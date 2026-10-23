Cyberpunk 2077 Update 2.5 bringt geheimes Witcher-Ausrüstungspaket

Mit Update 2.5 hat CD Projekt Red am 22. Oktober 2026 überraschend neue Inhalte für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Neben der großen Kooperation mit Cyberpunk: Edgerunners 2 steckt in dem kostenlosen Patch offenbar noch ein weiteres Crossover, das in den offiziellen Patchnotes nicht ausdrücklich angekündigt wurde.

In Night City lässt sich jetzt ein vollständiges Ausrüstungspaket entdecken, das von The Witcher inspiriert ist. Damit treffen die beiden wichtigsten Rollenspielmarken des polnischen Studios erneut aufeinander, während V mit Schwertern, Messern und Fantasy-Kleidung durch die futuristische Metropole ziehen kann.

Das versteckte Ausrüstungspaket

Welche Witcher-Inhalte stecken in Cyberpunk 2077 Update 2.5? Das geheime Paket besteht aus insgesamt fünf Gegenständen. Einige davon erinnern direkt an Geralts Abenteuer und dürften Kennern von The Witcher 3: Wild Hunt besonders vertraut vorkommen.

Ursine-Jacke

Ursine-Hose

Wildschwein-Schnitzmesser

Sihil-Schwert

Professorenbrille

Jacke und Hose orientieren sich an der schweren Bärenschulenausrüstung aus The Witcher 3. Beim Sihil handelt es sich um eine Anspielung auf die bekannten Zwergenschwerter des Fantasy-Universums, während die Professorenbrille Fans der Erweiterung Hearts of Stone bekannt vorkommen dürfte.

Auch die Beschreibung der Brille enthält eine kleine Anspielung. Der Hinweis, dass jeder Wunsch seinen Preis hat, könnte sich auf Gaunter O’Dimm beziehen. Ebenso ist eine Verbindung zum Dschinn denkbar, der eine wichtige Rolle in der gemeinsamen Geschichte von Geralt und Yennefer spielt.

Der Weg zu Geralts Ausrüstung

Wie bekommt ihr die geheimen Witcher-Gegenstände? Ausgangspunkt ist eine Nachricht von Ariadne, die V mit den neuen Kleidungsoptionen und Händlern in Night City vertraut macht. Nachdem eine der damit verbundenen Nebenmissionen abgeschlossen wurde, meldet sich Ariadne erneut und kündigt ein kostenloses Paket an.

Die Lieferung wartet in Vs ursprünglichem Apartment im Megagebäude H10. Der Behälter befindet sich direkt links neben dem Eingang und enthält alle fünf Witcher-Gegenstände. Anschließend könnt ihr die Ursine-Jacke, die passende Hose und die Professorenbrille anlegen und ein Selfie für Ariadne aufnehmen. Das verschickte Foto schließt die kleine Interaktion ab.

Update 2.5 bietet darüber hinaus deutlich mehr als das geheime Fantasy-Paket. Der kostenlose Patch bringt eine neue Edgerunners-Nebenquest, zusätzliche Kleidung, zwölf kleine Arkana-Karten, optisch anpassbare Cyberware bei den Glamdocs und einen Spielstil für zwei gleichzeitig geführte Pistolen oder Revolver. Hinzu kommen eine geführte Tour durch Night City und weitere Komfortverbesserungen.

Eine lange Geschichte gemeinsamer Easter Eggs

Warum überrascht das neue Crossover dennoch kaum? CD Projekt Red hat The Witcher und Cyberpunk 2077 bereits mehrfach miteinander verbunden. Schon vor Phantom Liberty konnten Fans unter anderem eine Wild-Hunt-Jacke, das Gwynbleidd-Schwert und ein Gwent-Shirt für V freischalten.

In Night City stehen außerdem Roach-Race-Arcadeautomaten, die Geralts Pferd Plötze gewidmet sind. Das neue Ausrüstungspaket führt diese Tradition fort, fällt aber umfangreicher aus als viele frühere Easter Eggs, da es Kleidung und zwei Nahkampfwaffen miteinander kombiniert.

Update 2.5 ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Version für Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wie gefällt euch das geheime Witcher-Paket, und wollt ihr mit dem vollständigen Ursine-Outfit durch Night City ziehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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