Cyberpunk 2077 Update 2.5 – neue Quests, Dual-Wielding und Mod-Support

CD Projekt RED schickt euch erneut nach Night City: Das kostenlose Update 2.5 für Cyberpunk 2077 ist seit dem 22. Oktober 2026 auf PC, Mac über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Versionen für Nintendo Switch 2 und den Mac App Store sollen in den kommenden Tagen folgen.

Das umfangreiche Edgerunners 2 Update begleitet den Start der neuen Anime-Serie und bringt neben passenden Inhalten auch neue Quests, beidhändiges Schießen, anpassbare Cyberware und plattformübergreifende Mod-Unterstützung. Hinzu kommen technische Verbesserungen und zahlreiche Fehlerbehebungen.

Neue Quests und mehr Freiheiten für V

Welche neuen Inhalte bringt Cyberpunk 2077 Update 2.5? Im Mittelpunkt steht die Nebenquest Clampdown, deren Handlung vor den Ereignissen von Cyberpunk: Edgerunners 2 angesiedelt ist. Zum Freischalten müsst ihr Der Coup sowie zwei Aufträge für Wakako abschließen und anschließend auf ihre Nachricht warten.

Während der Quest lässt sich ein fünf Teile umfassendes Ausrüstungsset freischalten, das auf dem Charakter King basiert. Der neue Radiosender HKGN 102,0 FM spielt außerdem ausgewählte Musikstücke aus der gesamten Cyberpunk: Edgerunners Reihe.

Fünf neue Outfit-Sets kommen zu ausgewählten Bekleidungsverkäufern. MaxiWear findet ihr in Heywood, Arroyo und Little China, Jinguji im Stadtzentrum, NetWatch in Kabuki und Japantown sowie ICON America in Pacifica, den Badlands und Northside. Ein weiteres Set erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Das Bekleidungsset NUSA-Infiltrant ist nun bei Händlern in Kabuki und Japantown erhältlich.

Vier neue TwinTone-Skins für den Quadra Turbo-R V-Tech werden über Twitch Drops angeboten.

Mehrere bislang NPCs vorbehaltene Frisuren stehen jetzt auch V zur Verfügung. Einige davon sind an feminine oder maskuline Körpertypen gebunden.

Bei fünf neuen Glamdocs könnt ihr Mantisklingen, Gorilla-Arme, Monodraht und das Raketen-Abschuss-System mit unterschiedlichen Skins und Farben anpassen.

Der Coolness-Vorteil Doppelter Ärger und vier zusätzliche Vorteile ermöglichen das gleichzeitige Führen von zwei Pistolen oder Revolvern aus der Kategorie Power-Waffen.

Der Fotomodus erhält Rahmen aus dem Cyberpunk Trading Card Game sowie neue Posen für den beidhändigen Kampf.

Zusätzlich startet mit Willkommen im Paradies eine weitere Nebenquest. Sie schickt euch auf eine von Richard Night kommentierte Stadtführung und lässt euch einem neuen Geheimnis nachgehen. Voraussetzung sind der Abschluss von Der Coup und Street Cred Level 15.

In Night City warten zudem zwölf neue Tarotkarten der kleinen Arkana. Nach dem Scannen der ersten Karte beginnt eine Erweiterung der Quest Fool on the Hill. Wer sämtliche Karten findet, erhält eine besondere Belohnung.

Mods erreichen Konsolen und Mac

Wie funktioniert die neue Cross-Plattform-Mod-Unterstützung? Update 2.5 bindet mod.io direkt in das Spielmenü ein. Ausgewählte Community-Mods lassen sich dadurch auf PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 durchsuchen und installieren.

CD Projekt RED bezeichnet die Funktion als ersten Schritt und will das verfügbare Mod-Angebot mit der Zeit erweitern. Modifizierte Speicherstände werden im Lademenü mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet. Auf Konsolen lassen sich mit einem solchen Spielstand keine Trophäen oder Erfolge verdienen.

Speicherstände werden im Lademenü nach einzelnen Spieldurchgängen gruppiert.

Apartmentlager und Fahrzeuglager erhalten praktische Item-Filter.

Konsolenversionen bieten nun einen Regler für das Sichtfeld.

FSR 3 Upscaling wurde entfernt. FSR 2.1, FSR 4 und FSR 3.1 Frame Generation bleiben verfügbar.

Die Menüs für das CD Projekt RED Konto, Meine Belohnungen und die Telemetrie-Einwilligung wurden überarbeitet.

Technik und Fehlerbehebungen

Welche technischen Verbesserungen enthält Patch 2.5? Auf unterstützten Systemen hält DLSS 4.5 mit bis zu sechsfacher Multi Frame Generation, dynamischer Multi Frame Generation und dem Transformermodell der zweiten Generation Einzug. Kompatible Samsung Odyssey 3D Monitore unterstützen zudem brillenfreie 3D-Effekte samt Einstellung für den Bewegungskomfort.

Auf dem Mac kommt MetalFX Frame Interpolation hinzu, während FSR Anti-Lag 2 nun separat aktiviert oder deaktiviert werden kann. Weitere Optimierungen betreffen die Raytracing-Leistung und die PlayStation 5 Pro. Auch die HDR-Darstellung wurde für präzisere Farben, Helligkeitswerte und Kontraste überarbeitet.

Ein Speicherfehler auf Nintendo Switch 2 wurde behoben, der fälschlicherweise unzureichenden Speicherplatz melden konnte.

Änderungen an den HDR-Einstellungen der PlayStation 5 werden nun korrekt übernommen.

Das Delamain-Taxi bleibt in Things Done Changed nach einer Kollision nicht mehr stecken und blockiert dadurch nicht länger den Questfortschritt.

Die Option für Filmkörnung funktioniert wieder ordnungsgemäß.

Das Markieren gescannter Gegner sorgt bei bestimmten Steuerungsschemata nicht mehr dafür, dass V sich duckt oder aufsteht.

Fehlende Controller-Einstellungen für die Third-Person-Kamera wurden ergänzt.

Mehrere Übersetzungsfehler und Tippfehler wurden korrigiert.

Weitere Probleme mit Funktionen und Inhalten aus den Updates seit Version 2.1 wurden beseitigt.

Update 2.5 zählt damit zu den größten nachträglichen Inhaltslieferungen für Cyberpunk 2077 und überspringt bei der Versionsnummer direkt den Patch 2.4. Freut ihr euch mehr auf die Edgerunners 2 Quest, den Kampf mit zwei Waffen oder die Mod-Unterstützung auf Konsolen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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