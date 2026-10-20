Cyberpunk 2077 Update 2.5 kommt am 22. Oktober 2026 – das ist neu

CD Projekt Red lässt Night City auch Jahre nach dem ursprünglichen Release nicht zur Ruhe kommen. Mit Update 2.5 erhält Cyberpunk 2077 bereits am 22. Oktober 2026 den nächsten kostenlosen Inhaltsnachschub.

Die Aktualisierung trägt passend zum Start der neuen Animeserie den Namen Edgerunners 2 Update. Geplant sind Inhalte, Gegenstände und Funktionen, die von Cyberpunk: Edgerunners 2 inspiriert wurden und das Open-World-Rollenspiel erneut erweitern.

Neue Funktionen für Night City

Welche Inhalte bringt Cyberpunk 2077 Update 2.5? Die vollständige Liste aller Neuerungen hält CD Projekt Red momentan noch zurück. Bereits bestätigt sind allerdings zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von Cyberware sowie ein neuer beidhändiger Kampfstil.

Wie umfangreich diese Systeme ausfallen, ist noch offen. Besonders spannend dürfte werden, welche Waffen sich gleichzeitig verwenden lassen und ob die Cyberware-Anpassung lediglich optische Optionen oder auch spielerische Veränderungen umfasst.

Darüber hinaus verspricht das Studio weitere neue Gegenstände und Features. Da das Update direkt mit Cyberpunk: Edgerunners 2 verbunden ist, könnten Outfits, Waffen oder andere erkennbare Elemente aus der Animeserie ihren Weg nach Night City finden. Konkrete Details dazu werden erst mit der ausführlichen Präsentation und den offiziellen Patchnotes erwartet.

Termin und unterstützte Plattformen

Wann erscheint das kostenlose Update 2.5? Der Release erfolgt am 22. Oktober 2026 zunächst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Besitzer des Grundspiels müssen keine zusätzliche Erweiterung kaufen, um auf die neuen Inhalte zugreifen zu können.

Die Version für Nintendo Switch 2 soll kurz darauf folgen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die Umsetzung auf Nintendos Konsole hat CD Projekt Red bislang noch nicht genannt.

Schon einen Tag vor dem Release stellt der Entwickler die Aktualisierung ausführlicher vor. Am 21. Oktober 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit beginnt eine neue Ausgabe von REDstreams, die über Twitch, YouTube und Steam übertragen wird. Dabei will das Team einen genaueren Blick auf die neuen Funktionen werfen. Die vollständigen Patchnotes sollen ebenfalls am 21. Oktober 2026 veröffentlicht werden.

Die Verbindung zur neuen Animeserie

Warum erscheint gerade jetzt ein weiteres Cyberpunk 2077 Update? Anlass ist die Premiere von Cyberpunk: Edgerunners 2 am 20. Oktober 2026. Alle zehn Episoden der eigenständigen neuen Geschichte sind exklusiv bei Netflix verfügbar.

Die Produktion von CD Projekt Red und dem japanischen Animationsstudio Trigger erzählt eine frische Handlung mit neuen Charakteren. Update 2.5 soll diese Verbindung zwischen Serie und Videospiel vertiefen und Fans einen zusätzlichen Grund geben, erneut durch Night City zu ziehen.

Bereits die erste Edgerunners-Aktualisierung brachte unter anderem Ausrüstung, Geheimnisse und weitere Inhalte aus dem Anime in Cyberpunk 2077. Ob Update 2.5 einen ähnlich großen Umfang erreicht, dürfte sich während des REDstreams zeigen.

Freut ihr euch auf Update 2.5 und welchen Inhalt aus Cyberpunk: Edgerunners 2 würdet ihr gerne im Spiel sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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