store aufrufen, euch mit eurem Konto anmelden und den Bestellvorgang für 0 Euro abschließen. Anschließend bleibt die Vollversion dauerhaft mit dem verwendeten Epic-Konto verbunden.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen der ebenfalls verfügbaren Demo und dem vollständigen Basisspiel. Gegenstand der aktuellen Aktion ist tatsächlich die Vollversion von GetHigh.EXE. Eine zeitliche Begrenzung für das Spielen gibt es nach der erfolgreichen Einlösung nicht.

GetHigh.EXE erschien am 23. Februar 2026 für Windows-PCs und stammt vom deutschen Entwickler und Publisher Zypong. Im Epic Games Store stehen deutsche Bildschirmtexte zur Verfügung. Gesteuert werden kann wahlweise mit Maus und Tastatur oder mit einem kompatiblen Controller.

Parkour ohne Waffen und Kämpfe

Was erwartet euch in GetHigh.EXE? Der Einzelspieler-Titel ist ein Ego-Plattformer, bei dem präzise Bewegungen, gutes Timing und die Kontrolle in der Luft im Mittelpunkt stehen. Waffen, Gegner oder klassische Kämpfe spielen keine Rolle. Stattdessen müsst ihr einen ungefähr 350 Meter hohen, vertikalen Hindernisparcours bewältigen.

Auf dem Weg nach oben warten bewegliche Plattformen, rotierende Hindernisse und anspruchsvoll platzierte Sprünge. Wer abstürzt oder ein tödliches Objekt berührt, wird zum zuletzt erreichten Checkpoint zurückgeschickt. Eine optionale Checkpoint-Navigation erlaubt es außerdem, bestimmte Abschnitte erneut zu üben oder besonders schwierige Passagen zu überspringen.

Optisch setzt das Spiel auf eine retrofuturistische Synthwave-Kulisse mit Neonfarben, leuchtenden Plattformen und abstrakten Strukturen. Als zusätzliche Herausforderung sind im Parcours geheime Cookies versteckt, die neugierige Entdecker abseits der direkten Route suchen können. Die Inspiration stammt laut Entwickler von den bewegungsorientierten Get High- und Get Higher-Karten aus Call of Duty, GetHigh.EXE ist jedoch ein eigenständiges Projekt ohne Verbindung zu Activision.

Geringe Anforderungen für den PC

Welche Hardware wird für GetHigh.EXE benötigt? Die technischen Anforderungen fallen vergleichsweise niedrig aus. Als Minimum nennt der Store Windows 10 in der 64-Bit-Version, 4 GB Arbeitsspeicher, eine Nvidia GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon R7 260X sowie einen Intel Core i3-6100 oder AMD FX-6300.

Auch beim Speicherplatz zeigt sich der Indie-Titel genügsam. Für die Installation werden lediglich rund 220 MB freier Speicher benötigt. Damit eignet sich das Gratisangebot auch für ältere Rechner und lässt sich ohne großen Download ausprobieren.

Werdet ihr euch GetHigh.EXE kostenlos sichern oder ist euch präzises Parkour-Gameplay zu frustrierend? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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